Pavúky v spálni? Pozor na bežnú chybu! Toto ich tam láka

Pavúky sú prirodzenou súčasťou nášho ekosystému a vo vonkajšom prostredí plnia dôležitú funkciu regulácie hmyzu. Keď sa však presunú do našich domovov a zvlášť do spální, mnohým z nás to môže poriadne narušiť pohodu. Či už vám vadia pavučiny v rohoch miestností, alebo sa len desíte nečakanej nočnej návštevy, pravdepodobne vás bude zaujímať, prečo sa pavúky radi zdržiavajú práve v miestnostiach určených na spánok. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aká nenápadná chyba môže pavúky nevedomky lákať do vášho príbytku, prečo ich nelákať zbytočne a ako ich humánnym spôsobom vypudiť.