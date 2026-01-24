Odporné kúpele v Pompejach. Ľudia sa kedysi kúpali v tekutinách vlastných tiel. Až akvadukt priniesol zmenu, spolu s novým nebezpečenstvom

Pompeje sú známe ako jedno z najzachovalejších antických miest, no najnovšie archeologické a geochemické analýzy ukazujú, že podmienky v tamojších kúpeľoch sa v minulosti výrazne menili. Kým po privedení rímskeho akvaduktu do mesta sa kvalita vody v kúpeľoch citeľne zlepšila, staršie obdobia sa vyznačovali podstatne horšou hygienou.
Na tieto rozdiely upozorňuje štúdia publikovaná v januári 2026 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Vedci analyzovali vápenné usadeniny na stenách kúpeľov, ktoré uchovávajú chemické stopy po vode a jej zložení v priebehu storočí. Táto metóda umožnila presne zistiť, aké látky sa vo vode nachádzali a ako sa postupom času menil jej pôvod aj kvalita.
Kúpele pred vybudovaním akvaduktu: obmedzený prísun vody a nízka obmena
V najstarších vrstvách usadenín – pochádzajúcich ešte z obdobia, keď v Pompejach žili Samniti (okolo 130 pred n. l.) – vedci našli vysoké množstvo organických zložiek.
Tie nenaznačujú „extrémy“, ako ich niekedy opisujú médiá, ale potvrdzujú, že:
- voda v kúpeľoch mala nízku mieru obnovy
- dochádzalo k hromadeniu organického materiálu pochádzajúceho z ľudských tiel
- mikrobiálna záťaž bola pravdepodobne vysoká
V tom čase totiž voda do kúpeľov prichádzala z hlbokých studní, z ktorých sa čerpala manuálne pomocou systémov kolies a vedier. Išlo o pomalý proces, ktorý neumožňoval časté dopĺňanie alebo výmenu vody.
To znamená, že kúpele fungovali skôr ako stojaté nádrže, čo z hygienického hľadiska predstavovalo problém, najmä pri vyššej koncentrácii návštevníkov.
Akvadukt ako zásadná technologická zmena
Situácia sa výrazne zmenila po tom, ako po ovládnutí mesta Rímom bol vybudovaný akvadukt, ktorý privádzal vodu z horského prameňa do celých Pompejí vrátane kúpeľov.
Podľa geochemických údajov aj výpočtov vedcov:
- akvadukt prinášal veľmi vysoký a stabilný prietok
- umožnil nepretržitú cirkuláciu a odtok vody v kúpeľoch
- kvalita vody sa po jeho zavedení zreteľne zlepšila
V dôsledku toho už kúpele neboli odkázané na pomalé manuálne dopĺňanie vody a mohli fungovať efektívnejšie aj hygienickejšie.
Olovnaté potrubie: technické riešenie s potenciálnym rizikom
Rozvod vody v meste bol realizovaný prostredníctvom olovených rúr, ktoré boli v rímskej architektúre bežne používané. Olovo je však toxický kov, a preto moderní vedci dlhodobo skúmajú, do akej miery sa mohlo dostať do pitnej alebo úžitkovej vody.
Najnovšie zistenia ukazujú:
- na vnútorných stenách potrubí sa časom vytváral silný vápenný povlak
- tento povlak minimalizoval priame uvoľňovanie olova do vody
- kontaminácia teda existovala, ale vďaka usadeninám bola výrazne znížená
To znamená, že riziko otravy olovom bolo prítomné, avšak pravdepodobne nebolo také vysoké, ako sa niekedy predpokladalo.
Sociálne rozdiely v prístupe k vode
Výskum zároveň naznačuje, že dopady olovených rúr sa mohli líšiť podľa sociálneho postavenia obyvateľov:
- Chudobnejší obyvatelia a pracujúca trieda boli odkázaní na verejné fontány napojené priamo na akvadukt.
- Bohatšie rodiny často využívali dažďovú vodu, ktorú zachytávali v domácich cisternách, a tak mohli byť vystavené nižším hladinám olova.
Ide však o interpretáciu založenú na dostupných archeologických nálezoch a nie o presné kvantifikovateľné dáta.
Význam vápenných usadenín pre výskum kúpeľov v celej Rímskej ríši
Geovedec Cees Passchier upozorňuje, že vápencové vrstvy síce na prvý pohľad pôsobia nenápadne, ale predstavujú jeden z najpresnejších archívov informácií o tom, ako vyzerala voda v staroveku – od jej minerálneho zloženia až po zdroje kontaminácie.
Pompeje boli prvým mestom, kde bola táto metóda použitá v takejto hĺbke. Výskumný tím plánuje analyzovať podobné usadeniny aj v ďalších rímskych kúpeľoch, aby získal širší obraz o hygiene a zásobovaní vodou v celej ríši.
Zhrnutie
- Hygiena v starších pompejských kúpeľoch bola obmedzená najmä kvôli nízkej obmene vody.
- Vybudovanie akvaduktu kvalitu vody výrazne zlepšilo.
- Olovené potrubia predstavovali potenciálne riziko, ale vápenné usadeniny jeho dopady čiastočne zmierňovali.
- Sociálne vrstvy sa pravdepodobne líšili v tom, akej vode boli vystavené.
- Výskum usadenín ponúka nový spôsob, ako detailne rekonštruovať vodné systémy starovekého sveta.