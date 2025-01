Pani Andrea už roky nekupuje cibuľu v obchodoch. Cibuľu si pestuje priamo v byte, na parapete, aby mala zásoby na celý rok

Pestovanie cibule je jednoduchšie, než si mnohí myslia, a to aj v prípade, že ste úplný začiatočník. A ak nemáte vlastnú záhradu, nezúfajte, pretože cibulu si môžete vypestovať aj v interiéri. V dnešnej dobe ju mnohí využívajú pri varení, ale aj v rámci domácich liečivých receptov, ktoré sa neustále tešia veľkej obľube.

Ako vypestovať cibuľu doma na parapete?

Cibuľu môžete pestovať rôznymi spôsobmi, ale najspoľahlivejšie je začať so sadenicami, ktoré vám poskytnú oveľa väčšiu istotu než pestovanie zo semien. Pestovanie zo semien môže byť náročné a často nevedie k želanému výsledku. Ak sa rozhodnete pre sadenice, ide o drobné cibuľky, ktoré potrebujú približne tri mesiace na to, aby dorástli do zrelého štádia. Okrem toho sú pomerne odolné voči rôznym teplotám, takže sa vám ich podarí vypestovať aj v domácich podmienkach.

Cibule potrebujú veľa svetla, a preto je dôležité ich umiestniť na slnečné miesto. V zime ich môžete dať na parapet orientovaný na juhovýchod alebo juhozápad, aby dostali čo najviac svetla. V letných mesiacoch naopak zvoľte parapet orientovaný na sever, aby sa zabránilo príliš silnému slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo cibule poškodiť. Dôležité je tiež, aby mala pôda, do ktorej cibuľa rastie, dobré odvodnenie. Ak pridáte trochu kompostu alebo dusíkatého hnojiva, bude to len prínosom. Sadenice cibule by mali byť vysadené asi 5–10 cm od seba a mala by sa do zeme zasadiť do hĺbky približne 2 cm.

Aj keď cibule rastú pod zemou, nezabúdajte, že ich vývoj ovplyvňuje aj zdravie listov, ktoré sa nachádzajú nad povrchom pôdy. Preto je dôležité, aby mali dostatok slnečného svetla a nezakrývali sa. Snažte sa nezalievať ich príliš často, stačí im občasná mierna zálievka.

Keď začnú listy cibule žltnúť, je to znak, že dozrievajú. Asi po dvoch týždňoch, keď začnú hnednúť, môžete bezpečne skladovať suché cibule. Tento okamih znamená, že proces dozrievania je už ukončený, a cibule sú pripravené na zber. Nezabudnite ich zbaviť koreňov a listov, aby boli pripravené na ďalšie spracovanie.

Skladovanie cibule po zbere

Po zbere je vhodné nechať cibule niekoľko dní vyschnúť na suchom mieste. Potom máte niekoľko možností, ako ich uskladniť. Môžete ich zavesiť do sieťky, alebo ich jednoducho uložiť do krabice. Dôležité je, aby ste tieto nádoby umiestnili na suché, dobre vetrané miesto, kde bude teplota medzi 4 až 15 stupňami Celzia. Ak neplánujete cibule skladovať dlhšie, môžete ich umiestniť aj do špajze či do kredenca, kde ich spotrebujete v krátkom čase.

Zdravotné prínosy cibule

Cibuľa nie je len chutnou prísadou do jedál, ale v minulosti sa využívala aj na rôzne liečebné účely. V stredoveku sa používala ako účinný prostriedok proti plešatosti, uhryznutiu hadom či bolestiam hlavy. V neskorších rokoch minulého storočia sa rozmačkaná cibuľa aplikovala na rany ako obklad na urýchlenie hojenia. Ak mali ľudia silnú nádchu, odporúčalo sa, aby pred spaním zjedli celú cibuľu. Zaujímavé je aj to, že zábaly z nakrájanej cibule na chodidlách mali údajne znižovať telesnú teplotu pri horúčke. Cibuľový sirup, ktorý sa pripravuje zmiešaním cibule s medom alebo cukrom, sa aj dnes považuje za výborný prostriedok na kašeľ a prechladnutie.

V prípade, že vás bodne včela alebo iný hmyz, stačí, ak postihnuté miesto potriete čerstvou syrovou cibuľou. Táto metóda pomáha zmierniť bolesť a svrbenie spôsobené bodnutím, čo určite oceníte.