Ostrov Burano. Raj pre umelcov aj bohatých dôchodcov. Ako z rozprávky, kde každý dom je obraz

Ak hľadáte miesto, ktoré vás očarí hneď po príchode, Burano je tou pravou voľbou. Tento malý ostrov v Benátskej lagúne patrí medzi najkrajšie klenoty Talianska. Je známy svojimi žiarivo pestrofarebnými domčekmi a tradičnou výrobou čipiek, ktoré mu dodávajú nezameniteľnú atmosféru.
Pozrite si video z tohto rozprávkového ostrova
Na video sa môžete pozrieť tu:
Ostrov, ktorý dýcha pokojom
Burano leží približne 45 minút plavby loďou od samotných Benátok. Jeho rozloha je niečo cez 210-tisíc metrov štvorcových a trvalo tu žije približne 2 800 obyvateľov. Počas letných mesiacov sa však počet ľudí výrazne zvyšuje – zaplavujú ho turisti z celého sveta, ktorí túžia na vlastné oči vidieť jeho rozprávkové uličky.
Hoci je Burano súčasťou rušnej Benátskej lagúny, prezývajú ho „Oázou pokoja“. V porovnaní s Benátkami tu vládne ticho, pomalé tempo a atmosféra, ktorá okamžite upokojí. Každý dom má inú farbu – od sýto modrej cez fialovú až po slnečnú žltú. Nie je to však žiadna náhoda: farby domov tu podliehajú schvaľovaniu miestnej komisie, ktorá dohliada na to, aby Burano zostalo harmonicky pestré, no nie chaotické.
Ako vznikla pestrofarebná tradícia?
Legenda hovorí, že s farbením domov začali rybári, ktorí sa po dlhých dňoch na mori vracali domov unavení a často aj za hustej hmly. Aby dokázali nájsť svoj dom, maľovali ho do výrazných odtieňov, ktoré bolo možné spozorovať už z diaľky.
Iná verzia hovorí, že farby mali nahrádzať priezviská, pretože v minulosti mala väčšina obyvateľov ostrova rovnaké meno aj priezvisko. A existuje aj veselšia legenda – podľa nej mali farebné fasády pomáhať mužom, ktorí sa vracali z miestnych krčiem, aby si nepomýlili dom. Nech je pravda akákoľvek, farebná mozaika Burana fascinuje návštevníkov už celé stáročia.
Čipky, ktoré preslávili Burano po celom svete
Burano by nebolo tým, čím je, bez svojej čipkárskej tradície. Tá sa tu začala rozvíjať už v stredoveku. Zatiaľ čo muži vyrážali na more, ženy trávili dni tvorbou prekrásnych čipiek – ručne háčkovaných či paličkovaných.
Aj dnes je možné vidieť staré Burančanky, ako s neuveriteľnou precíznosťou pracujú na drobných kúskoch čipky priamo pred očami turistov. Ich práca je však čoraz vzácnejšia – mladšie generácie už tejto náročnej ručnej tvorbe veľmi neholdujú.
Originálna čipka z Burana rozhodne nepatrí medzi lacné suveníry. Malý vreckovkový obrúsok s vyšitým monogramom stojí od 10 eur vyššie, no ide o ručné umelecké dielo, ktoré vydrží roky. V mnohých obchodoch sa dokonca nesmie čipka fotografovať, aby sa chránilo duševné vlastníctvo miestnych remeselníkov.
Námestie, ktoré spája celý ostrov
Hlavným srdcom Burana je jediné námestie, na ktorom stojí kostol svätého Martina zo 16. storočia. Vo vnútri sa nachádza významné dielo talianskeho maliara Giovanniho Battistu Tiepola – obraz zachytávajúci ukrižovanie Ježiša Krista. Kostol je ľahko rozpoznateľný podľa svojej mierne naklonenej veže, ktorá pripomína menšiu verziu slávnej šikmej veže v Pise.
Ostrov umelcov a bohatých dôchodcov
Burano sa stalo útočiskom mnohých maliarov, básnikov a umelcov, ktorí v jeho farbách nachádzajú inšpiráciu. Nie je však výnimočné, že tu trávi leto aj množstvo zámožných dôchodcov z rôznych krajín. Prichádzajú sem oddýchnuť si od ruchu veľkomiest, užívať si stredomorské slnko, pokoj a atmosféru miesta, ktoré vyzerá, akoby vypadlo z rozprávky.
Burano je dôkazom, že harmónia, jednoduchosť a farba dokážu vytvoriť čosi výnimočné. Stačí sa prejsť jeho úzkymi uličkami, nadýchať sa slaného morského vzduchu a chvíľu posedieť v jednej z kaviarní pri pohári espressa. A možno pochopíte, prečo si tento ostrov získal srdcia toľkých ľudí – od umelcov až po tých, ktorí sem prichádzajú jednoducho len hľadať pokoj.