Papierové utierky ustupujú. Slováci objavili riešenie, ktoré je lacnejšie, ekologickejšie a šetrí miesto v kuchyni

Papierové utierky patria medzi najpoužívanejšie pomôcky v domácnosti. Bežne po nich siahneme, keď treba niečo utrieť, vysušiť či rýchlo vyčistiť. Mnohí si bez nich nevedia predstaviť bežný deň v kuchyni. Napriek tomu dnes čoraz viac ľudí prichádza na to, že existuje rovnako praktická, a v mnohých ohľadoch dokonca výhodnejšia alternatíva – látkové utierky z bavlny alebo ľanu.
VIDEO: Ako si preorganizovať kuchyňu podľa odborníkov
Pre tých, ktorí chcú v kuchyni nielen ušetriť miesto, ale aj zlepšiť systém upratovania, môže byť užitočné toto video:
Ich najväčšou prednosťou je fakt, že sú opakovane použiteľné, takže pri ich používaní vzniká menej odpadu a dlhodobo môžu znížiť aj náklady na domácnosť. Rolka papierových utierok navyše zaberá na kuchynskej linke pomerne dosť miesta, čo si uvedomíme až vtedy, keď ju nahradíme niečím skladnejším.
Prečo sa látkové utierky vracajú do domácností?
Látkové utierky používali celé generácie pred nami – a nie bezdôvodne. V mnohých oblastiach sú dodnes plnohodnotnou náhradou jednorazových papierových produktov.
Výhody látkových utierok:
- Menšia ekologická záťaž – keďže ich nevyhadzujete po každom použití.
- Výborná savosť – kvalitná bavlna alebo ľan dokážu nasať veľké množstvo tekutiny.
- Dlhodobá úspora – stačí niekoľko kusov, ktoré sa po použití operú.
- Nezanechávajú kúsky papiera – nerozpadnú sa pri utieraní.
Na rozdiel od papierových utierok však látkové vyžadujú pravidelnú hygienu. Aby zostali bezpečné na používanie, odporúča sa prať ich často, ideálne pri vyšších teplotách. To je obzvlášť dôležité, ak sa utierka používa vo vlhkom prostredí alebo prichádza do kontaktu s biologickým materiálom (napríklad šťavou zo surového mäsa).
Pozor na baktérie: čo je skutočne rizikové
Pôvodný článok varoval pred tým, že papierové utierky môžu šíriť baktérie z mäsa. Pravda je však presnejšia:
- Jednorazové papierové utierky sú hygienické v tom, že ich po použití vyhodíte.
- Látková utierka môže šíriť baktérie iba vtedy, ak nie je pravidelne praná.
Pri manipulácii so surovým mäsom je preto najbezpečnejšie:
- buď použiť papierovú utierku a hneď ju vyhodiť
- alebo použiť látkovú utierku a následne ju okamžite odložiť do prania
Samotný materiál teda nie je problém – rozhoduje spôsob a frekvencia prania.
Mikrovlákno: moderný doplnok ku klasickým utierkam
Utierky z mikrovlákna si získali veľkú obľubu, pretože majú vlastnosti, ktoré bežná bavlna nemá:
- rýchlo schnú
- dobre čistia hladké povrchy
- účinne leštia sklo a nerez
- nezanechávajú šmuhy
Mikrovlákno je ideálne na čistenie a leštenie, no na úplné osušenie riadu je vhodnejšia klasická bavlnená utierka. Kombinácia oboch typov poskytuje najuniverzálnejšie riešenie pre každodenné upratovanie.
Ako používať látkové utierky hygienicky?
Aby bola ich výmena za papierové plnohodnotná, oplatí sa dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel:
- používajte viac kusov a striedajte ich
- mokrú utierku nechajte vždy uschnúť
- perte ich každé 2–3 dni, pri kontakte s potravinami aj častejšie
- pri praní využívajte vyššie teploty, ak to materiál umožňuje
Pri správnej starostlivosti sú látkové utierky rovnako bezpečné ako papierové – a v bežných situáciách aj oveľa ekonomickejšie.
Záver: čo skutočne dáva najväčší zmysel?
Nahradiť papierové utierky látkovými je reálne, šetrné a bezpečné riešenie, pokiaľ sa dodržiava správna hygiena. Neznamená to však, že papierové utierky musia úplne zmiznúť z domácnosti. Pri niektorých činnostiach (najmä pri surovom mäse či veľmi znečistených tekutinách) zostávajú jednorazové produkty stále najpraktickejšou voľbou.
Najlepším riešením je preto kombinácia:
- látkové utierky na bežné utieranie, sušenie a čistenie
- papierové utierky tam, kde je dôležitá jednorazová hygiena