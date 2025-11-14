Overíte to okamžite. Je batéria nabitá alebo už patrí do koša? Stačí jednoduchý test na stole, olizovanie vynechajte

Tužkové batérie typu AA patria medzi najpoužívanejšie zdroje energie v domácnosti. Poháňajú hračky, meteostanice, kuchynské váhy, LED svietidlá či diaľkové ovládače. Problém nastane vždy v momente, keď niektoré zariadenie prestane fungovať – a zrazu neviete, ktoré batérie zo zásoby sú ešte použiteľné a ktoré už majú najlepšie roky za sebou.
Našťastie existuje niekoľko jednoduchých a zároveň úplne bezpečných spôsobov, ako rýchlo zistiť, či je batéria stále nabitá.
Najrýchlejší orientačný trik: tzv. „bounce test“ na stole
Jeden z najznámejších a prekvapivo účinných testov je test odskoku, ktorý funguje pri alkalických jednorazových batériách AA a AAA.
Ako na to?
- Nájdite tvrdý a rovný povrch, ideálne stôl.
- Batériu postavte zvisle, s pólom mínus smerom nadol.
- Zdvihnite ju niekoľko centimetrov nad povrch.
- Nechajte ju voľne spadnúť.
Čo si všímať?
- Ak batéria spadne a takmer vôbec neposkočí, prípadne ostane stáť, je pravdepodobne ešte nabitá.
- Ak viditeľne „odskočí“ a prevráti sa, veľmi pravdepodobne je takmer vybitá.
Prečo to funguje?
Vo vnútri alkalických batérií sa pri vybíjaní mení konzistencia elektrolytu – z tekutejšej sa stáva tuhšia. Vybitá batéria tak pri dopade pôsobí ako tuhý valček a viac skáče, zatiaľ čo nabitá má vyššiu vnútornú tlmenosť.
Pozor: Tento test platí iba pre alkalické jednorazové batérie.
Nabíjateľné batérie (NiMH) sa pri dopade správajú úplne inak, preto tu test nefunguje.
Bounce test je rýchly, jednoduchý a v bežných domácich podmienkach prekvapivo spoľahlivý, no stále ide len o orientačnú metódu. Nenahrádza presné meranie napätia.
Najpresnejší spôsob: zmerať napätie multimetrom
Ak chcete mať istotu, najlepšie je použiť digitálny multimeter.
- Plne nabitá alkalická AA batéria má približne 1,5 V.
- Za „takmer vybitú“ sa považuje batéria, ktorej napätie klesne pod 1,1 V,
pretože väčšina zariadení s ňou už nedokáže pracovať.
Multimeter poskytuje jednoznačný, faktický výsledok – preto je to najspoľahlivejší spôsob.
Test na jazyku: funguje, ale neodporúča sa
Niekedy sa zvyklo hovoriť, že batériu stačí „vyskúšať“ jazykom. A je pravda, že pri 1,5 V batérii môže človek cítiť mierne brnenie – znamená to prítomnosť napätia.
Napriek tomu ide o metódu, ktorú odborníci dôrazne neodporúčajú, pretože:
- je nehygienická
- staršie batérie môžu obsahovať koróziu alebo chemické zvyšky
- pri poškodených batériách môže byť dokonca zdravotne riziková
Používanie jazyka ako „testera“ preto radšej úplne vynechajte.
Čo určite nefunguje: kompas
Na internete sa občas objavujú rady, že batériu stačí položiť na kompas a sledovať pohyb strelky. Toto je však nepravdivé.
Bežné AA batérie nevytvárajú žiadne magnetické pole, ktoré by dokázalo kompas ovplyvniť.
Kompas reaguje len na magnetické pole Zeme alebo na silné elektromagnetické polia – batéria položená na stole nič také neprodukuje.
Dobíjateľné batérie: riešenie, pri ktorom testovať nemusíte
Ak používate NiMH nabíjateľné batérie, situácia je jednoduchá:
- keď prestanú fungovať, stačí ich znovu nabiť
- ich výkon neklesá rovnakým spôsobom ako pri alkalických batériách
- nevzťahujú sa na ne „domáce testy“ ako bounce test
Pre domácnosť sú ekonomickejšie aj ekologickejšie – a hlavne, nemusíte skúšať, či ešte fungujú.