Olejový radiátor ako pomoc pri kúrení. Nie však do bežného bytu či domu!

Energetická kríza, drahý plyn a vysoké ceny palivového dreva. Posledné obdobie prináša správy, ktoré výrazne zaťažujú rodinné rozpočty.
Niet sa preto čo čudovať, že mnohí ľudia začínajú uvažovať o „alternatívnych“ spôsoboch vykurovania – medzi nimi aj o olejových radiátoroch.
Problém je, že kto ich vlastnosti nepozná do hĺbky, môže byť nakoniec nepríjemne prekvapený. Čo vlastne olejový radiátor je, kde má zmysel ho používať a kedy sa jeho kúrenie naozaj oplatí?
Návrat pohodlného elektrického radiátora
Olejové radiátory sa po rokoch opäť dostávajú do centra pozornosti. Niektorí si ich pamätajú ešte z detstva, iní sa s nimi stretávajú prvýkrát. Kedysi symbolizovali komfort a čisté kúrenie bez spalín z kotlov.
Stačilo ich zapojiť do zásuvky a miestnosť sa začala ohrievať. Moderné modely idú ešte ďalej – dajú sa ovládať na diaľku cez internet, takže si môžete zapnúť kúrenie presne vtedy, keď ho potrebujete, aj keď nie ste doma.
O tom, že záujem o olejové radiátory rastie, svedčia aj reklamné letáky obchodných reťazcov. Napríklad Lidl ponúkal časovo obmedzenú akciu na olejový radiátor na kolieskach s plynulou reguláciou výkonu.
Podobné produkty sa pravidelne objavujú aj v letákoch ďalších supermarketov, elektropredajní či obchodov s nábytkom.
Čo je olejový radiátor a ako funguje
Názov napovedá presne, o čo ide. Olejový radiátor využíva ako akumulačné médium olej uzavretý vo vnútri oceľových rebier. Súčasťou je aj vykurovacia špirála, ktorá sa po pripojení do elektrickej siete zahreje.
Teplo zo špirály sa prenesie do oleja, ten ohreje kovové telo radiátora a od neho sa následne ohrieva vzduch v miestnosti.
Veľkou výhodou oleja je schopnosť dlhodobo udržať teplo. Do okolia ho odovzdáva pomaly, pretože je veľmi viskózny a v radiátore prúdi len minimálne.
Aj preto sa nehodí do klasických rozvodov ústredného kúrenia – v potrubí by cirkuloval príliš pomaly.
Kde s olejovým radiátorom určite prerobíte
Na pravidelné kúrenie v bežnom byte alebo rodinnom dome sa olejový radiátor nehodí. Jeho spotreba elektriny je vyššia než pri iných spôsoboch vykurovania.
Ak by ste ním chceli počas celej zimy vykurovať byt, v ktorom nepretržite býva celá rodina, náklady by boli výrazne vyššie. A to aj pri dnešných zvýšených cenách energií a palív.
Kde naopak dáva zmysel
Olejový radiátor netreba úplne zavrhovať. Výborne sa hodí na chaty a chalupy, kde kúrite len príležitostne a chcete mať teplo hneď po príchode.
Zaujímavým riešením môže byť aj v dome alebo byte, kde sa vykuruje iba jedna či dve miestnosti a zároveň tam nie je centrálne kúrenie.
Ďalšie výhody, ktoré oceníte najmä na chate
Ak sa rozhodnete používať olejový radiátor na chate alebo chaluppe, získate viacero praktických benefitov:
- dlhá životnosť – konštrukcia je jednoduchá a odolná, prakticky sa na nej nemá čo pokaziť
- takmer nulová údržba – o radiátor sa netreba nijako špeciálne starať
- tichá prevádzka – nevydáva hluk a väčšinou ani nepraská
- bez dymu a sadzí – na rozdiel od kotla či kachlí nejde o zdroj dymu (aj keď samotná elektrina sa musí niekde vyrobiť)
- jednoduché ovládanie a presúvanie – často stačí zapnúť/vypnúť a nastaviť termostat; väčšina modelov má kolieska na ľahké premiestňovanie
- praktické doplnky – ventilátor na lepšie rozvádzanie tepla (niektoré sa roztočia len vplyvom tepla), ochrana proti zamrznutiu, diaľkové ovládanie, termostat, časovač a podobne
Ako vybrať správny olejový radiátor
Základom výberu je veľkosť vykurovaného priestoru a kvalita jeho izolácie. Najskôr si vypočítajte objem miestnosti v metroch kubických (šírka × dĺžka × výška).
Tento objem vynásobte číslom 50. Výsledok vám dá približný výkon radiátora vo wattoch, ktorý bude potrebný na dostatočné vykúrenie priestoru.
Väčšina olejových radiátorov na trhu má príkon v rozmedzí približne 1 500 až 3 000 W. Potom už len stačí porovnať doplnkové funkcie, príslušenstvo a, samozrejme, cenu.
Zhrnutie:
Olejový radiátor je pohodlný, tichý a prakticky bezúdržbový zdroj tepla. Na každodenné kúrenie v bežnom byte či dome sa však pre vysokú spotrebu nehodí.
Oveľa lepšie poslúži na chatách, chalupách alebo v málo využívaných miestnostiach, kde chcete rýchlo a jednoducho získať teplo bez zložitej inštalácie.