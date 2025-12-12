Pečená stredomorská bowl. Rýchle jedlo, ktoré zachráni aj ten najnáročnejší deň

Stredomorská miska je praktické jedlo založené na pečenej zelenine, cereáliách a jednoduchom tahini dresingu. Recept obsahuje bežne dostupné suroviny a dá sa pripraviť približne do trištvrte hodiny. Kombinuje zdroj komplexných sacharidov (quinoa alebo kuskus), vlákninu zo zeleniny a zdravé tuky z olivového oleja a tahini.

Prečo je toto jedlo praktické?

  • Na jeho prípravu stačia základné suroviny.
  • Pečenie zeleniny nevyžaduje neustálu kontrolu.
  • Bowl je možné prispôsobiť podľa dostupných ingrediencií.
  • Jedlo je vhodné ako súčasť vyváženej stravy, najmä ak chcete zvýšiť príjem zeleniny, vlákniny a rastlinných bielkovín.

Suroviny

Základ

  • 1 hrnček (cca 200 g) quinoy alebo kuskusu
  • 2 hrnčeky (480 ml) zeleninového vývaru

Zelenina

  • 1 cuketa
  • 1 baklažán
  • 1 červená paprika
  • 1 žltá paprika
  • 1 červená cibuľa
  • 1 hrnček cherry paradajok
  • voliteľne: brokolica, ružičkový kel, batat

Koreniny a olej

  • 3 lyžice olivového oleja
  • 1 lyžička sušeného oregana
  • 1 lyžička údenej papriky
  • 4 strúčiky nasekaného cesnaku
  • soľ a čierne korenie podľa chuti

Voliteľné ingrediencie

  • 1 konzerva scezeného cíceru
  • olivy Kalamata
  • približne 100 g syra feta
  • čerstvé bylinky (petržlen, mäta, kôpor)

Citrónovo-tahini dresing

  • ¼ hrnčeka tahini
  • ¼ hrnčeka citrónovej šťavy
  • 1 malý strúčik cesnaku
  • 2–4 lyžice studenej vody
  • štipka soli a korenia
  • trochu olivového oleja

Postup prípravy

1. Príprava zeleniny

Rúru predhrejte na 220 °C. Zeleninu nakrájajte na približne rovnaké kúsky, premiešajte s olejom, oreganom, údenou paprikou, cesnakom, soľou a korením.

2. Pečenie

Zeleninu rozprestrite na plech v jednej vrstve. Pečte približne 25–30 minút, v polovici pečenia ju premiešajte. Hotová zelenina by mala byť mäkká a miestami zľahka zhnednutá v dôsledku karamelizácie prírodných cukrov.

3. Príprava quinoy

Quinou prepláchnite, uvarte vo vývare približne 15–20 minút, kým nezmäkne a vývar sa nevstrebe. Hotovú quinou premiešajte vidličkou, aby bola nadýchaná.

4. Dresing

Zmiešajte tahini, citrónovú šťavu, soľ, korenie a cesnak. Počas miešania pridávajte studenú vodu, kým dresing nezíska hladkú, krémovú konzistenciu. Na záver pridajte trochu olivového oleja.

5. Servírovanie

Do misky dajte quinou, navrch pečenú zeleninu, podľa chuti cícer, olivy a fety. Dochucujte čerstvými bylinkami a polejte dresingom.

Tipy a variácie

  • Pre vyššiu energetickú hodnotu: môžete pridať grilované kuracie mäso, tofu alebo syr halloumi.
  • Pre sladšiu chuť: použite pečený batat alebo tekvicu.
  • Bez tahini: dresing sa dá nahradiť zmesou bieleho jogurtu, citrónu a olivového oleja.
  • Vegánska verzia: vynechajte fetu alebo ju nahraďte nutričným droždím.

Ako skladovať jedlo

  • Quinou, pečenú zeleninu a dresing skladujte oddelene v uzavretých nádobách v chladničke.
  • Spotrebujte do 3–4 dní.
  • Pred podávaním môžete zeleninu krátko ohriať v rúre (cca 175 °C, 10 minút) alebo na panvici.

Prečo toto jedlo dáva výživový zmysel

  • Pečená zelenina je zdrojom vlákniny, vitamínov a antioxidantov.
  • Quinoa obsahuje komplexné sacharidy, bielkoviny a minerály.
  • Olivový olej a tahini sú zdrojom nenasýtených tukov.
  • Cícer a feta môžu zvýšiť obsah bielkovín.

Toto jedlo je nutrične vyvážené a dobre zapadá do bežného zdravého stravovania. Nejde o jedlo s „magickými účinkami“, ale o praktický spôsob, ako jednoducho zaradiť viac rastlinných ingrediencií do jedálnička.

