Omotanie alobalu okolo mopu alebo metly. Čo je na tomto triku skutočne pravda?

Rôzne domáce upratovacie tipy sa medzi ľuďmi šíria celé desaťročia. Niektoré z nich majú reálny základ, iné fungujú len čiastočne alebo ich účinok závisí od konkrétnych podmienok. Medzi často spomínané patrí aj trik s alobalom omotaným okolo mopu alebo metly, ktorý má údajne pomáhať pri zachytávaní prachu, chlpov a vlasov. Ako je to však v skutočnosti a čo na to hovorí fyzika?
Prečo pri zametaní prach „lieta“
Pri suchom zametaní vzniká statická elektrina trením medzi podlahou, metlou, mopom a vzduchom. Jemné prachové častice, vlasy či zvieracie chlpy sú veľmi ľahké a často nesú elektrický náboj. Práve preto majú tendenciu:
- víriť sa vo vzduchu
- odpudzovať sa od niektorých povrchov
- alebo sa po chvíli znovu usadzovať inde v miestnosti
Tento jav je výraznejší najmä v suchom prostredí, napríklad počas zimy alebo v bytoch s nízkou vlhkosťou vzduchu.
Akú úlohu v tom zohráva alobal
Hliníková fólia (alobal) je vodivý materiál, čo znamená, že dokáže elektrický náboj viesť a rozkladať po svojom povrchu. Ak je omotaná okolo hlavy mopu alebo metly, môže v niektorých prípadoch:
- čiastočne znížiť nahromadenie statického náboja na samotnej metle
- obmedziť odpudzovanie jemných nečistôt od upratovacej pomôcky
- pomôcť tomu, aby sa prach menej rozlietaval do strán
Dôležité je však zdôrazniť, že alobal prach „nepriťahuje“ ako magnet a nevytvára silné elektrostatické pole, ktoré by ho aktívne zachytávalo. Jeho účinok spočíva skôr v obmedzení statických javov, nie v ich zosilnení.
Funguje tento trik vždy?
Nie. Účinnosť alobalu pri zametaní je obmedzená a podmienená okolnosťami. Závisí najmä od:
- vlhkosti vzduchu (vo vlhkom prostredí je statická elektrina slabšia)
- typu podlahy (dlažba, laminát, vinyl, drevo)
- druhu nečistôt (jemný prach vs. ťažšie omrvinky)
- materiálu metly alebo mopu
V niektorých domácnostiach môže mať tento postup mierne pozitívny efekt, inde si človek rozdiel takmer nevšimne.
Čo je mýtus a čo je realita
Mýtus:
- že alobal silno priťahuje prach a chlpy
- že ide o výrazne účinnejšie riešenie než bežné zametanie
- že funguje rovnako dobre v každej domácnosti
Realita:
- alobal môže mierne ovplyvniť statickú elektrinu
- môže znížiť vírenie jemného prachu v suchom prostredí
- nejde o zázračný trik, ale o drobné zlepšenie v určitých situáciách
Kedy má tento postup zmysel
Omotanie alobalu okolo metly alebo suchého mopu môže mať zmysel:
- pri rýchlom zametaní hladkých podláh
- v domácnostiach so suchým vzduchom
- ako doplnkový trik, ak sa prach pri zametaní výrazne rozlietava
Nenahrádza však:
- vysávač
- vlhké vytieranie
- ani špeciálne antistatické upratovacie pomôcky
Trik s alobalom pri upratovaní nie je podvod ani číry nezmysel, no zároveň nejde o fyzikálny zázrak. Má reálny, ale obmedzený základ, ktorý spočíva v práci so statickou elektrinou. Ak ho niekto vyskúša a pomôže mu, je to v poriadku. Ak rozdiel nespozoruje, nejde o chybu – jednoducho to v jeho podmienkach nefunguje.