Pár kvapiek a mastnota zmizne: Ako jednoducho vyčistiť gombíky a mriežky na sporáku

Sporák je srdcom každej kuchyne. Denne na ňom pripravujeme jedlá, ale spolu s vôňami a chutnými receptami prichádza aj tá menej príjemná stránka – čistenie mastnoty a zaschnutých zvyškov jedla. Kým varenie väčšinu z nás baví, upratovanie okolo sporáka dokáže byť poriadne otravné. Najviac starostí robia gombíky, tlačidlá a kovové mriežky, kde sa špina drží najviac.
Dobrá správa je, že namiesto agresívnych chemikálií z obchodu môžete siahnuť po jednoduchých prostriedkoch, ktoré máte doma. Nestoja skoro nič, sú šetrné k zdraviu a v mnohých prípadoch dokonca účinnejšie ako drahé prípravky.
Anízové kvapky – netradičný, ale prekvapivo účinný prostriedok
Možno vás to prekvapí, no anízové kvapky nie sú len pomocníkom pri tráviacich ťažkostiach. V domácnosti ich oceníte aj pri čistení mastnoty, ktorá sa bežne nedá len tak zotrieť.
Potrebujete:
- niekoľko kvapiek anízových kvapiek,
- vatové tampóny alebo tyčinky,
- staršiu zubnú kefku,
- gumové rukavice,
- vlhkú handričku.
Kvapky naneste na tampón a krúživými pohybmi čistite špinavé miesta. Ak je mastnota príliš zaschnutá, siahnite po kefke a nechajte pôsobiť pár minút. Potom všetko pretrite navlhčenou handričkou. Okrem čistého povrchu zostane aj jemná, svieža aróma, ktorá prevonia kuchyňu.
Jedlá sóda – overený priateľ každej gazdinky
Len máloktorý domáci pomocník je taký univerzálny ako jedlá sóda. Čistí, neutralizuje pachy a odmasťuje – a to bez toho, aby poškodila povrch.
Postup:
- Navlhčite špongiu alebo handričku.
- Nasypte na ňu trochu sódy.
- Jemnými krúživými pohybmi prechádzajte po nečistotách.
Výsledok uvidíte už po pár minútach. Sporák sa začne lesknúť a mastnota sa rozpustí. Bonusom je, že sóda je úplne prírodná a bezpečná – nemusíte sa báť ani kontaktu s pokožkou.
Citrón a soľ – keď chcete čistotu aj sviežosť
Milovníci prírodných riešení určite ocenia kombináciu citrónovej šťavy a kuchynskej soli. Citrón má silné odmasťujúce a dezinfekčné účinky, soľ zas funguje ako jemný brúsny prášok.
Ako na to?
- rozrežte citrón na polovicu,
- mastné miesto posypte trochou soli,
- polovicou citróna krúživými pohybmi prechádzajte po povrchu.
Táto dvojica je mimoriadne účinná – nečistoty miznú a sporák získa sviežu vôňu, ktorá pretrvá aj niekoľko hodín.
Amoniak – silný hráč, ktorý si poradí aj s najhoršou mastnotou
Na extrémne znečistené povrchy môžete použiť amoniak. Treba však dávať pozor – vždy používajte rukavice a vetrajte miestnosť.
Príprava: zmiešajte amoniak s vodou v pomere 1:1, roztok naneste na vatový tampón, aplikujte na špinavé miesta a nechajte pôsobiť pár minút. Potom zotrite vlhkou handrou. Výsledok? Povrch ako nový, bez šmúh a bez únavného drhnutia.
Plynový sporák a mriežky – najväčšia výzva
Kto má plynový sporák, ten vie, že kovové mriežky a horáky sú pravou skúškou trpezlivosti. Ale aj tu existujú šikovné riešenia:
Pasta zo sódy, soli a oleja
- zmiešajte 2 lyžice sódy, 1 lyžicu soli a 1 lyžicu oleja,
- naneste na mriežky a nechajte pôsobiť asi 15 minút,
- opláchnite teplou vodou a pretrite špongiou.
Citrónová šťava so sódou
- zmiešajte 3 diely citrónovej šťavy s 5 dielmi sódy,
- naneste pastu na horáky, dávajte pozor, aby sa nedostala dovnútra otvorov,
- po 15 minútach zotrite vlhkou hubkou.
Mriežky aj horáky budú čisté a zbavené mastnoty bez väčšej námahy.
Ako udržať sporák čistý dlhšie? Preventívne tipy
Čistenie sporáka nemusí byť drina, ak si osvojíte pár jednoduchých návykov:
- Utierajte okamžite – čím dlhšie mastnota alebo omáčka zaschne, tým ťažšie sa čistí. Po varení si vyhraďte minútku na rýchle zotretie povrchu.
- Používajte kryty na horáky – existujú jednorazové alebo opakovane použiteľné hliníkové kryty, ktoré zachytávajú nečistoty. Stačí ich vymeniť a sporák zostane čistý.
- Dávajte pozor pri nalievaní – pri varení si pripravujte omáčky alebo polievky v miske a nalievajte pomaly, aby ste minimalizovali rozstrek.
- Používajte pokrievky – nielenže ušetríte energiu a čas varenia, ale zabránite aj tomu, aby mastnota a šťavy prskali všade navôkol.
- Raz týždenne dôkladné čistenie – ak budete sporák čistiť pravidelne, nikdy sa vám nestane, že budete musieť mastnotu drhnúť hodiny.
Záver: Čistý sporák bez stresu
Aj keď sa čistenie sporáka často zdá ako nekonečný boj, pravdou je, že s týmito jednoduchými trikmi ho zvládnete rýchlo a efektívne. Anízové kvapky, sóda, citrón, soľ či amoniak – všetko sú to lacné a dostupné prostriedky, ktoré zvyčajne máte doma.
Najväčšou výhodou je, že tieto metódy sú ekologické, nezaťažujú životné prostredie a zároveň chránia vaše zdravie. Stačí ich len vyskúšať a uvidíte, že aj čistenie sporáka môže byť rýchla a bezbolestná záležitosť.
A keď si osvojíte pár preventívnych trikov, udržíte sporák dlhšie čistý a budete mať viac času na príjemnejšie aktivity než na drhnutie kuchyne.