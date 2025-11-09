Október – mesiac, keď ovocné stromy potrebujú našu pozornosť: Ako ich pripraviť a ochrániť pred zimou

Jeseň sa pomaly preklápa do svojej druhej polovice a s ňou prichádza aj čas, kedy by mali záhradkári venovať zvýšenú starostlivosť ovocným stromom. Práve október je rozhodujúci mesiac, počas ktorého môžeme výrazne ovplyvniť zdravie, vitalitu a úrodu stromov v nasledujúcej sezóne. Správna jesenná ochrana pomáha stromom prežiť zimu bez ujmy a znižuje riziko napadnutia hubovými chorobami a škodcami, ktoré počas chladných mesiacov len čakajú na svoju príležitosť.
Prečo je jesenný postrek taký dôležitý?
Mnohí záhradkári sa zameriavajú hlavne na jarnú ochranu stromov, no jesenný postrek je rovnako podstatný. Po opadaní listov zostávajú na konároch, kôre a v pôde pod stromami zvyšky patogénov a húb, ktoré môžu počas zimy prezimovať a na jar opäť napadnúť nové výhonky.
Ak sa tento cyklus nepreruší, stromy môžu trpieť opakovanými infekciami, oslabením koreňového systému a nižšou úrodou. Jesenný postrek je preto akousi „vakcínou“ pre ovocné dreviny – posilňuje ich prirodzenú obranyschopnosť a chráni ich pred rozvojom chorôb.
Meď – spoľahlivý spojenec záhradkárov
Na jeseň sa odporúča použiť meďnaté prípravky, ktoré patria medzi najúčinnejšie prostriedky proti hubovým chorobám. Meď pôsobí dezinfekčne a ničí spóry húb, ako aj baktérie, ktoré by mohli počas zimy prežiť v kôre, púčikoch či opadanom lístí.
Najčastejšie ochorenia, proti ktorým postrek pomáha, sú:
- chrastavitosť jabĺk a hrušiek,
- múčnatka,
- kučeravosť listov broskýň,
- moníliová hniloba plodov.
Meď navyše posilňuje samotné pletivá stromu a zvyšuje jeho odolnosť voči nepriaznivým podmienkam, ako sú mráz alebo nadmerná vlhkosť.
Ako postupovať krok za krokom
- Príprava prostredia
Pred samotným postrekom odstráňte všetky zvyšky rastlín spod stromov – opadané lístie, zhnité plody aj suché konáriky. V nich sa často skrývajú zárodky chorôb a larvy škodcov. Tým, že ich spálite alebo odnesiete z pozemku, znížite riziko opätovného napadnutia stromov.
- Výber a príprava postreku
Najlepšou voľbou sú meďnaté prípravky, napríklad vo forme oxychloridu alebo síranu meďnatého. Riedia sa podľa návodu a aplikujú sa buď postrekovačom, alebo ručne v menších záhradách. Dôležité je rovnomerné pokrytie všetkých častí stromu – od kmeňa až po najjemnejšie konáriky.
- Aplikácia postreku
Postrek vykonávajte dôkladne – zamerajte sa na miesta, kde sa môžu ukrývať mikroorganizmy, teda najmä na praskliny v kôre, rany po reze a spodnú časť konárov. Nezabudnite ošetriť aj pôdu okolo stromu a opadané lístie, kde často prežívajú spóry húb.
- Podmienky pre postrek
Najvhodnejší čas je suchý, bezveterný a mierne teplý deň, ideálne s teplotami medzi 5 až 10 °C. Vyhnite sa postreku v daždivom počasí – prípravok by sa zmyl a jeho účinok by bol minimálny.
Na čo ešte nezabudnúť?
Jesenná starostlivosť o ovocné stromy by sa nemala končiť len pri postreku. Dôležité je aj:
- bielenie kmeňov – chráni ich pred prasklinami spôsobenými mrazom a prudkými teplotnými zmenami,
- odstránenie suchých a poškodených konárov,
- mulčovanie koreňovej zóny, ktoré pomáha udržať stálu teplotu pôdy a bráni premŕzaniu koreňov.
Odmena na jar
Ak ovocné stromy ošetríte v októbri, v jarných mesiacoch vás odmenia bohatým kvitnutím a silným rastom. Prevencia je vždy jednoduchšia než neskoršia liečba, preto sa oplatí venovať im pár hodín času ešte pred príchodom zimy.
Zdravé, dobre pripravené stromy sú základom bohatej úrody – a práve október je tým správnym mesiacom, kedy pre ne môžete urobiť najviac.