Pani Anička pozná tajný trik pri varení zemiakov, ktorý sa v rodine dedí už tri storočia. Vďaka nemu dokáže túto obľúbenú prílohu pripraviť rýchlejšie než ktokoľvek iný v okolí

Rýchla príprava teplej večere je pre mnohých z nás dôležitou súčasťou bežného pracovného týždňa. Čoraz viac ľudí sa snaží nielen skracovať čas pri sporáku, ale súčasne aj šetriť energie, ktoré v dnešnej dobe stoja stále viac a viac peňazí. Ak patríte k tým, ktorí milujú zemiaky a často ich používajú ako prílohu, tento článok vám ukáže niekoľko nenáročných, no mimoriadne efektívnych spôsobov, ako si varenie zemiakov výrazne zjednodušiť.

Prečo Slováci milujú zemiaky?

Zemiaky sú v našich končinách absolútnym hitom už po celé generácie. Či ich servírujete ako kašu, pečenú verziu so šupkou, alebo vo forme hranolčekov, vždy patria k najobľúbenejším doplnkom k mäsu, rybám či iným jedlám. Niet sa čo čudovať – sú chutné, ľahko dostupné a dajú sa pripraviť na množstvo spôsobov. Napriek tomu, že sú pomerne nenáročné, nevyhnete sa pri ich varení očisteniu, krájaniu a čakaní na to, kým sa dôkladne uvaria. Práve preto je dobré poznať niekoľko overených fígľov, aby ste tento postup zvládli rýchlejšie a s menšou spotrebou energie.

Tipy, ako zrýchliť varenie zemiakov

1. Voda sa môže hriať už pri príprave

Zdá sa to ako maličkosť, no môže vám to skutočne ušetriť pekných pár minút. Napustite hrniec vodou a dajte ho na sporák, ešte kým začnete so škrabaním či inou úpravou zemiakov. Počas čistenia a krájania sa voda môže ohrievať, takže keď budete chcieť vložiť zemiaky dnu, voda už bude horúca alebo takmer v bode varu. Takto skrátená doba ohrevu sa okamžite prejaví na čase, ktorý musíte venovať vareniu.

Pozor si však treba dať pri indukčných doskách. Indukcia je tak rýchla, že môžete ohriať vodu priskoro a následne budete v časovom tlaku pri škrabaní – preto si vopred premyslite, koľko zemiakov idete pripravovať, aby ste to stihli všetko naraz.

2. Zemiaky prepichnite vidličkou

Možno ste sa s týmto tipom už stretli pri pečení zemiakov v rúre, no výborne funguje aj pri varení. Jednoducho zoberte každú zemiaku a pomocou vidličky do nej urobte pár dierok. Takto umožníte horúcej vode dostať sa rýchlejšie až do vnútra, vďaka čomu sa skráti celkový čas varenia. Navyše sa zníži riziko, že by zemiaky počas varenia popraskali, čo oceníte, keď chcete docieliť pekne vyzerajúcu prílohu.

3. Varenie v šupke má viac výhod

Ďalším šikovným spôsobom, ako si zjednodušiť prácu, je ponechať zemiaky v šupke. Ak vám pri jedení neprekáža, môžete ich po uvarení konzumovať aj s ňou. Mnohí ľudia tvrdia, že zemiaky so šupkou majú výraznejšiu a zaujímavejšiu chuť, nehovoriac o tom, že šupka obsahuje vlákninu a dôležité živiny. No ak ju predsa len chcete dať dole, zistíte, že po uvarení odchádza oveľa ľahšie než pri surových zemiakoch. Skúste ju pred varením jemne narezať po obvode, aby sa dala stiahnuť skutočne rýchlo.

4. Stavte na tlakový hrniec alebo multifunkčné zariadenie

Technológie v kuchyni uľahčujú varenie a šetria drahocenný čas. Tlakový hrniec je skvelou voľbou pre každého, kto chce mať zemiaky (a nielen tie) uvarené bez zbytočného čakania. Klasické varenie zaberie priemerne 20 až 30 minút, no v tlakovom hrnci dosiahnete mäkké zemiaky už za približne 10 minút. Navyše, moderné multifunkčné hrnce okrem tlakového varenia ponúkajú aj rôzne iné funkcie. Takto si môžete pripraviť aj kompletné jedlá, pričom zemiaky sa varia automaticky a vy sa nemusíte starať o nič iné, ako o správne nastavenie programu.

5. Menšie kúsky urýchlia proces

Nemáte po ruke tlakový hrniec alebo sa vám ho nechce vyťahovať? Žiaden problém! Pokojne použite klasický hrniec, len zemiaky pred vložením do vody nakrájajte na menšie kocky. Vďaka tomu bude horúca voda pôsobiť na každý kúsok naraz a celý proces sa citeľne zrýchli. Niektorí kuchári síce namietajú, že chuť a textúra zemiakov sa takto môžu mierne zmeniť, no pri bežnej prílohe si často ani nevšimnete rozdiel. Dokonca si tak môžete znížiť spotrebu energií, keďže sa plyn či elektrina nebudú musieť používať tak dlho.

Úspora času a peňazí v praxi

Kombinácia vyššie uvedených trikov a zdravého sedliackeho rozumu dokáže výrazne skrátiť čas, ktorý by ste inak strávili pri sporáku. Či už sa rozhodnete využiť tlakový hrniec, varenie v šupke alebo menšie kúsky zemiakov, vždy tým aj ušetríte časť nákladov na plyn či elektrinu. Ušetrené minúty môžete využiť na iné domáce práce, krátky oddych alebo prípravu ďalších chutných prísad, aby bola vaša večera naozaj výnimočná.

Zemiaky sú jednoducho základom slovenskej kuchyne, preto sa oplatí vedieť, ako ich pripraviť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Rozhodne stojí za to vyskúšať aspoň jeden z týchto tipov – možno práve objavíte nový spôsob, vďaka ktorému si ich prípravu obľúbite ešte viac. Stačí si len vybrať, ktorý trik vám najviac vyhovuje, a môžete sa pustiť do rýchleho a zároveň úsporného varenia. Uvidíte, že aj bežné jedlo, akým sú varené zemiaky, sa dá za určitých okolností pripraviť naozaj bleskovo.

Vďaka maličkému, no účinnému vylepšeniu od pani Aničky a jej starej mamy, máte zrazu možnosť zvládnuť varenie zemiakov podobne rýchlo. Skúste ju napodobniť a uvidíte, že po nejakom čase už ani nebudete musieť premýšľať nad tým, ako pri varení ušetríte pár minút navyše – stane sa to pre vás úplne prirodzené. Výsledkom bude nielen rýchlo hotová príloha, ale aj menší účet za energie a viac času stráveného s tými, na ktorých vám skutočne záleží.