Odstránenie vosku zo sviečok. Jednoduchý trik s ľadom, ktorý zachráni čalúnenie aj koberec

Dlhé zimné či jesenné večery sú ako stvorené na zapálenie obľúbenej sviečky. Teplé svetlo vytvára pokojnú atmosféru a človek si tak môže vychutnať chvíľu ticha, dobrú knihu či pohár vína. No spolu so sviečkami prichádza aj malý strašiak – vosk. Stačí jeden neopatrný pohyb alebo prudšie sfúknutie plameňa a horúca kvapka dopadne presne tam, kde by ste ju nechceli: priamo do vlákien čalúnenia alebo na koberec.
Mnohí sa zľaknú, najmä keď si škvrnu všimnú až vo chvíli, keď je vosk úplne zatvrdnutý. Dobrá správa je, že takmer vždy sa to dá zachrániť. Existuje niekoľko šetrných a pritom veľmi účinných postupov, ktoré zvládnete doma bez špeciálnych prípravkov – pomocou chladu, tepla a pár jednoduchých trikov.
Prečo je chlad najlepší kamarát pri odstraňovaní vosku
Ak sa vosk dostane na látku, nie je dôvod na paniku. Princíp je jednoduchý: keď stuhne, stane sa krehkým a dá sa mechanicky oddeliť od povrchu. Ak ide o tričko, nohavice či iný kus oblečenia, riešenie je rýchle – stačí ho vložiť na pár hodín do mrazničky. Keď vosk úplne premrzne, na dotyk praskne a dá sa ľahko odlúpnuť.
Pri gauči či kresle si však mrazničku samozrejme pomôcť domov neprenesiete. Tam prichádza na rad ľad. Použiť môžete buď chladiace gélové vrecká, alebo obyčajné kocky ľadu zabalené v tenkej utierke, aby sa látka nenamočila.
Priložte ľad na postihnuté miesto a nechajte pôsobiť, kým vosk úplne nestvrdne. Nesnažte sa ho škrabať predčasne – čím tuhší je, tým ľahšie sa oddelí. Keď je vosk dobre prechladený až do hĺbky vlákien, začne sa od podkladu uvoľňovať takmer sám. Potom ho môžete jemne odstrániť prstami alebo povysávať drobné kúsky vysávačom.
Táto takzvaná studená metóda je šetrná, bezpečná a väčšinou funguje okamžite, preto by ste ju mali vyskúšať vždy ako prvú.
Keď chlad nestačí: Teplo ako druhý krok záchrany
Niekedy sa však stane, že vosk prenikne hlbšie alebo vytvorí vrstvu, ktorá nejde jednoducho odlúpnuť. Vtedy prichádza na rad opačný princíp – teplo. Treba s ním však narábať opatrne, aby ste látku nepoškodili.
Pripravte si savý papier, ideálne školský pijak, alebo viac vrstiev kuchynských papierových utierok. Položte ich na voskovú škvrnu a cez papier prejdite žehličkou nastavenou na strednú teplotu. Teplo vosk zmäkčí a ten sa začne doslova presúvať do papiera. Tento postup môže vyžadovať niekoľko opakovaní, vždy s čistým kusom papiera, aby ste odstránili čo najviac vosku.
Ak žehličku po ruke nemáte, poslúži aj obyčajný fén. Pracuje síce pomalšie, no princíp je rovnaký – teplo vosk rozpustí a papier ho odsaje.
Pri čalúnení však platí prísne pravidlo: s teplom zaobchádzajte veľmi opatrne. Niektoré materiály môžu byť citlivé, preto je vždy dobré urobiť skúšku na nenápadnom mieste.
Tip navyše: Ako sa zbaviť mastných škvŕn po parfémovaných sviečkach
Aj keď vosk odstránite dokonale, často zostane jemná mastná stopa. Je to typické najmä pri sviečkach s parfémovanými olejmi. V takých prípadoch skvelo zaberá lieh alebo technický benzín.
Naneste malé množstvo na čistú handričku a jemnými pohybmi pretrite škvrnu – vždy smerom od okrajov ku stredu, aby sa mastnota nerozširovala. Účinok je takmer okamžitý: olejové zvyšky sa rozpustia. Potom stačí miesto pretrieť vlhkou handričkou a nechať vyschnúť.
Rovnaký postup funguje aj na kobercoch, len pracujte jemne, aby ste nepoškodili vlákna. Nikdy nepoužívajte veľké množstvo tekutiny a vždy urobte skúšku na skrytom mieste.
Kedy je najlepšie zavolať odborníkov
Ak máte doma luxusné materiály – zamat, alcantaru, drahé dizajnové čalúnenie alebo ak vosk obsahoval silné farbivá, ktoré zanechali stopy – môže byť najrozumnejšie obrátiť sa na profesionálne čistiace služby. Odborníci majú vybavenie aj znalosti, vďaka ktorým zvládnu aj škvrny, ktoré by sa doma zdali beznádejné.
Ako sa vyhnúť podobným nehodám v budúcnosti
Áno, hovorí sa to ľahko, no pár jednoduchých pravidiel dokáže ušetriť veľa nervov. Používajte stabilné svietniky, sviečky neumiestňujte príliš blízko textílií a pri sfúkavaní ich jemne odsuňte od nábytku. A najdôležitejšie – nikdy ich nenechávajte horieť bez dozoru.