Olej na panvici už nebude prskať všade naokolo. Tento jednoduchý trik som si priniesla z dovolenky v Japonsko

Vyprážanie patrí medzi najobľúbenejšie kuchárske techniky. Stačí pár minút a na stole máte chrumkavé mäso, zeleninu či zemiakové placky. Kto však stojí pri sporáku častejšie, vie, že tento spôsob prípravy má aj svoju tienistú stránku. Horúci tuk dokáže vystreknúť do okolia, zanechať mastné škvrny na linke aj podlahe a navyše zaplniť kuchyňu ťažkým zápachom.
Počas jednej dovolenky v Japonsku som si všimla, že miestni pripravujú vyprážané jedlá s omnoho menším neporiadkom. Postupne som si osvojila niekoľko zásad, ktoré dnes používam doma – a rozdiel je skutočne citeľný.
Základ je čerstvý vzduch a správne odvetranie
Pri vyprážaní sa do vzduchu uvoľňuje para, mikroskopické čiastočky tuku aj rôzne látky vznikajúce pri vysokých teplotách. Bez vetrania sa rýchlo usadia na nábytku a textíliách a vytvoria typický „ťažký“ pach.
Ak je to možné, ešte pred zapnutím sporáka otvorte okno. Prúdenie vzduchu pomôže odviesť vlhkosť aj pachy von. Samozrejmosťou by malo byť zapnutie digestora – ideálne na vyšší výkon už od začiatku tepelnej úpravy. Znížite tak nielen zápach, ale aj riziko nadmernej vlhkosti v miestnosti, ktorá môže časom podporiť vznik plesní.
Prečo olej vlastne prská?
Mnohí si myslia, že za všetko môže samotný tuk. V skutočnosti je hlavným vinníkom voda. Každá surovina – mäso, ryba, zelenina či huby – obsahuje prirodzenú vlhkosť. Ak sa kvapky vody dostanú do rozpáleného oleja, okamžite sa premenia na paru. Tá sa prudko rozpína a „vystrelí“ drobné kvapôčky tuku do okolia.
Preto je dôležité suroviny pred vložením na panvicu dôkladne osušiť. Použite papierový obrúsok alebo čistú utierku a zbavte ich povrchovej vlhkosti. Tento jednoduchý krok dokáže výrazne obmedziť nepríjemné prskanie.
Tip navyše: Ak pripravujete mäso, vyberte ho z chladničky o niečo skôr. Prudký teplotný rozdiel medzi studenou potravinou a horúcim olejom zvyšuje riziko vystrekovania tuku.
Ochranné sitko a hlbšia panvica ako praktickí pomocníci
Veľmi účinným riešením je ochranné sitko na panvicu. Ide o jemnú kovovú mriežku, ktorú položíte na vrch nádoby. Zachytí väčšinu kvapiek oleja, no zároveň umožní únik pary. Jedlo sa tak vypráža, nie dusí.
Niektoré modernejšie typy sú vybavené aj uhlíkovým filtrom, ktorý pomáha pohlcovať pachy. Sitko je dostupné v bežných obchodoch s kuchynskými potrebami a cenovo patrí medzi nenáročné investície.
Rovnako pomôže aj výber správnej nádoby. Hlbšia panvica alebo širší hrniec znižujú riziko, že tuk skončí mimo varnej plochy. Ak fritujete vo väčšom množstve oleja, nikdy neplňte nádobu viac než do polovice. Pri klasickom vyprážaní stačí, aby olej pokrýval spodnú časť pripravovaného jedla – zbytočne veľké množstvo tuku zvyšuje šancu na špliechanie.
Jednoduché domáce triky, ktoré fungujú
Zaujímavou metódou, ktorú som si priniesla práve z Japonska, je pridanie malej štipky soli do horúceho oleja ešte pred vložením surovín. Soľ pomáha viazať prebytočnú vlhkosť a tým obmedzuje prudké reakcie vody s tukom.
Podobný efekt môže mať aj jemné poprášenie dna panvice múkou. Nie je to vhodné pre každý recept, no pri niektorých jedlách to funguje veľmi dobre.
Ak to charakter pokrmu dovolí, obalenie mäsa alebo zeleniny v múke pred vyprážaním prináša hneď dve výhody: zníži prskanie a vytvorí chutnejšiu, chrumkavú kôrku. Navyše sa šťava z potraviny uzavrie vo vnútri, takže výsledok býva šťavnatejší.
Vyprážanie bez stresu a mastných škvŕn
Stačí dodržať niekoľko zásad – suroviny osušiť, použiť primerané množstvo oleja, zabezpečiť vetranie a prípadne siahnuť po ochrannom sitku. Výsledkom bude čistejšia kuchyňa, menej dráždivého zápachu a príjemnejšia atmosféra pri varení.
Vyprážanie nemusí znamenať chaos ani zdĺhavé upratovanie. Keď pochopíte, prečo olej prská a ako tomu predísť, príprava obľúbených jedál sa stane oveľa pohodlnejšou – a vy si ju budete môcť naplno vychutnať.