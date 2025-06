Otvárať či zatvárať okná počas veľkých horúčav? Vedci priniesli jasnú odpoveď, čo je lepšie

Horúce leto nás láka otvoriť okná dokorán v nádeji, že k nám domov zavanie čerstvý vzduch a úľava od sparného počasia. No skutočne to pomôže? Alebo je práve naopak lepšie nechať okná zatvorené a nepustiť dnu teplý vzduch z vonku? Výskumníci už majú v tejto otázke jasno – správna stratégia vetrania je založená na jednoduchých fyzikálnych princípoch, ktoré vám pomôžu prežiť vysoké teploty aj bez použitia klimatizácie.

Leto nám prináša dlhé dni plné slnka, nádherne jasnú oblohu, no tiež extrémne teploty, ktoré dokážu premeniť váš byt či dom na horúci skleník, v ktorom sa nedá vydržať. Mnoho ľudí intuitívne otvorí okná, aby vpustili čerstvý vzduch, no táto logika môže mať presne opačný efekt – v skutočnosti si tým situáciu ešte viac komplikujete. Ako teda postupovať správne?

Ak vás téma správneho vetrania a chladenia domácnosti zaujíma podrobnejšie, na kanáli Martina Beneša nájdete názorné video s vysvetlením, ako správne vetrať, aby ste doma udržali príjemnú teplotu:

Ako správne vetrať počas horúčav – Martin Beneš

Kedy okná radšej neotvárať a kedy ich pustiť dokorán?

Základné pravidlo znie jednoducho: Ak je vonkajšia teplota vyššia ako teplota vo vašom interiéri, okná nechajte zatvorené. A to môže počas horúcich letných dní znamenať, že by ste ich mali držať zavreté takmer celý deň. Ak by ste totiž v takýchto momentoch okná otvorili, pustíte dovnútra vzduch, ktorý je často výrazne horúcejší ako vzduch v miestnosti, a tým si domov nechtiac vykúrite ešte viac. Výsledok? Dusno a neznesiteľná horúčava, ktorá sa rýchlo stane nezvládnuteľnou.

Naopak, nočné vetranie je vaša tajná zbraň. V momente, keď sa vonkajší vzduch v noci konečne ochladí, je najvyšší čas na otvorenie okien, ideálne hneď viacerých, aby vznikol príjemný prievan. Tento prievan vytvorí prirodzené ochladenie interiéru a pomôže vám „vyhnať“ nahromadené teplo bez nutnosti využívania drahej klimatizácie.

Vetranie pomocou ventilátorov – ešte účinnejšia metóda

Ak chcete nočné ochladzovanie ešte vylepšiť, použite ventilátory. Strategicky rozmiestnené ventilátory vytvoria tzv. krížové prúdenie vzduchu, ktoré pomôže teplý vzduch rýchlejšie dostať von a chladný vzduch efektívnejšie dostať dovnútra. Postup je jednoduchý:

Na chladnejšej strane domu umiestnite ventilátor tak, aby chladný vzduch vháňal do vnútra.

umiestnite ventilátor tak, aby chladný vzduch vháňal do vnútra. Na teplejšej strane domu zase druhý ventilátor umiestnite vyššie a nasmerujte ho smerom von – týmto spôsobom rýchlo odstránite teplý vzduch, ktorý prirodzene stúpa nahor.

Táto jednoduchá technika dokáže v krátkom čase výrazne znížiť teplotu vo vašom dome či byte, čím sa vyhnete prebudeniu do prehriateho prostredia.

Úloha správneho tienenia je nezastupiteľná

I keď necháte okná zatvorené, teplo sa do interiéru stále môže dostávať cez sklenené plochy. Bežné záclony či žalúzie však nemusia byť dostatočne účinné. Preto sa odporúča používať špeciálne izolované rolety, známe ako celulárne rolety, ktoré dokážu zablokovať až 80 % slnečného žiarenia.

Ak dávate prednosť tradičným závesom, najlepšou voľbou sú stredne tmavé látky s bielou zadnou stranou. Takéto závesy totiž odrážajú slnečné lúče späť von, čím zabraňujú prehrievaniu miestností. Ak vám záleží na prirodzenom svetle a nechcete sa úplne izolovať, skvelou voľbou sú aj vonkajšie markízy, vonkajšie rolety alebo dokonca vhodne vysadené stromy, ktoré poskytnú prírodný tieň.

Prúdenie vzduchu môže byť zradné – pozor na falošný pocit ochladenia

Mnoho ľudí si myslí, že ak cítiť prúdenie vzduchu, miestnosť sa automaticky ochladzuje. Ide však len o klamný pocit. V skutočnosti prúdiaci vzduch neovplyvňuje fyzickú teplotu miestnosti, len zlepšuje pocit komfortu. Ak je ale vzduch teplý, napríklad z rozpálenej ulice, miestnosť sa reálne zahrieva, hoci pocitovo to v prvom momente nemusíte vnímať.

Čo robiť, ak nechcete bývať v tme a úplne izolovaní?

Nie každý chce svoj domov premeniť na tmavú jaskyňu. Výhľad na okolie, slnečné lúče či obľúbené miesto vašej mačky na parapete sú pre mnohých dôležité. Nemusíte sa ale obávať, nejde o absolútnu izoláciu od sveta. Kľúčom je jednoducho správne načasovanie a sledovanie teploty:

Majte vždy pripravený teplomer, ideálne umiestnený pri okne, a pravidelne sledujte teplotu vnútri aj vonku.

Reagujte rýchlo – ráno zatvorte okná a zatieňte, večer ich otvorte a vetrajte.

Skombinujte túto stratégiu so správne umiestnenými ventilátormi a vhodným tienením.

Pri dôslednom dodržiavaní tejto rutiny môžete udržať váš domov komfortne obývateľný aj počas extrémnych letných horúčav.