Overené triky našich starých mám. Ako jednoducho znížiť výdavky za plyn a elektrinu a ušetriť stovky eur mesačne

V dnešnej dobe, keď ceny energií neustále rastú, sa mnohé domácnosti snažia nájsť efektívne spôsoby, ako čo najviac ušetriť. Jednou z oblastí, kde možno dosiahnuť výrazné úspory, je varenie. Nemusíte sa pritom vzdať kvalitného a chutného jedla. Stačí sa inšpirovať múdrosťou našich starých mám, ktoré vedeli vyčarovať výborné pokrmy s minimálnymi nákladmi.

Premýšľajte úsporne a prakticky

Skôr ako sa pustíte do rád od našich predkov, zamyslite sa nad jednoduchými, no účinnými spôsobmi, ako znížiť spotrebu energie. Základom je zabrániť akémukoľvek plytvaniu. Pri kúpe nových elektrospotrebičov sa vždy rozhodujte pre tie, ktoré sú označené čo najvyššou energetickou triedou (A++ a vyššie). To platí najmä pre spotrebiče ako umývačka riadu, práčka, chladnička, rúra či sporák. Keďže ich používate denne, energetická úspornosť sa výrazne prejaví na účtoch.

Okrem výberu spotrebiča je dôležité aj jeho správne umiestnenie. Chladnička by rozhodne nemala stáť v blízkosti radiátorov alebo sporáka, pretože tým zvyšujete jej spotrebu. Nezabudnite ani na pravidelné odmrazovanie, ktoré zlepšuje jej výkon.

Efektívne varenie bez zbytočných strát

Pri varení je kľúčové používať pokrievky na hrncoch, či už varíte na plyne alebo na elektrickej platni. Zakrytím nádoby zabránite úniku tepla a pokrm sa uvarí rýchlejšie, čím ušetríte energiu. Dôležitá je aj správna veľkosť platničky – mala by zodpovedať veľkosti dna hrnca alebo panvice. Používanie príliš veľkej platne spôsobí únik tepla, čo je zbytočné plytvanie.

Ako si poradili naše staré mamy?

Naši starí rodičia žili v časoch, keď bolo potrebné šetriť a využiť každý zdroj. Jednou z ich osvedčených metód bolo tzv. vežové varenie. Na sporák sa ukladajú dva až tri hrnce na seba, pričom do spodného sa dáva jedlo, ktoré potrebuje najviac tepla, a do horných nádoby na dusenie alebo varenie v pare. Tento spôsob je veľmi efektívny, pretože využíva stúpajúce teplo a umožňuje pripraviť viac jedál naraz.

Rovnako ako moderné parné hrnce, aj tento trik šetrí čas a energiu. Môžete ho využiť na varenie polievok, omáčok či dusených jedál.

Ako udržať jedlo teplé bez ďalšej spotreby energie?

Ak si varíte jedlo dopredu a chcete ho udržať teplé, môžete využiť jednoduchý trik s tepelnou izoláciou. Po dovarení jednoducho zabaľte hrniec do deky a niekoľkých vrstiev novín. Týmto spôsobom udržíte pokrm teplý niekoľko hodín bez potreby ďalšieho ohrievania.

Ak chcete ešte viac ušetriť, vytvorte si vlastný „pomalý hrniec“. Do väčšej nádoby, ako je vedro alebo veľká misa, vložte starú deku alebo prikrývku a do nej umiestnite hrniec s čiastočne uvareným jedlom. Prikryte ho ďalšou dekou a nechajte jedlo dôjsť vlastným teplom. Tento pomalý spôsob varenia je ideálny na prípravu gulášov, duseného mäsa alebo strukovín.

Takto pripravené jedlo si môžete nachystať už ráno pred odchodom do práce a po návrate máte chutný a teplý obed bez toho, aby ste spotrebovali plyn či elektrinu navyše. Vytvoríte si tak praktický a ekologický spôsob varenia, ktorý nezaťaží vašu peňaženku ani životné prostredie.