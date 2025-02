Otočte jediné koliesko na práčke a znížite spotrebu energie o polovicu: Inštalatér odhaľuje prekvapivý tip

Práčka je pre väčšinu z nás neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Využívame ju na dennej alebo týždennej báze, pričom jej prevádzka môže výrazne vplývať na mesačné náklady na energie. Napriek tomu, že moderné technológie priniesli množstvo inovácií, existujú jednoduché a často prehliadané spôsoby, ako ušetriť peniaze pri praní. Nasledujúce rady vám pomôžu nielen znížiť spotrebu elektriny, ale aj predĺžiť životnosť práčky, aby slúžila dlhšie a efektívnejšie.

1. Výber správnej práčky rozhoduje

Ak stojíte pred otázkou, akú práčku si zadovážiť alebo práve plánujete výmenu starej, dôkladný výber vám môže priniesť značné finančné úspory. Energetická trieda je kľúčovým faktorom – sledujte označenia A+, A++ či dokonca A+++, ktoré patria medzi najúspornejšie na trhu. Čím vyššia trieda, tým efektívnejšie bude pranie aj spotreba elektriny.

Ďalším dôležitým parametrom je kapacita bubna. Menšie práčky (do 5 kg) plne postačia dvojici či jednotlivcovi, zatiaľ čo viacčlenná rodina alebo domácnosť s deťmi ocení väčšiu práčku s kapacitou okolo 7–8 kg. Tým, že zvolíte ideálnu kapacitu podľa reálnych potrieb, predídete príliš častému praniu s poloprázdnym bubnom a ušetríte tak čas aj energiu.

2. Odhodlajte sa využiť ekologické programy

Veľa ľudí sa obáva, že tzv. ekologické (eco) programy predĺžia dobu prania, a preto sú menej praktické. V skutočnosti však ide o veľmi účinný spôsob, ako znížiť spotrebu vody aj elektriny. Ako to funguje? Voda sa pri eko programoch ohrieva pomalšie a prací cyklus je navrhnutý tak, aby sa pri ňom optimalizovala každá kvapka vody. Práve preto sa voda môže efektívnejšie recyklovať a nehrozí zbytočné plytvanie.

Tomáš Smítek, skúsený opravár práčok, zdôrazňuje, že ekologické programy sú čoraz dôležitejšie:

„Eko programy sú dlhšie, ale z hľadiska nákladov na prevádzku sa oplatia, pretože spotrebujú menej energie. V konečnom dôsledku to pocítite na nižších účtoch.“

Ak teda nie ste pod tlakom času, ekologický program je ideálnou voľbou na pravidelné pranie. Práve toto „jediné otočenie kolieska“ na správny prací cyklus vám môže dlhodobo ušetriť aj desiatky eur ročne.

3. Znižujte teplotu, zvyšujte úsporu

Pranie pri nižších teplotách predstavuje najrýchlejšiu cestu k okamžitým úsporám. Väčšina bežne noseného oblečenia odporúča teplotu 40 °C, no pravda je taká, že mnohé textílie zvládnu aj 30 °C. Zníženie teploty prania pritom dokáže ušetriť až polovicu energie. To znamená, že ak ste doteraz prali na 40 °C alebo 60 °C, stačí prehodnotiť materiál oblečenia a skúsiť nižšiu teplotu – výsledok môže byť rovnako čistý, no šetrnejší k vášmu rozpočtu.

Okrem toho pri nižšej teplote menej namáhate vlákna a farby odevov, čo predlžuje životnosť vašej bielizne. Moderné pracie prostriedky sú navyše navrhnuté tak, aby boli účinné aj pri nižších teplotách.

4. Nezabúdajte na údržbu filtra

Filter v práčke je jednou z najzanedbávanejších súčastí, a pritom má kľúčovú úlohu pri zachytávaní nečistôt, chlpov a drobných vlákien. Ak sa filter zanáša a nečistí, práčka musí vynaložiť viac energie, aby vodu pretlačila cez nahromadené nečistoty, čo zvyšuje náklady na prevádzku.

Je preto vhodné raz za mesiac alebo aspoň každých niekoľko týždňov skontrolovať a vyčistiť filter podľa odporúčaní výrobcu. Udržiavaný filter zlepší prietok vody, zvýši účinnosť prania a môže pomôcť predísť poruchám. Ušetríte tak nielen energiu, ale aj peniaze, ktoré by ste inak vynaložili na opravy.

5. Prací prášok vs. gél: Ktorý je lepší?

Rozhodovanie medzi pracím práškom a gélom dokáže zamotať hlavu mnohým ľuďom, no často platí, že prášok je o niečo efektívnejší. Prečo? Gély zvyčajne obsahujú viac chemických aditív, ktoré nezriedka vyžadujú silnejšie a dlhšie pracie cykly. To sa prejaví vyššou spotrebou energie, pretože práčka buď predĺži dobu prania, alebo vykoná dlhšie cykly oplachovania, aby gél dôkladne odstránila z textílií.

S práškom dokážete získať rovnaký čistiaci účinok pri kratšom cykle a často pri nižších teplotách, čo vám prinesie ďalšiu úsporu. V konečnom dôsledku je pre väčšinu textílií vhodný kvalitný prací prášok s overeným zložením, ktorý je šetrný k bielizni a zároveň nezaťaží váš rozpočet viac, ako je nutné.

Bonusový tip: Nezanedbávajte správne naplnenie

K efektívnemu praniu patrí aj správna miera naplnenia bubna. Ak práčku prepĺňate, oblečenie sa počas cyklu horšie prepiera a môže zostať špinavé alebo zle vypláchané. V opačnom prípade, pri nedostatočnom naplnení, míňate energiu a vodu zbytočne. Ideálne je nechať v bubne malú medzeru (približne na šírku dlane), aby mala bielizeň priestor na voľný pohyb.

Zhrnutie: Malé úpravy, veľké úspory

Energetická trieda a kapacita práčky : Voľte spotrebič s vysokou triedou (A+ až A+++) a zodpovedajúcou kapacitou.

: Voľte spotrebič s vysokou triedou (A+ až A+++) a zodpovedajúcou kapacitou. Ekologické pracie programy : Predĺžia čas prania, ale šetria vodu aj elektrinu.

: Predĺžia čas prania, ale šetria vodu aj elektrinu. Nižšia teplota prania : Znížite spotrebu energie až o 50 % a zároveň ochránite vlákna oblečenia.

: Znížite spotrebu energie až o 50 % a zároveň ochránite vlákna oblečenia. Pravidelné čistenie filtra : Predchádzate zbytočným poruchám a zvyšujete efektivitu prania.

: Predchádzate zbytočným poruchám a zvyšujete efektivitu prania. Prací prášok : Často účinnejší a menej energeticky náročný než gél.

: Často účinnejší a menej energeticky náročný než gél. Optimálne naplnenie bubna: Nedochádza k plytvaniu ani k neefektívnemu praniu.

Moderná domácnosť sa nemusí zriecť pohodlia, aby znížila spotrebu energie. Stačí malá zmena návykov a správne využívanie funkcií práčky. Jediným otočením kolieska na vhodný program a dodržiavaním spomenutých zásad môžete jednoducho ušetriť desiatky eur za rok, predĺžiť životnosť spotrebiča a zároveň prispieť k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Urobte z prania úsporný a efektívny rituál, ktorý vaša práčka i peňaženka zaručene ocenia.