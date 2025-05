Okamžite prestaňte robiť toto s alobalom! Robíme to všetci a ohrozujeme tým svoje zdravie

Alobal, alebo elegantnejšie povedané hliníková fólia, je bežnou súčasťou našich domácností. Každý ho používa na balenie potravín, pri pečení, grilovaní alebo aj na dlhšie skladovanie jedál v chladničke. Málokto však tuší, že práve toto môže predstavovať zdravotné riziko. Čo presne robíme zle a čomu by sme sa mali vyvarovať?

Hliník v alobale sa dostáva do potravín

Odborné štúdie publikované v rokoch 2001 a 2006 upozornili na fakt, že za určitých podmienok sa hliník z fólie dostáva priamo do jedla. Toto množstvo závisí od rôznych faktorov, akými sú teplota prípravy jedla, druh skladovanej potraviny alebo dokonca použité koreniny a dochucovadlá.

Najväčšie riziko predstavujú najmä vysoké teploty nad 220 °C. Mnohí z nás používajú alobal pri grilovaní na priamom ohni alebo v rúre, pričom teplota veľmi často prekračuje práve túto hranicu. V týchto prípadoch sa z alobalu uvoľňuje nadmerné množstvo hliníka, ktorý sa následne dostáva priamo do jedla.

Ďalším problémom sú potraviny s vysokou kyslosťou alebo výrazne slané pokrmy. Ide napríklad o paradajky, kyslé šaláty s octom, citrónové zálievky, kvasenú kapustu alebo rôzne marinády. Výrazný vplyv má aj použitie obyčajnej kuchynskej soli, ktorá uvoľňovanie hliníka podporuje ešte viac.

Zvlášť alarmujúce zistenie priniesol výskum z roku 2006, ktorý uvádza, že pri príprave hovädzieho mäsa v alobale došlo k neuveriteľnému zvýšeniu obsahu hliníka v jedle – až o 378 %. V porovnaní s pôvodnými hodnotami ide o výrazný a veľmi znepokojivý nárast.

Ako sa hliník z alobalu správa v kuchyni?

Existuje niekoľko zásad, ktoré by sme mali dodržiavať, aby sme sa vyhli zdravotným rizikám spojeným s hliníkovou fóliou:

Nikdy ho nepoužívajte v mikrovlnnej rúre – alobal v mikrovlnke spôsobuje iskrenie a riziko požiaru.

– alobal v mikrovlnke spôsobuje iskrenie a riziko požiaru. Vyhnite sa kyslým a slaným potravinám – ak už potrebujete tieto potraviny do alobalu zabaliť, robte to na čo najkratšiu dobu, ideálne len niekoľko hodín.

– ak už potrebujete tieto potraviny do alobalu zabaliť, robte to na čo najkratšiu dobu, ideálne len niekoľko hodín. Pozor na teploty nad 220 °C – pri grilovaní alebo pečení radšej použite papier na pečenie alebo keramické či sklenené nádoby.

– pri grilovaní alebo pečení radšej použite papier na pečenie alebo keramické či sklenené nádoby. Nepoužívajte alobal na dlhodobé skladovanie – namiesto toho radšej využite plastové alebo sklenené uzatvárateľné nádoby, ktoré sú bezpečnejšie a ekologickejšie.

Potraviny, ktorým sa alobal určite vyhnúť:

Ak chcete mať istotu, že vášmu zdraviu nič nehrozí, nikdy do alobalu nebaľte tieto potraviny na dlhší čas:

Paradajky a výrobky z paradajok (kečupy, paradajkové omáčky)

(kečupy, paradajkové omáčky) Citrusy (citróny, limetky, pomaranče)

(citróny, limetky, pomaranče) Nakladané potraviny (kyslé uhorky, fermentovaná kapusta)

(kyslé uhorky, fermentovaná kapusta) Silne slané jedlá (slanina, údeniny, ryby v soli)

(slanina, údeniny, ryby v soli) Octové zálievky a dressingy

Zaujímavosti z histórie alobalu, o ktorých ste možno nevedeli

Alobal, aký poznáme dnes, sa prvýkrát objavil na začiatku 20. storočia ako lacnejšia a praktickejšia náhrada za cínovú fóliu. Prvé veľké priemyselné využitie zaznamenala táto hliníková fólia okolo roku 1910 vo Švajčiarsku, kde ju slávna čokoláda Toblerone začala používať na ochranu svojich sladkostí pred vonkajšími vplyvmi.

Hliníková fólia sa veľmi rýchlo rozšírila v potravinárstve, pretože má množstvo praktických vlastností – je ľahká, flexibilná a výborne chráni potraviny pred vlhkosťou aj svetlom. Zaujímavosťou je, že alobal je extrémne tenký; jeho bežná hrúbka sa pohybuje od 0,006 mm do 0,02 mm, pričom v špecifických odvetviach ako napríklad v letectve sa používajú oveľa hrubšie varianty.

Jednou z najčastejšie diskutovaných tém je, či by sme mali jedlo baliť do alobalu lesklou alebo matnou stranou. Hoci sa zvykne hovoriť, že lesklá strana lepšie odráža teplo, skutočný rozdiel medzi oboma stranami je minimálny a v bežnom živote zanedbateľný. Tento rozdiel totiž vzniká len počas výroby fólie, keď sa súčasne valcujú dve vrstvy materiálu.

Používanie s rozumom je bezpečné

Na záver je potrebné dodať, že napriek všetkým uvedeným rizikám je alobal stále praktický pomocník v kuchyni, ktorý dokáže ochrániť jedlá pred vysychaním a umožňuje rovnomerné prepečenie mäsa či zeleniny.

Dôležité však je používať ho s mierou a najmä si dôkladne premyslieť, ktoré potraviny doňho balíte alebo pri akej teplote ho používate. Ak dodržíte tieto odporúčania a nebudete ho používať dennodenne na každé jedlo, môžete byť pokojní – vaše zdravie tým nijako neutrpí.

Keď však nabudúce vezmete do ruky rolku alobalu, zamyslite sa, či ho skutočne potrebujete, alebo či by nebolo lepšie siahnuť po bezpečnejšej alternatíve, akou je papier na pečenie alebo klasická potravinárska fólia. Vaše telo sa vám za to určite poďakuje.