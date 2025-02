Omylom ste spolu s bielizňou vyprali aj papierovú vreckovku? Poradíme vám, ako zachrániť situáciu a zabrániť ďalším nepríjemnostiam

Stáva sa vám, že pri vyberaní bielizne z práčky nájdete „prekvapenie“ v podobe roztrhanej papierovej vreckovky, ktorá sa prilepila na každý kus oblečenia, najmä na tmavé tričká a nohavice? Nezúfajte, nie ste v tom sami. Stačí na chvíľu stratiť pozornosť, zabudnúť skontrolovať vrecká a pohroma je na svete. Dobrou správou je, že s trochou trpezlivosti a praktickými radami môžete svoje oblečenie bez problémov zachrániť a vrátiť mu pôvodnú čistotu.

Keď kapesníčky útočia

Možno sa vám to už stalo alebo len premýšľate, ako by ste túto situáciu riešili, ak by k nej došlo. Maličká biela vreckovka sa dokáže pri praní rozdrobiť na tisíc drobných kúskov a dôkladne sa prilepiť na každý kúsok bielizne. Zákon schválnosti zvykne fungovať najmä pri tmavom oblečení, kde sú zvyšky vreckovky obzvlášť viditeľné. Hoci vás to môže najprv vyviesť z miery, nemusíte hneď myslieť na katastrofu. Existujú spoľahlivé tipy, ktoré vám pomôžu zbaviť sa papierovej „prachovej búrky“ aj bez zdĺhavého čistenia každý jeden centimeter oblečenia ručne.

Tip: Ak sa vám to stane raz, je dobré vedieť, že opakované pranie bez prípravy často neodstráni všetky kúsky vreckovky. Preto treba pred ďalším praním urobiť niekoľko zásadných krokov.

1. Začnite vyčistením práčky

Než hodíte znečistené kúsky oblečenia späť do práčky, venujte chvíľu samotnej práčke a jej vnútorným častiam. Bubon, dvierka a tesniaca guma – práve tu sa kúsky vreckovky najčastejšie zachytia. Ak tieto miesta zostanú znečistené, drobné biele kúsočky budú kolovať v ďalšej várke bielizne a hrozí vám dvojitá pohroma. Ďalším dôležitým krokom je skontrolovať filter. Ten sa môže papierom upchať a spôsobovať jeho opätovné vrátenie do bubna počas nového pracieho cyklu.

Ako na to?

Otvorte bubon a dôkladne ho skontrolujte, väčšie čiastočky odstráňte rukou alebo vlhkou handričkou. Skontrolujte tesnenie – často sa tu ukrývajú zabudnuté vlákna vreckovky či iné nečistoty. Pozrite sa na filter (spravidla býva v spodnej časti práčky), vytiahnite ho podľa návodu a dôkladne očistite.

2. Bielizeň vyperte ešte raz, ideálne s viacnásobným plákaním

Ak ste opatrne odstránili tie najväčšie zvyšky z oblečenia (napríklad vytriasli papierno z balkóna či terasy), skúste bielizeň opätovne preprať. Pomôže aj to, keď nastavíte program na intenzívnejšie plákanie alebo ho zopakujete viackrát za sebou. Teplota vody nemusí byť nutne vysoká, dôležité je skôr dôkladné a opakované oplachovanie.

Náš tip:

Pridajte do prania aviváž alebo ocot, ktoré môžu pomôcť jemnejšie uvoľniť lepkavé papieriky z povrchu oblečenia.

Skontrolujte, či sa vám už v bubne náhodou nenalepili nové zvyšky. Ak áno, radšej ich ihneď odstráňte, aby sa nedostali do ďalšej várky prádla.

3. Využite sušičku na prádlo

Ak máte doma sušičku, máte vyhrané – aspoň sčasti. Teplo a prúdenie vzduchu totiž spoľahlivo „odfúkne“ ľahké papierové čiastočky, ktoré zachytí filter v sušičke. Po dosušení preto filter vyberte a dôkladne ho prečistite. Táto metóda často ušetrí množstvo času, ktorý by ste inak strávili ručným odstraňovaním zvyškov z jednotlivých kúskov bielizne.

4. Ruky, izolepa alebo váleček

Ak sa napriek všetkému stále stretávate s prilepenými kúskami vreckovky, siahnite po osvedčenom „ručnom“ spôsobe. V obchodoch s domácimi potrebami či v hobby predajniach kúpite lepiaci valček, ktorý bežne slúži na odstraňovanie chlpov od domácich miláčikov z odevov a nábytku. Stačí ním prechádzať po oblečení a zachytené papieriky sa prilepia na lepivú vrstvu valčeka.

V prípade, že nemáte poruke valček, pomôže aj silnejšia lepiaca páska (izolepa). Tu však buďte pripravení na to, že proces bude trochu zdĺhavejší. No trpezlivosť sa vyplatí a z odevov napokon odstránite aj posledné biele fliačiky.

5. Ako podobnej pohrome predísť?

Najistejším riešením je samozrejme kontrolovať vrecká oblečenia pred každým praním. Realita je však taká, že nie vždy si spomeniete – a najmä ak periete vo väčšom zhone. Ak už viete, že si na kontrolu vreciek až tak nepotrpíte, siahnite aspoň po kvalitných papierových vreckovkách s vyšším počtom vrstiev. Sú odolnejšie a pri praní sa len tak ľahko nerozpadnú.

Extra tip: Ak mávate často upchatý nos alebo ste náchylní na alergiu, je celkom pravdepodobné, že kapesníčky budete mať vo vreckách stále. V takom prípade môžete oblečenie preventívne pretriasť hneď pri vkladaní do práčky. Môže sa stať, že pri vyberaní z vreciek jeden zabudnete, no aspoň iné spočiatku náhodou povypadávajú.

Bonus: Poradenstvo k programu na pranie

Ak premýšľate, aký prací program zvoliť, aby ste minimalizovali škody, odporúčame pozrieť si užitočné tipy v tomto videu:

VIDEO: Aký program na pranie je ten správny?

Tu nájdete rady k rôznym materiálom a stupňom znečistenia bielizne, ktoré vám môžu ušetriť nielen čas, ale aj energiu.

Zhrnutie

Vyčistite práčku (bubon, tesnenia, filter), aby ste zabránili opakovanému vymývaniu papierikov do bielizne.

(bubon, tesnenia, filter), aby ste zabránili opakovanému vymývaniu papierikov do bielizne. Znovu vyperte znečistené oblečenie, ideálne s viacerými cyklami plákania.

znečistené oblečenie, ideálne s viacerými cyklami plákania. Pokiaľ máte k dispozícii sušičku , použite ju – filter sušičky zachytí zvyšky vreckovky.

, použite ju – filter sušičky zachytí zvyšky vreckovky. Na vytrvalé zvyšky poslúži lepiaci valček či izolepa.

poslúži lepiaci valček či izolepa. Prevencia: Kontrolujte vrecká alebo používajte odolnejšie, hrubšie papierové vreckovky.

Pár minút navyše pred praním dokáže ušetriť kopu námahy a zlosti potom, čo svoje obľúbené čierne tričko nájdete pokryté drobnými bielymi kúskami. S týmito jednoduchými radami si už ale s nečakanou papierovou pohromou hravo poradíte – a to bez toho, aby ste museli oblečenie vyradiť či trpieť zdĺhavým čistením každý jeden kúsok. Prajeme veľa šťastia pri praní bez nečakaných prekvapení!