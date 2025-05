Pažítka už kvitne! Mali by ste jej kvety odstrihnúť, alebo ich radšej nechať rásť? Toto rozhodnutie je dôležité

Práve v tomto období môžete na záhradke vidieť krásne fialové kvety pažítky. Je to znak, že táto obľúbená trvalka je tu s vami už druhý rok. No čo s kvetmi urobiť? Viete, či pažítke prospievajú, alebo ju naopak oslabujú?

Pažítka vydrží všetko, no kvitnutie ju vyčerpáva

Pažítka patrí medzi odolné bylinky, ktoré bez väčších problémov prežijú aj tie najtuhšie zimy. Na jar opäť vyraší, aby vám poskytla čerstvé lístky, ktoré môžete zberať až do jesene. V máji však prichádza fáza kvitnutia, ktorá so sebou prináša nielen krásu, ale aj malé úskalia.

Keď pažítka začne kvitnúť, venuje veľkú časť svojej energie práve kvetom. To vedie k tomu, že stonky začnú drevnatieť a jej lístky strácajú typickú jemnosť. Chuť pažítky v tomto období nie je taká výrazná, môže byť dokonca trochu horkastá. Ak ju však potrebujete použiť, nasekajte ju čo najjemnejšie, čím sa dá zachovať lepšia konzistencia a chuť.

Aby bola pažítka zdravá, pravidelne ju strihajte

Chcete krásne hustú, zdravú a sýtozelenú pažítku? Potom ju rozhodne nenechávajte bez povšimnutia. Strihajte ju pravidelne, pokojne aj vtedy, ak ju práve nepotrebujete na prípravu jedál. Čím častejšie ju zostrihnete, tým intenzívnejšie bude rásť. Získate hustý trs plný čerstvých lístkov bez drevnatých častí.

Kvety môžete nechať vyrásť len v prípade, že plánujete pažítku rozmnožiť prirodzeným spôsobom. Nechajte pár kvetov úplne dozrieť, aby sa vytvorili semená, ktoré môžete odložiť na ďalšiu sezónu a zasiať nové rastlinky.

Pažítku využijete po celý rok – mrazenú aj vo forme pesta

Odstrihnutá pažítka nemusí skončiť v komposte, práve naopak. Existuje mnoho skvelých spôsobov, ako ju zachovať aj na obdobie, keď už nebude rásť.

Mrazená pažítka

Najjednoduchší spôsob je pažítku nasekať na drobno a vložiť do mrazničky v plastovom vrecúšku alebo krabičke. Skvelým nápadom je aj vytvoriť pažítkové kocky ľadu – nasekanú pažítku dajte do formičiek na ľad, zalejte vodou a zamrazte. Takéto kocky potom ľahko pridáte do polievok, omáčok či rizota.

Domáce pažítkové pesto

Výbornou metódou, ako uchovať pažítku v aromatickej forme, je príprava domáceho pesta. Stačí vám na to čerstvá pažítka, kvalitný olivový olej, pretlačený cesnak, trochu soli, jemne nastrúhaný parmezán a pomleté slnečnicové semienka. Všetky ingrediencie jednoducho rozmixujte tyčovým mixérom na hladké pesto.

Hotové pesto skladujte v malých sterilizovaných pohárikoch v chladničke. Po otvorení ho spotrebujte v priebehu pár dní. Pažítkové pesto môžete použiť ako výraznú prísadu do cestovín, na ochutenie rizota, tvarohu, šalátov alebo ako dochucovadlo do krémových polievok.

Lahodné pažítkové maslo, ktoré si zamilujete

Pažítka v kombinácii s maslom vytvorí lahodnú chuťovú symfóniu, ktorá perfektne doladí varené zemiaky, čerstvý chlieb alebo grilované mäso. Pripravte si ho úplne jednoducho: zmäknuté maslo zmiešajte s jemne nasekanou pažítkou, prípadne pridajte aj trošku pretlačeného cesnaku. Zmes vložte do formičky alebo zabaľte do papiera na pečenie, vytvarujte valček a nechajte stuhnúť v chladničke. Toto bylinkové maslo vám vydrží približne týždeň.

Kvety pažítky nemusíte vyhodiť, pokojne ich zjedzte!

Ak ste doteraz kvety pažítky odstrihli a vyhodili, mali by ste svoje rozhodnutie prehodnotiť. Kvety pažítky sú totiž jedlé a majú výraznú, ľahko pikantnú chuť, ktorá pripomína samotné lístky, no je ešte intenzívnejšia. Preto ich do jedál pridávajte opatrne, aby vám ich štipľavosť neprekážala.

Môžete nimi nádherne ozdobiť slané pokrmy ako čerstvé šaláty, syrové pomazánky, obložené chleby alebo polievky. Vyhnite sa však ich použitiu v sladkých jedlách, tam by pikantná pažítková chuť pôsobila rušivo.

Aromatická pažítková soľ – využite kvety naplno

Výborným spôsobom, ako využiť kvety pažítky naplno, je výroba pažítkovej soli. Budete potrebovať dva poháre hrubej morskej soli a jeden pohár pažítkových kvetov. Kvety nasekajte a jemne premiešajte so soľou v mažiari, pričom dbajte, aby sa úplne nerozdrvili, ale pustili svoje výrazné arómy.

Táto soľ je ideálna na dochutenie mäsových pokrmov, grilovaného mäsa či rýb, ale tiež do šalátov alebo polievok. Jej výrazná chuť a vôňa krásne prepojí jedlo a dodá mu sviežosť záhradky po celý rok.