Olivový olej nie je zďaleka najlepší. Prekonáva ho iný, ktorý navyše pomáha znížiť vysoký cholesterol, no vie o ňom len málokto

Vo výžive sa často objavujú mýty a zjednodušenia, najmä pokiaľ ide o tuky a rastlinné oleje. Olivový olej má v našich kuchyniach povesť najzdravšieho oleja, no aj keď ide o mimoriadne prospešnú potravinu, nie je jedinou možnosťou. Niektoré vedecké štúdie upozorňujú, že sezamový olej môže prispieť k znižovaniu LDL cholesterolu, a v určitých parametroch tak môže dopĺňať alebo čiastočne predčiť olivový olej.
Dôležité však je, že nejde o konkurenciu „kto je najlepší“, ale o rozdielne zloženie a účinky, ktoré sa môžu hodiť pri rôznych typoch stravovania.
Sezamový olej: prečo sa o ňom hovorí málo, hoci má zaujímavé účinky?
Sezamový olej je zdrojom polynenasýtených mastných kyselín (omega-3 a omega-6), ale aj špecifických látok – sesaminu a sezamolínu. Tieto lignany majú podľa výskumov antioxidačné vlastnosti a môžu podporovať metabolizmus tukov.
Niekoľko štúdií ukázalo, že:
- sezamový olej môže pomáhať znížiť hladinu LDL („zlého“) cholesterolu
- môže podporiť mierny nárast HDL („dobrého“) cholesterolu
- jeho pravidelná konzumácia môže mať priaznivý vplyv na kardiovaskulárne zdravie
Treba však zdôrazniť, že výsledky pochádzajú najmä z menších štúdií s niekoľkými desiatkami účastníkov a nie sú tak rozsiahle ako výskum olivového oleja.
Ako prebiehalo porovnanie s olivovým olejom?
V jednej z často citovaných štúdií vedci rozdelili dobrovoľníkov so zvýšeným LDL cholesterolom do dvoch skupín. Po dobu 30 dní denne konzumovali:
- skupina A: 4 lyžice olivového oleja
- skupina B: 4 lyžice sezamového oleja
Výsledky boli nasledovné:
- Oba oleje zvýšili hladinu HDL cholesterolu, čo je priaznivý efekt.
- V skupine so sezamovým olejom došlo k väčšiemu poklesu LDL cholesterolu než v skupine s olivovým olejom.
Štúdia však mala svoje obmedzenia – krátke trvanie, malý počet účastníkov a chýbajúce dlhodobé sledovanie. Preto nemožno tvrdiť, že sezamový olej je „lepší“ vo všeobecnosti – len to, že v tejto konkrétnej štúdii dosiahol výraznejší efekt.
Olivový olej zostáva jedným z najpreskúmanejších a najzdravších tukov
Aj keď sezamový olej ukazuje zaujímavé výsledky, olivový olej – najmä extra panenský – má desiatky rokov kvalitných výskumov, ktoré potvrdzujú jeho prínos pre:
- srdcovo-cievne zdravie
- zníženie zápalu v organizme
- ochranu buniek pred oxidačným stresom
- zníženie rizika srdcového infarktu a mozgovej príhody (najmä v kontexte stredomorskej stravy)
Z vedeckého hľadiska teda nejde o to, že by niektorý olej druhý „prekonával“, ale skôr o to, že každý z nich má odlišné zloženie a oba sú pre zdravie hodnotné.
Čo si z toho odniesť?
- Olivový olej je vynikajúci a patrí medzi najzdravšie tuky na svete.
- Sezamový olej môže byť dobrým doplnkom stravy, najmä ak človek potrebuje podporiť zníženie LDL cholesterolu.
- Účinky sezamového oleja sú sľubné, ale vyžadujú ešte rozsiahlejší výskum.
- Najlepšie výsledky sa dosahujú kombináciou rôznych rastlinných olejov a celkovo vyváženou stravou.