Panvica s cuketou a lososom. Jednoduchá večera s nádychom luxusu

Jedno jedlo, jedna panvica a nulový stres – presne takto môže vyzerať večera, ktorá spojí jednoduchosť s dokonalou chuťou. Ak máte doma čerstvú cuketu a kúsok lososa, môžete si pripraviť ľahké, zdravé a pritom mimoriadne chutné jedlo. Vybrať si môžete medzi sviežou citrónovo-bylinkovou verziou pečenou v rúre alebo výraznejšou stredomorskou variáciou s orzom priamo na panvici.
Keď sa jemné mäso z lososa stretne so šťavnatou cuketou, vznikne pokrm, ktorý nezaťaží žalúdok ani kuchyňu. Príprava je rýchla, výsledok elegantný a chuť mimoriadne vyvážená – presne taká, akú by ste čakali od kvalitnej reštaurácie, no zvládnete ju bez problémov aj doma.
Losos s cuketou a citrónovo-bylinkovou krustou
Ingrediencie (na 4 porcie):
- 4 filety lososa (asi 140 g každý)
- 4 menšie cukety nakrájané na hrubšie kolieska
- 2 lyžice olivového oleja
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Na bylinkovú vrstvu:
- 2 lyžice trstinového cukru
- 2 lyžice citrónovej šťavy
- 1 lyžica dijonskej horčice
- 2 strúčiky cesnaku, nasekané nadrobno
- ½ lyžičky sušeného kôpru
- ½ lyžičky oregana
- ¼ lyžičky tymianu
- ¼ lyžičky rozmarínu
- soľ a korenie podľa chuti
- 2 lyžice nasekanej čerstvej petržlenovej vňate
Postup:
- Rúru predhrejte na 200 °C a pripravte si plech vystlaný papierom na pečenie alebo potretý olejom.
- Cuketu poukladajte na plech v jednej vrstve, pokvapkajte olivovým olejom, osoľte a okoreňte.
- V malej miske zmiešajte všetky suroviny na bylinkovú vrstvu a zmesou potrite vrchnú časť lososových filetov.
- Rybu položte medzi kolieska cukety a pečte približne 16–18 minút, kým losos nie je mäkký a cuketa jemne zlatistá.
- Pred podávaním posypte čerstvou petržlenovou vňaťou.
Výsledkom je ľahký a svieži pokrm, ktorý prevoňajú bylinky a citrón – ideálny pre letný večer na terase.
Stredomorský losos s cuketou a orzom
Tento variant poteší milovníkov výraznejších chutí. Spojenie lososa, cukety, orza a feta syra vytvára harmonické jedlo inšpirované juhom Európy.
Ingrediencie (na 4 porcie):
- 4 filety lososa
- 2 stredne veľké cukety, nakrájané na polkolieska
- 1 menšia šalotka, nasekaná nadrobno
- 3 strúčiky cesnaku, nasekané
- 1 lyžica olivového oleja
- 1 lyžica masla
- 1 šálka orza (alebo iných drobných cestovín)
- 2–2,5 šálky zeleninového vývaru
- šťava z ½ citróna
- 50 g feta syra
- čerstvý kôpor, soľ a korenie podľa chuti
Postup:
- Na väčšej panvici rozohrejte olej a krátko orestujte cuketu so štipkou soli a korenia. Potom ju vyberte bokom.
- Do tej istej panvice vložte lososa a opečte ho z oboch strán dozlata (asi 3–4 minúty na každej strane). Odložte bokom.
- Do výpeku pridajte maslo, šalotku a cesnak, chvíľu restujte. Prisypte orzo a opražte ho, kým nezačne jemne zlatnúť.
- Zalejte vývarom a varte na miernom ohni, kým orzo nevsiakne tekutinu a nezmäkne – podobne ako pri príprave rizota.
- Pridajte naspäť cuketu, premiešajte, na vrch položte lososa, posypte rozdrobenou fetou, pokvapkajte citrónovou šťavou a ozdobte kôprom.
Výsledkom je krémové jedlo plné vôní mora, byliniek a sviežej zeleniny – presne to, čo poteší po dlhom dni.
Jedna panvica, nekonečné možnosti
Tieto recepty dokazujú, že aj s pár jednoduchými surovinami môžete pripraviť večeru, ktorá chutí výnimočne. Stačí jedna panvica alebo jeden plech a do pol hodiny máte na stole jedlo, ktoré si obľúbi celá rodina.
Ak nemáte po ruke cuketu, pokojne ju nahraďte napríklad paprikou, špargľou alebo baklažánom. Každá zelenina dodá jedlu trochu inú chuť, no výsledok bude vždy svieži, zdravý a chutný.