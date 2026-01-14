Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa každý rok obávajú zimného vyúčtovania energií, je čas to zmeniť. Zníženie nákladov na vykurovanie totiž nemusí byť vôbec komplikované. Odborníci na energetické úspory dlhodobo upozorňujú, že práve kúrenie patrí medzi najväčších „žrútov“ energie v domácnosti. No zároveň ide o oblasť, v ktorej sa dá šetriť najjednoduchšie – často aj okamžite a bez akýchkoľvek investícií.
Chladné dni nemusia znamenať prehriaty byt
Hoci sa klimatické zmeny spájajú s otepľovaním, realita zimy môže byť opačná: dlhé obdobia výrazných mrazov, snehu či vetra. Prirodzene to zvádza k tomu, aby sme doma intenzívne prikurovali. Mnohí ľudia si udržiavajú v byte teplotu až okolo 25 °C, hoci to je zbytočné a pre telo ani nie príliš zdravé. Odporúčaná teplota v domácnosti je približne 20 °C a na spanie stačí aj o niečo menej.
Stačí len jemné otočenie termostatu – a úspora môže byť prekvapivo vysoká.
1. Znížte teplotu – rozdiel jedného stupňa cítiť viac, než si myslíte
Jednoduché zníženie teploty miestnosti o jeden stupeň má veľký vplyv na spotrebu energie. Ideálne je urobiť to už na začiatku sezóny, no pokojne môžete začať aj uprostred zimy.
Pár odporúčaní:
- keď odchádzate z domu, nechajte kúrenie bežať len na minimum
- počas spánku znížte teplotu o 2–3 °C
- celkovo skúste prejsť na približne 20 °C cez deň
Úspora približne 15 % pri znížení teploty o dva stupne je úplne reálna. A bonus? Telo v mierne chladnejšom prostredí funguje prirodzene lepšie – nie je tak unavené a prehriate.
2. Oblečte sa teplejšie – pohodlie lacnejšie než radiátor na plný výkon
Úspory neznamenajú sedieť doma v zime. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne vy sami – a to sa dá dosiahnuť teplejším oblečením oveľa lacnejšie než nastavením vyššej teploty v miestnosti.
Základom sú:
- hrubé ponožky alebo papuče
- teplý sveter či mikina
- mäkký domáci overal alebo flísové oblečenie
Práve vrstva na tele rozhoduje o tom, či vám bude teplo. A to je neporovnateľne lacnejšie než stále zapnuté kúrenie.
3. Skontrolujte a utesnite všetky netesnosti
Únik tepla je často väčší problém než samotné nastavenie kúrenia. Najmä počas veterných dní sú netesnosti veľmi ľahko odhaliteľné – aj malá štrbina dokáže znížiť pocitovú teplotu o niekoľko stupňov.
Najčastejšie miesta úniku:
- okná a dvere
- škáry okolo parapetov
- otvor na doručovanie pošty vo vchodových dverách
- netesnosti pod podlahovými lištami
Riešenie je jednoduché: samolepiace tesnenie, výmena gumových častí alebo zatmelenie špár. Aj lacné riešenie zabráni zbytočným stratám tepla.
4. Nezakrývajte radiátory – potrebujú priestor, aby mohli správne hriať
Radiátor, ktorý je ukrytý za dlhými závesmi alebo prisunutým nábytkom, nemôže efektívne odovzdávať teplo do miestnosti. Teplý vzduch sa tak hromadí pri okne či pri stene, no tam pre vás veľký úžitok nemá.
Najčastejšie chyby:
- nábytok priamo pred radiátorom
- závesy, ktoré siahajú až k podlahe
- rôzne dekorácie položené na radiátore
Ak chcete účinnosť ešte zvýšiť, môžete za radiátor umiestniť reflexnú fóliu, no najväčší efekt dosiahnete tým, že mu jednoducho dáte voľný priestor.
5. Využívajte slnečné lúče – sú zadarmo a účinné
Počas zimy sú noci dlhé a studené, preto je dobré na noc zatvárať žalúzie alebo závesy. Znižuje to únik tepla. Cez deň však nechajte okná odokryté – ak na ne svieti slnko, vnútornú teplotu dokáže prirodzene zvýšiť.
Slnečné lúče neohrejú len vzduch, ale aj steny a vnútorné povrchy, ktoré potom teplo postupne odovzdávajú späť do miestnosti. V takomto momente môžete krátko a intenzívne vyvetrať – čerstvý vzduch sa vymení rýchlo a teplo pritom zbytočne neunikne.
Úspora energií nemusí byť o drastických obmedzeniach ani o drahých technických úpravách. Niekedy stačí pár drobných zmien, ktoré dokážu urobiť výrazný rozdiel. Vďaka jednoduchým krokom môžete znížiť spotrebu, zlepšiť tepelný komfort a zároveň ušetriť nemalé peniaze.