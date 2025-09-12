Odtiene jesene 2025. Sedem farieb, ktoré zmenia domov na útulné hniezdo

Každá jeseň prináša nielen ochladenie a kratšie dni, ale aj možnosť vniesť do domácnosti viac tepla a útulnosti. Farby v interiéri zohrávajú kľúčovú úlohu – dokážu ovplyvniť náladu, pocit pohody aj celkový štýl priestoru. Dizajnéri sa zhodujú, že rok 2025 sa bude niesť v znamení prírodných tónov, ktoré pôsobia hrejivo a elegantne zároveň.
Pozrite si video: jesenné odtiene v praxi
Krátke video s tipmi na farby, ktoré budú túto jeseň v interiéroch fungovať, nájdete tu:
Mocha Mousse – oficiálna farba roka
Za farbu roka 2025 vyhlásili odtieň Mocha Mousse Ide o sýtu hnedú pripomínajúcu čokoládu či kávu. Tento odtieň sa skvele hodí do obývacej izby alebo pracovne, pretože prináša pocit stability a hrejivosti. Výborne sa kombinuje s neutrálnymi farbami, ako je béžová alebo krémová, ale aj s prírodnými materiálmi – drevom či ľanom.
Oxblood – výrazná červenohnedá
Medzi odtiene, ktoré sa objavujú v jesenných paletách, patrí aj oxblood – tmavá červenohnedá farba s nádychom vínovej. V interiéri sa používa ako akcent, napríklad na kobercoch, čalúnení či dekoračných vankúšoch. Dodáva miestnosti hĺbku a pôsobí elegantne bez toho, aby prekrývala ostatné farby.
Sage – tlmená zelená s pokojnou energiou
Šalviová zelená (sage) patrí medzi obľúbené odtiene už niekoľko sezón a svoju pozíciu si udrží aj na jeseň 2025. Ide o jemnú zelenú so sivým podtónom, ktorá pôsobí harmonicky a ukľudňujúco. Najlepšie vynikne v kombinácii s prírodnými materiálmi – dreveným nábytkom, ľanovými závesmi či bavlnenými poťahmi.
Neutrálne pieskové tóny
Sandy neutrals – teda pieskové, béžové a krémové odtiene – tvoria základ mnohých moderných interiérov. V jesenných paletách roku 2025 sa používajú ako univerzálna báza, ktorá zjemňuje priestor a necháva vyniknúť výraznejšie farby. Hodí sa na steny, väčšie kusy nábytku aj textílie.
Burgundy – elegantná intenzita
Tmavá vínová, známa ako burgundy, je ďalším odtieňom, ktorý sa na jeseň často objavuje v interiéroch. Používa sa na doplnkoch, menších kusoch nábytku alebo textíliách. V kombinácii s neutrálnymi tónmi vytvára kontrast a dodáva priestoru noblesu.
Ako farby správne kombinovať
Jesenné odtiene roku 2025 majú jedno spoločné – najlepšie pôsobia, keď sa navzájom vyvažujú. Neutrálne pieskové tóny fungujú ako základ, ku ktorému možno pridať teplejšiu hnedú Mocha Mousse alebo výraznejšie akcenty v odtieňoch oxblood či burgundy. Šalviová zelená zase prinesie do interiéru sviežosť a jemný kontrast.
Záver
Jeseň 2025 sa v interiérovom dizajne nesie v duchu návratu k prírode a teplým, zemitým farbám. Základom je oficiálna farba roka Mocha Mousse, dopĺňaná o neutrálne béžové tóny a o akcenty v podobe vínovej či tmavočervenej. Kto dá prednosť pokoju a jemnosti, môže siahnuť po šalviovej zelenej.
Farby teda nie sú len ozdobou – dokážu premeniť atmosféru domova a vytvoriť miesto, kde sa budete cítiť príjemne počas celého jesenného obdobia.