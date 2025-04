Orchidey rozkvitnú do novej krásy. Stačí dodržať pár jednoduchých pravidiel

Orchidey dokážu zútulniť každý priestor svojimi pestrými kvetmi, no mnohí pestovatelia sa trápia s tým, ako ich udržať v dobrej kondícii a podporiť opakované kvitnutie. Ak patríte medzi milovníkov izbových rastlín a orchidey sú vašou srdcovou záležitosťou, stačí dodržať niekoľko základných pravidiel a vaša obľúbená rastlina sa vám odmení krásnymi kvetmi.

Najčastejšie chyby v pestovaní orchideí

Jednou z najbežnejších chýb je nevhodná zálievka. Orchidea by nemala stáť vo vode, pretože premočenie vedie k hnitiu a plesniveniu koreňov. Zároveň však nesmie ani trpieť nedostatkom vlahy, pretože vtedy môže veľmi rýchlo prísť o púčiky aj kvety. Ideálnym riešením je polievať ju približne raz týždenne, a to ponorením črepníka do nádoby s vodou. Koreňový bal necháme v tejto vode nasiaknuť na pár minút a prebytočnú vodu potom necháme odtiecť.

Rovnako dôležité je aj vhodné umiestnenie orchidey – potrebujú svetlo, ale nemajú rady priame slnečné lúče. Najlepšie sa im darí na miestach s rozptýleným slnečným žiarením, kde nie sú vystavené prudkej páľave, ale zároveň majú dostatok prirodzeného svetla.

Pravidelné presádzanie

Mnoho ľudí zabúda na fakt, že orchidea potrebuje raz za čas presadiť. Jej koreňový systém sa rýchlo rozrastá, pričom niektoré korene odumierajú a môžu rastlinu zbytočne vyčerpávať. Aspoň raz ročne je preto vhodné opatrne vybrať orchideu z črepníka, odstrániť starý substrát a zredukovať poškodené či odumreté korene. Následne rastlinu presadíme do nového substrátu určeného špeciálne pre orchidey, aby mala dostatok vzdušnosti okolo koreňov a mohla sa ďalej zdravo vyvíjať.

Nezabúdajte na hnojenie

Orchidey patria medzi rastliny, ktoré si vyžadujú pravidelné hnojenie. Na trhu existujú rôzne typy priemyselných hnojív bohatých na dusík a fosfor. Na každom balení nájdete presný návod na dávkovanie. Ak však preferujete prírodnejšie a ekonomickejšie riešenia, môžete si jednoduché hnojivo vyrobiť aj doma.

Vyskúšajte napríklad cesnakový „výluh“: do jedného litra vody pridajte tri strúčiky rozdrveného cesnaku. Zmes uzavrite v nádobe a nechajte odstáť približne 24 hodín. Následne môžete roztokom zaliať orchideu. Pravidelným používaním tejto zálievky podporíte vitalitu rastliny aj tvorbu nových kvetov.

Počas jarného obdobia sa tiež odporúča podporiť korene pomocou roztoku z droždia a cukru. Živé kultúry v droždí orchideu vyživia a stimulujú ju k intenzívnejšiemu rastu a kveteniu. Postup je jednoduchý – droždie rozpustíte vo vode, pridáte trošku cukru a necháte chvíľu pôsobiť. Následne touto zmesou zalejete substrát, v ktorom orchidea rastie.

Ako docieliť, aby orchidea kvitla znovu?

Kombináciou pravidelnej, primeranej zálievky, dostatku svetla bez priameho poludňajšieho slnka, vhodného presádzania a primeraného hnojenia dokážete orchideu udržať dlhodobo v kondícii. Ak navyše k rastline pristupujete s trpezlivosťou – počkáte, kým sa po období vegetačného pokoja znovu pripraví na kvitnutie – pravdepodobne vás odmení ešte bohatšími a žiarivejšími kvetmi než predtým.

Orchidey, ktoré sme si priniesli z kvetinárstva s nádhernými kvetmi, môžu po pár dňoch opadať, no pri správnom pestovaní ich rozkvitnutie nie je jednorazová záležitosť. Stačí sa postarať, aby mali vyvážené podmienky, a tie nám orchidea zaručene vráti novou vlnou kvetov, ktoré skrášlia každý interiér.