Ostrov s rajskými plážami, kde si môžete kúpiť dom a získať občianstvo

Biele piesočné pláže, krištáľovo čisté more a pokojná atmosféra Karibiku – to všetko ponúka ostrovný štát Antigua a Barbuda. Nie je to však iba destinácia na dovolenku. Krajina je známa aj svojím programom občianstva za investíciu, ktorý umožňuje cudzincom získať druhý pas a zároveň investovať do realít alebo do rozvoja ostrovov.
Kde sa Antigua a Barbuda nachádzajú?
Antigua a Barbuda ležia vo východnom Karibiku, na rozhraní Atlantického oceánu a Karibského mora. Ide o dve hlavné ostrovy a niekoľko menších, ktoré spolu tvoria štát s približne 100-tisíc obyvateľmi. Turisti sem prichádzajú pre viac než 365 pláží – jednu na každý deň v roku – dramatické útesy, príjemné podnebie a bohatú históriu.
Video: pohľad do karibského raja
Pozrite si krátke video, ktoré vás prenesie priamo na ostrovy:
Občianstvo za investíciu – ako to funguje?
Antigua a Barbuda od roku 2013 ponúkajú Citizenship by Investment Program (CIP). Zahraniční záujemcovia môžu získať občianstvo viacerými spôsobmi:
- Investícia do nehnuteľnosti – kúpa nehnuteľnosti v hodnote minimálne 255 000 € v projekte schválenom vládou; nehnuteľnosť treba podržať min. 5 rokov.
- Príspevok do Národného rozvojového fondu (National Development Fund) – jednorazový nenávratný príspevok od 85 300 €.
- Investícia do podnikania – minimálne 1 280 000 € do schváleného projektového podniku.
- Príspevok na Univerzitu Západnej Indie – možnosť vhodná najmä pre rodiny, od 127 950 €.
Proces zvyčajne trvá 3 až 6 mesiacov (podľa kompletnosti dokumentov a schvaľovania).
Aké výhody prináša pas Antiguy a Barbudy?
- Cestovanie bez víz do vyše 150 krajín (vrátane Schengenského priestoru, Spojeného kráľovstva a Hongkongu).
- Druhé občianstvo zvyšuje mobilitu a flexibilitu rodiny.
- Daňové prostredie bez dane z príjmov, dedičstva a kapitálových ziskov.
Život na ostrovoch
Antigua a Barbuda sú známe priateľskou komunitou a uvoľneným tempom. St. John’s žije trhmi a kolonálnou architektúrou, v English Harbour kotvia jachty z celého sveta. Mimo rušných miest čakajú tiché zátoky, šnorchlovanie pri koralových útesoch a dlhé pláže s jemným pieskom.
Na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti
- Nehnuteľnosť musí byť v vládou schválenom projekte, inak sa na ňu CIP nevzťahuje.
- Treba rátať s poplatkami za prevod, právnymi službami a kolkami.
- Predaj pred uplynutím 5 rokov môže mať vplyv na status v programe (možno stratu občianstva).
Antigua a Barbuda spájajú krásu Karibiku s praktickými možnosťami pre tých, ktorí hľadajú druhý pas a dlhodobú investíciu v stabilnom a priateľskom prostredí.