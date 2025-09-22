Odolné ihličnany do záhrad budúcnosti

Klimatické zmeny sa už dávno netýkajú len vedeckých štúdií či televíznych správ – dnes ich cítime aj vo vlastných záhradách. Nedostatok zrážok, dlhé obdobia sucha a horúce letá zásadne menia to, aké rastliny dokážeme úspešne pestovať. Len málokto má k dispozícii neobmedzený zdroj vody, preto je pri zakladaní alebo prestavbe záhrady potrebné myslieť nielen na estetiku, ale aj na nároky jednotlivých rastlín na vlahu a na to, či im tieto podmienky vieme reálne zabezpečiť.
Prečo ihličnany trpia?
Ešte pred pár desaťročiami patrili medzi dominanty našich záhrad smreky, jedle či tisy. Obľúbený smrek pichľavý – „strieborný“, smrek obyčajný, nádherné druhy jedlí ako Abies glauca či Abies nobilis alebo ušľachtilé tisy (Taxus baccata) však dnes postupne miznú zo scény. Dôvod je jasný: kombinácia suchých zím, krátkej jari, horúceho leta a dlhého, no teplého jesenného obdobia im jednoducho nevyhovuje.
Väčšina týchto druhov totiž pochádza z horských oblastí, kde je chladnejšie a vzduch obsahuje viac vlhkosti. Prudko vyššie teploty, nízky ročný úhrn zrážok a najmä suchý vzduch s minimom vodných pár spôsobujú, že stromy strácajú vitalitu. Ihličie redne, má nevýraznú farbu a regeneruje sa pomalšie – smrek obnovuje ihličie až po troch rokoch, čo znamená, že poškodenie je viditeľné dlhý čas. Oslabené dreviny sa potom stávajú ľahkou korisťou pre hubové choroby či škodcov, medzi ktorými nechýbajú vošky, piliarky, kôrovce či obaľovače.
Samozrejme, správna starostlivosť v podobe závlahy a vhodného hnojenia vie niektorým stromom predĺžiť život, no trend je nezvratný. Kto má rád ihličnany, musí pri výbere nových druhov premýšľať oveľa zodpovednejšie.
Ako vyberať odolnejšie druhy?
Jednou z možností je siahnuť po stromoch, ktoré prirodzene rastú v suchších oblastiach. Typickým príkladom sú cédre, ktoré sa k nám ešte pred pár rokmi nedávali pre obavy z mrazov. Dnes je situácia iná – zimy sú miernejšie a k dispozícii máme aj odolnejšie kultivary.
Mimoriadne spoľahlivé sú aj jalovce – tie si dokážu poradiť s nedostatkom vlahy aj v mestách, kde je klíma ešte suchšia kvôli asfaltu a betónu. Výbornou alternatívou sú aj borovice, ktoré majú hlboké korene, a tak lepšie hospodária s vodou. Ďalším trikom je zamerať sa na trpasličie alebo skalkové kultivary, ktoré spotrebujú výrazne menej vody a ľahšie im vieme vytvoriť vhodné podmienky.
Borievka – istota do sucha aj mesta
Borievky patria k najodolnejším ihličnanom. Ich ihličie je krátke, premenené na šupiny, ktoré minimalizujú odparovanie vody. Pri výbere však treba dbať na to, aby sa vybraný druh nešíril príliš agresívne – napríklad borievka poliehavá dokáže za pár rokov pokryť aj niekoľko štvorcových metrov.
Pre menšie záhrady sa hodí kultivar ‘Andorra Compact’, ktorý vytvára husté zelené vankúše, alebo pestrá odroda ‘Andorra Variegata’ s bielo panašovanými výhonmi. Veľmi obľúbená je aj borievka šupinatá (Juniperus squamata) – nízky a pomaly rastúci druh, ktorý sa hodí aj do skaliek. Kultivar ‘Blue Carpet’ sa pestuje najčastejšie, no ak túžite po niečom zaujímavom, siahnite po odrode ‘Little Joanna’ s hustými, ostro pichľavými ihlicami.
Smreky iba v miniatúrnej podobe
Smrek ako klasika slovenských a českých záhrad je dnes veľkým riskom. Ak po ňom túžite, vyberajte len zakrpatené odrody. Smrek sivý (Picea glauca) ‘Conica’ síce preferuje vlhkejšiu pôdu, ale vďaka pomalému rastu je stále obľúbený – dorastá len do 150 cm, a tak mu dokážete zabezpečiť dostatok vody.
Existujú aj menšie formy ako ‘Laurin’, ‘Nana’ či polguľovitá ‘Echiniformis’. Veľmi pôsobivá je aj odroda ‘Sander’s Blue’, ktorá má výraznejšiu špičku a modrastý odtieň ihličia. Takéto kompaktné smreky sa hodia aj do nádob či k vstupom do domov. Podmienkou úspechu je vždy slnečné miesto – v tieni rednú a strácajú tvar.
Borovice – víťazi suchého podnebia
Ak existuje strom, ktorý na klimatických zmenách môže dokonca profitovať, sú to borovice. Vďaka hlbokým koreňom sa vedia dostať k vlhkosti aj počas dlhotrvajúceho sucha.
Za zmienku stojí borovica čierna (Pinus nigra), pôvodom z juhovýchodnej Európy. Je nenáročná, odolná voči suchu a dobre rastie v pôdach s obsahom vápnika. Z kompaktných foriem sú obľúbené odrody ‘Pygmea’, ‘Lucia’ či úzke stĺpovité kultivary ‘Green Tower’ a ‘Frank’.
Veľmi zaujímavá je aj borovica osinatá (Pinus aristata) s bielymi kvapkami živice na ihličí, alebo plastická borovica vejmutovka (Pinus strobus), ktorá znesie široké rozpätie podmienok. Z jej kultivarov vyniká napríklad ‘Nana’, ‘Curly Tiny’ či nápadná previsnutá ‘Pendula’.
Z domácich druhov si u záhradkárov získala popularitu borovica kosodrevina (Pinus mugo). Jej kultivary, ako ‘Carsten’, ‘Humpy’ či ‘Gnom’, sú kompaktné a dekoratívne, čo ich robí ideálnymi do malých záhrad aj skaliek.
Cédre – stredomorskí hostia v našich záhradách
Cédre patria medzi majestátne stromy, ktoré vo svojej domovine dorastajú do monumentálnych rozmerov. U nás sa pestujú ako solitéry, ktoré upútajú pozornosť pyramídovým tvarom a hustým ihličím.
Najodolnejší voči mrazu je céder libanonský (Cedrus libani), no záhradníci ponúkajú aj céder atlaský (Cedrus atlantica) s modrastým ihličím či céder himálajský (Cedrus deodara) s nepravidelným, elegantným habitusom. Odroda ‘Glauca Pendula’ s previsnutými konármi je veľmi dekoratívna a odolá aj silnejším mrazom. Cédre však vyžadujú vždy slnečné stanovište a dobre priepustnú pôdu – na podmáčaných miestach sa im nedarí.
Praktické zásady pre pestovanie ihličnanov v suchých oblastiach
- starostlivo vyberať odrody vhodné do suchších podmienok
- pripraviť kvalitný substrát a zvážiť kvapkovú závlahu
- vyhnúť sa vysádzaniu veľkých, vodu náročných druhov
- do menších priestorov voliť zakrpatené formy, ktoré možno pestovať aj v nádobách
- pravidelne sledovať zdravotný stav stromov a podporovať ich hnojením
Ak si chcete zachovať kúzlo ihličnanov vo svojej záhrade aj v čase klimatických zmien, kľúčom je rozumný výber druhov. Namiesto tradičných smrekov či jedlí siahnite po boroviciach, borievkach alebo cédroch. Vhodne zvolený stromček vám bude robiť radosť dlhé roky a bez neustáleho boja o vodu.