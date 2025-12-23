Päť CD diskov z 80. a 90. rokov, ktoré dnes stoja desiatky tisíc. Nemáte ich zapadnuté prachom na polici?

S nástupom streamovacích služieb mnohí z nás odložili staré cédečká do škatúľ a zasunuli ich na dno skrine. Hudbu dnes nosíme vo vrecku v mobile a rozsiahle fyzické zbierky sa zdajú byť zbytočné. Lenže práve medzi týmito „zabudnutými“ diskami sa môže skrývať niečo, čo by zberatelia ocenili veľmi štedro.
V čase najväčšej slávy CD nosičov išlo o symbol kvality, novinky a radosti z počúvania. Dnes sa k nim vracajú najmä zberatelia – a niektoré pôvodné lisy či limitované edície dosahujú hodnotu v tisícoch, dokonca desiatkach tisíc eur. Ak máte doma staršiu hudobnú zbierku, oplatí sa ju prejsť kus po kuse.
Poslouchali ste Runner z originálu? Pripomeňte si ich hudbu:
Chicagský rock a mimoriadne vzácny lis
Jednou z menej známych, no o to cennejších rarít je album Falling Hearts od americkej rockovej skupiny Runner. Ide o melodickejší, tvrdší rock, ktorý si v 80. rokoch vybudoval vernú fanúšikovskú základňu.
Originálny lis vyšiel v roku 1991 v veľmi obmedzenom náklade. Práve nízky počet kusov spôsobil, že sa album dnes objavuje na trhu len zriedkavo. Zberatelia po ňom pátrajú celé roky a cena originálu sa pohybuje okolo 2 760 eur.
Jemný hlas, prekvapivo vysoká cena
Ďalším zberateľským klenotom je dvojdisk Midnight Over Honey River od americkej speváčky Valerie Carter. Jej jemný hlas môžete poznať aj z nahrávok James Taylor či Jackson Browne.
Skutočný poklad však predstavuje japonská limitovaná edícia tohto albumu. Vyšla v malom náklade a v čase vydania málokto tušil, že raz pôjde o taký vzácny kúsok. Dnes sa objavuje len sporadicky a jej cena sa blíži k 2 760 eur. Japonské edície sú všeobecne vysoko cenené pre kvalitu spracovania, odlišný dizajn a nízky počet kusov.
Stiahnutý singel Michaela Jacksona
Zberateľskou legendou je aj singel Smile od Michael Jackson. Mal vyjsť v roku 1997, no vydavateľstvo ho stiahlo ešte pred oficiálnym uvedením na trh.
Niekoľko kusov už však bolo vyrobených – a práve tie dnes patria medzi najvzácnejšie Jacksonove CD nosiče vôbec. Cena originálu sa dnes pohybuje nad hranicou 1 840 eur. Ak máte doma krabicu so starými singlami tohto interpreta, určite stojí za to skontrolovať názvy aj katalógové čísla.
Japonský Pink Floyd ako svätý grál zberateľov
Legendárna skupina Pink Floyd má nespočetné množstvo zberateľských vydaní. Medzi najvyhľadávanejšie patrí japonská verzia albumu Wish You Were Here z roku 1982.
Ide o jeden z vôbec prvých CD lisov tohto albumu, navyše s odlišným obalom a typickým japonským papierovým pásikom (obi) okolo krabičky. Práve tieto detaily robia z disku vysnívaný kúsok pre zberateľov po celom svete. Cena originálu dnes bežne presahuje 1 840 eur.
Herný soundtrack, ktorý má cenu zlata
Piatou raritou je CD so soundtrackom k hre Super Mario: Yoshi’s Island, ktorého autorom je skladateľ Koji Kondo.
Herná hudba z 90. rokov má dnes obrovskú fanúšikovskú základňu. Pôvodný disk k tejto hre vyšiel v nízkom náklade a dnes sa predáva za sumy vyššie než 1 840 eur. Ak ste v minulosti zbierali hudbu z hier alebo anime, práve tam sa často skrývajú nečakané poklady.
Prejdite staré krabice, môžete byť príjemne prekvapení
Hodnotu CD diskov určuje viacero faktorov:
- stav obalu aj samotného disku
- kompletnosť balenia (booklet, zadný inlay, obi pásik)
- neotvorený originál má výrazne vyššiu cenu
- nízky náklad, špeciálna krajina vydania alebo stiahnutý titul
Nemusí ísť len o albumy svetových superhviezd. Práve málo známe kapely, malé vydavateľstvá či špeciálne lisy pre konkrétny trh dokážu najviac prekvapiť. Ak na zaujímavý disk narazíte, neponáhľajte sa s predajom – ceny sa vyvíjajú a niektoré tituly získavajú hodnotu až s pribúdajúcimi rokmi.
Možno máte doma nenápadnú plastovú krabičku, ktorá má dnes hodnotu vysnívanej dovolenky. Stačí ju len nájsť.