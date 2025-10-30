Orechy takmer všetci skladujú zle. Takto vám vydržia do Vianoc

Tento rok príroda štedro nadelila – orechové stromy doslova praskajú pod ťarchou úrody. Ak ste si nazbierali plné košíky vlašských orechov alebo iných druhov, určite chcete, aby vám vydržali čo najdlhšie. Správne uskladnené orechy si totiž zachovajú chuť, vôňu aj cenné živiny aj niekoľko mesiacov. Vďaka niekoľkým jednoduchým pravidlám ich budete môcť chrumkať až do jari – a pritom budú stále ako čerstvo nazbierané.
Orechy – malé poklady pre zdravie aj dlhý život
Orechy sú nielen výborné do vianočného pečiva, ale aj mimoriadne prospešné pre zdravie. Hrsť orechov denne podporuje mozgovú činnosť, prospieva srdcu a pomáha udržať telo aj myseľ v dobrej kondícii. Vedci ich dokonca zaraďujú medzi potraviny dlhovekosti.
Najlepšie sú však orechy v ich prirodzenej podobe – teda nesolené, nepražené, bez cukrovej či čokoládovej polevy. Tepelná úprava a pridané konzervanty totiž ničia ich výživovú hodnotu a menia ich na kalorickú bombu.
Ak máte možnosť, siahnite po orechoch, ktoré ste si nazbierali sami na záhrade či pod orechom u rodičov – tie sú bez chémie a majú najvyššiu kvalitu.
Najväčší nepriatelia orechov: vlhkosť, teplo a svetlo
Mnohí si myslia, že orechy vydržia prakticky večne, no opak je pravdou. Nesprávne skladovanie spôsobuje, že plesnivejú, žltnú alebo navlhnú.
Ak ich necháte vo vlhku bez prístupu vzduchu, začne sa na škrupine objavovať sivastý povlak a jadrá vo vnútri napadne pleseň. Takéto orechy treba bez váhania vyhodiť, pretože môžu obsahovať zdraviu nebezpečné toxíny.
Ďalším problémom je žltnutie – to nastáva v dôsledku vysokého obsahu tukov, ktoré časom oxidujú. A ak orechy navlhnú, stratia svoju typickú chrumkavosť a získajú nepríjemne mdlú chuť.
Ako zistiť, že orechy už nie sú v poriadku?
Najspoľahlivejším „nástrojom“ je nos a chuť. Pokazené orechy spoznáte podľa ostrého, kyslastého či zatuchnutého zápachu pripomínajúceho farbu alebo plast. Ich chuť je horkastá a nepríjemná – takýto kúsok rozhodne neprehĺtajte.
Najrýchlejšie žltnú orechy s vysokým obsahom tukov, napríklad makadamové, para orechy, kešu či píniové oriešky. Preto si pri týchto druhoch dajte obzvlášť záležať na skladovaní.
Sušenie vlašských orechov – základ úspechu
Ak ste si nazbierali čerstvé vlašské orechy, prvým krokom je ich poriadne vysušiť.
Rozložte ich v jednej vrstve, ideálne do prepravky alebo na sitko, a nechajte ich schnúť na vzdušnom mieste. Počas sušenia ich občas premiešajte, aby sa nezaparili. Takto zabránite tvorbe plesne.
Ak nemáte vhodné miesto, môžete použiť aj rúru – nastavte ju na nízku teplotu, približne 40–50 °C, a orechy sušte asi 8 hodín s pootvorenými dvierkami, aby mohla unikať vlhkosť.
Správne vysušené orechy majú pevné jadrá a pri rozlúsknutí jemne prasknú.
Prečo je kuchyňa najhoršie miesto na skladovanie
Väčšina ľudí necháva orechy v kuchyni – v skrinke alebo v priehľadnej nádobe na linke. A práve tam sa začína problém.
Kuchyňa je teplá, často vlhká a plná svetla – presne tie podmienky, ktoré urýchľujú oxidáciu tukov.
Okrem toho priehľadné nádoby, napríklad zaváracie poháre, prepúšťajú svetlo, ktoré tiež poškodzuje kvalitu orechov. Preto je ideálne používať nepriehľadné nádoby, ktoré chránia orechy pred svetlom aj teplom.
Kam orechy uložiť, aby vydržali mesiace
Najlepším miestom je chladné a suché prostredie. Ak máte pivnicu, kde teplota neklesá pod nulu, ale drží sa pod 10 °C, je to ideálne miesto.
Ak pivnicu nemáte, môžete orechy uložiť do chladničky – v dobre uzavretej nádobe, aby nenavlhli. V takýchto podmienkach vydržia 4 až 6 mesiacov bez zmeny chuti.
Pre ešte dlhšie skladovanie siahnite po mrazničke.
Orechy nasypte do uzatvárateľných vreciek – ak máte vakuovačku, použite ju, aby ste odstránili vzduch. Takto zmrazené orechy si zachovajú kvalitu aj viac než rok. Pred použitím ich len nechajte pár minút odstáť pri izbovej teplote – budú chutiť ako čerstvé.
Malý tip na záver
Ak orechy často používate do pečenia alebo raňajkových kaší, rozdeľte si ich na menšie porcie ešte pred zmrazením.
Nebudete tak musieť zakaždým rozmrazovať celý sáčok a zvyšné orechy zostanú dlhšie čerstvé.
Aby vám úroda orechov vydržala až do jari, treba im dopriať suché, tmavé a chladné prostredie. Nevystavujte ich teplu, svetlu ani vlhkosti. Správne usušené a uskladnené orechy si zachovajú nielen chuť, ale aj svoje cenné výživové látky – a vy si ich môžete naplno vychutnávať počas celého roka.