Overený trik, ako za pár sekúnd zlikvidovať aj najodolnejšie lepidlo. Zaručený úspech

Pri používaní sekundových lepidiel je mimoriadne dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny, pretože stačí chvíľa nepozornosti a silné lepidlo sa môže ocitnúť nielen na predmete, ktorý práve opravujete, ale aj na vašej pokožke. Ešte komplikovanejšie to je, ak si lepidlom nechtiac prilepíte prsty k sebe. Našťastie existuje viacero účinných tipov, ktoré vám pomôžu odstrániť lepidlo z pokožky v priebehu niekoľkých sekúnd či minút, a to dokonca bez bolestivého drhnutia.

1. Zabudnite na papierové vreckovky

Ak vám sekundové lepidlo práve stieklo na ruku, dôležité je vedieť, čo nerobiť. Rozhodne sa nesnažte lepidlo zotrieť obyčajnými papierovými vreckovkami alebo servítkami, pretože tie sa na mokré lepidlo okamžite prilepia. Môže sa vám tak stať, že si namiesto jedného problému vytvoríte ďalší – nebudete mať prilepenú len kožu, ale aj kúsky papiera. Namiesto papierových vreckoviek preto siahnite po textilnej utierke, malom uteráku alebo inom materiáli, ktorý sa tak ľahko na lepidlo neprichytí.

2. Teplá voda a mydlo – fungujú len okamžite

Ak si náhodou všimnete, že lepidlo na vašich prstoch ešte nestihlo poriadne zaschnúť, môžete skúsiť jednoduchý a šetrný spôsob: umyte si zasiahnuté miesto mydlom a vložte ruku do teplej vody. Postupujte pritom opatrne, aby ste si nerozotierali lepidlo po väčšej ploche, než je nutné. Uvedomte si však, že sekundové lepidlo schne rýchlo, takže tento postup je účinný zväčša iba v prvých sekundách po kontakte s pokožkou. Ak už lepidlo pevne zaschlo, budete musieť siahnuť po iných metódach.

3. Špeciálny odstraňovač lepidla

Pre ľudí, ktorí pracujú so sekundovým lepidlom častejšie, sa rozhodne oplatí zaobstarať si spolu s ním aj originálny odstraňovač. Tieto produkty nájdete v hobby obchodoch alebo v predajniach s domácimi potrebami. V prípade nehody naneste odstraňovač na postihnuté miesto a počkajte, kým začne lepidlo povoľovať. Potom ruku opláchnite teplou vodou a jemne lepidlo odlúpnite. Dbajte, aby ste vždy dodržiavali návod na použitie uvedený na balení odstraňovača a dôkladne si umyli ruky, hlavne ak máte citlivú pokožku.

4. Acetón a odlakovač na nechty

Ďalšou možnosťou je využitie acetónu alebo odlakovača na nechty, ktorý acetón skutočne obsahuje. Ten má schopnosť rozpustiť kyanoakrylátové spojenie, ktoré spôsobuje pevné držanie sekundového lepidla. Ak máte k dispozícii tekutý odlakovač, pokojne doň ponorte končeky prstov na pár sekúnd, prípadne ho nanášajte na lepidlo pomocou vatového tampónu. Dajte však pozor, aby ste ho neaplikovali na poranenú či čerstvo poškriabanú pokožku, pretože acetón môže spôsobiť nepríjemné pálenie či podráždenie. Po dokončení tohto postupu určite ošetrite pokožku hydratačným krémom alebo výživnou masťou.

5. Pilníček na nechty ako posledná záchrana

Ak nechcete používať chemické prostriedky alebo vám nepomohol odstraňovač lepidla, siahnite po pilníčku na nechty. Jemnými, krúživými pohybmi opilujte zaschnuté lepidlo a dávajte pozor, aby ste si nepoškodili pokožku. Keď už väčšina lepidla odpadne, vložte ruku do teplej mydlovej vody, aby ste odstránili zvyšky. Táto metóda si vyžaduje viac času a trpezlivosti, no ak ste opatrní, je to pomerne bezpečný a lacný spôsob.

6. Vyskúšajte mastné výrobky

Lepidlo sa dá z pokožky uvoľniť aj pomocou mastných prípravkov, ako je vazelína, rastlinný olej či špeciálne olejové masti. Ide o to, že mastné zložky môžu narušiť spoj medzi lepidlom a pokožkou. Jemne vmasírujte olej do prilepenej oblasti a nechajte ho chvíľu pôsobiť. Ak lepidlo nepoľaví úplne, pokúste sa ho opatrne odtiahnuť od pokožky. Ak by tento spôsob nezabral, vráťte sa späť k acetónu alebo špeciálnemu odstraňovaču.

Zhrnutie

Odstránenie sekundového lepidla z pokožky nemusí byť bolestivá alebo nebezpečná operácia, pokiaľ poznáte správne postupy a máte poruke pár bežných domácich pomôcok. Najdôležitejšie je zachovať pokoj a zvoliť vhodnú metódu podľa toho, či lepidlo práve zaschlo, alebo je ešte čerstvé. Vyskúšať môžete teplú vodu a mydlo, špeciálny odstraňovač, acetónový odlakovač, pilníček na nechty alebo bežné oleje. Každý z týchto spôsobov môže byť úspešný, pokiaľ ho používate v správnom čase a s dostatočnou opatrnosťou. Nezabudnite, že najlepšou ochranou je predchádzať nehodám – vždy pracujte so sekundovým lepidlom sústredene a podľa návodu.

Týmto jednoduchým postupom sa zbavíte aj tých najodolnejších zvyškov lepidla už za niekoľko sekúnd až minút, a to bez nadmerného drhnutia, podráždenia alebo ďalších komplikácií. Ak však predsa len dôjde k väčšiemu kontaktu s lepidlom, ktoré spôsobí podráždenie alebo poranenie kože, v prípade potreby sa neváhajte poradiť s odborníkom.