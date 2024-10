Opravár práčok prezradil, že ak by ľudia používali túto jednoduchú vec, už by nemal čo opravovať

Ak si všimnete, že z vašej práčky sa začína šíriť nepríjemný zápach, s najväčšou pravdepodobnosťou to signalizuje, že údržba práčky neprebieha tak, ako by mala. Preto by ste nemali zabúdať na pravidelné čistenie, a to aj preventívne. Nemusíte pritom siahať po drahých čistiacich prostriedkoch, postačia vám bežné suroviny, ktoré máte doma.