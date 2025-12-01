Parafínové sviečky môžu spôsobovať bolesti hlavy, dráždiť dýchacie cesty aj vyvolať alergické reakcie

Vôňa škorice, ihličia či vanilky dokáže v zime vytvoriť doma útulnú atmosféru, ktorá zahreje na duši. Mnohí z nás si zapália sviečku skôr, než stihnú siahnuť po ovládači od televízora. Tlmené svetlo a príjemná aróma sú jednoducho súčasťou zimného rituálu. Menej už však myslíme na to, čo vlastne horí v skle alebo keramickej nádobke. A práve tam môže tkvieť problém, o ktorom sa hovorí stále málo.
Veľké množstvo voňavých sviečok je totiž vyrobených z parafínu – látky, ktorá vzniká pri spracovaní ropy. Hoci na poličke pôsobí nenápadne a elegantne, po zapálení sa správa podobne ako výfukové plyny. A to už nie je vôbec taká romantika, akú sme si predstavovali.
Prečo parafín v domácnosti nie je ideálna voľba
Parafínové sviečky pri horení uvoľňujú do vzduchu ultrajemné častice aj chemikálie, ktoré odborníci spájajú s problémami z dopravy či priemyslu – ide napríklad o formaldehyd, benzén či toluén. V malom byte, kde nie je veľký pohyb vzduchu, sa tieto látky držia dlhšie, než by sme chceli.
Najcitlivejšie na ne reagujú alergici, astmatici, malé deti alebo ľudia so slabšími dýchacími cestami. Ostré syntetické parfumácie navyše zvyknú vyvolať bolesť hlavy, pálenie v nose či nepríjemné podráždenie slizníc aj u tých, ktorí bežne žiadne ťažkosti nemajú. Riziko sa zvyšuje v malých miestnostiach a pri dlhom horení. Hodina či dve sú v poriadku, ale celovečerné “vonné kino” môže byť pre organizmus zbytočnou záťažou.
Prírodné vosky: čistejšie horenie a príjemnejšia vôňa
Našťastie existujú aj sviečky, ktoré horia výrazne čistejšie. Včelí, sójový či kokosový vosk produkujú pri horení oveľa menej sadzí a látok, ktoré by nás mohli dráždiť. Okrem toho horia dlhšie, takže aj napriek vyššej cene sa v konečnom dôsledku oplatia.
Použitá parfumácia však stále zohráva veľkú úlohu. Najšetrnejšou voľbou sú sviečky s esenciálnymi olejmi v primeranom množstve – vonia to prirodzene, jemnejšie a neudrie vám to do nosa ako lacné syntetické arómy. Tie síce rýchlo zaplnia miestnosť vôňou, no zároveň sú často chemicky agresívne a pomerne rýchlo vyprchajú. Ten krátky “úder” však môže stačiť na to, aby ste doma mali malú toxickú hmlu.
Knot, ktorý prezradí kvalitu sviečky
Možno to znie banalita, no knôty nie sú všetky rovnaké. Najbezpečnejšie a najčistejšie horia knôty z bavlny, ľanu alebo papiera. V minulosti sa používali aj knôty so skrytým kovovým jadrom – tie zabezpečovali silnejší plameň, ale zároveň uvoľňovali do vzduchu ďalšie nežiaduce látky. V EÚ by sa tieto typy už nemali predávať, no pri lacných dovozoch z internetu sa občas stále objavia.
Ako knot skontrolovať? Ak je tvrdý, ťažký, tuhší a pri detailnom pohľade v ňom vidieť jemný kovový lesk, radšej produkt položte späť. Kvalitné značky zvyknú materiál knôtu uvádzať priamo na obale.
Ako používať sviečky bezpečne a šetrne k zdraviu
Sviečky nemusíte vyhadzovať – ide najmä o rozumné používanie. Pár jednoduchých zásad dokáže znížiť riziko na minimum:
- nechajte sviečku horieť maximálne 1–2 hodiny
- po zhasnutí priestor vyvetrajte
- nedávajte ju do prievanu, inak môže viac dymiť
- pred každým zapálením skráťte knot, aby nečernel a netvoril sadze
Lekári sa nezhodujú v tom, nakedy presne sviečky pri bežnom používaní škodia, ale jedno odporúčanie je jasné – pravidelné vetranie je základ. Mimochodom, obyčajné varenie dokáže vyprodukovať viac jemných častíc než jedna zapálená sviečka. Problém nastáva až vtedy, keď ich horí priveľa a príliš často.
Prečo niektoré sviečky “dusia” a iné sotva cítiť?
Možno ste si všimli, že lacné sviečky voňajú až agresívne – stačí ich zapáliť a človek má pocit, že vôňa prešla “nárazom”. Je to preto, že obsahujú intenzívne syntetické parfumácie, ktoré majú zaujať okamžite. No tak ako rýchlo nastúpia, tak rýchlo aj vyprchajú.
Prirodzené vône z esenciálnych olejov sú jemnejšie, rozvíjajú sa postupne a pôsobia harmonickejšie. Nezaplnia miestnosť za pár minút, ale vytvoria príjemnú, mäkkú atmosféru bez nepríjemného tlaku v hlave.
Ako spoznať kvalitnú sviečku ešte predtým, než ju kúpite?
Pri nákupe sledujte predovšetkým dve veci – zloženie a typ vône. Dobrá sviečka by mala byť z prírodného vosku, s čistým knôtom a decentnou, neagresívnou parfumáciou. Ak je sviečka v skle lacnejšia než káva v kaviarni, je takmer isté, že ide o parafín s chemickou vôňou.
Vyššia cena pri kvalitných sviečkach nie je zbytočný luxus. Platíte za bezpečnejšie horenie, príjemnejšiu arómu, dlhšiu výdrž a hlavne za to, že si doma dobrovoľne nevytvárate malý smogový ostrovček.
Domáca výroba sviečok: relax, kreativita a stopercentná kontrola nad zložením
Ak radi tvoríte alebo si chcete doma vytvoriť vlastnú mikro dielničku, výroba sviečok je jednoduchšia, než sa zdá. Stačí kvalitný sójový či včelí vosk, bavlnené knôty a pár kvapiek esenciálneho oleja podľa vlastnej chuti.
Domáce sviečky obvykle vyjdú lacnejšie, vôňu si viete nastaviť presne podľa seba a máte istotu, že nepálite nič, čo by vám mohlo škodiť. Navyše sú skvelým darčekom – osobným, voňavým a ekologickejším než väčšina kupovaných alternatív.