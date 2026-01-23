Spamové telefonáty sú dnes bežnou formou marketingu aj podvodov. Mnohé firmy, ale aj pochybné skupiny, využívajú automatické systémy, ktoré obvolávajú tisíce čísel denne. Moderné smartfóny dokážu často rozpoznať, že ide o nevyžiadaný kontakt. Nie všetky rady na internete sú však presné, a preto je dobré vedieť, ako to celé funguje v realite.
Prečo vôbec tieto hovory dostávame?
Telefónne čísla majú pre obchodníkov veľkú hodnotu. Kto raz poskytne svoje číslo pri registrácii, súťaži, objednávke či vernostnom programe, môže sa dostať do databáz, ktoré sa ďalej predávajú a zdieľajú.
Do toho vstupujú aj tzv. auto-dialery – automatické systémy, ktoré generujú alebo systematicky vytáčajú čísla bez toho, aby boli vopred známe ich vlastníkom. Preto je možné dostať hovor aj vtedy, keď ste svoje číslo nikdy nikomu nedali.
Nevyžiadané hovory sú zákonom obmedzené, ale nezmizli
Slovensko aj Česká republika majú legislatívu, ktorá zakazuje telefonický marketing bez súhlasu zákazníka. V praxi to znamená, že:
- firma môže volať len ľuďom, ktorí jej dali súhlas
- volanie bez súhlasu je nelegálne
- zahraničné call centrá a pochybná čísla tento zákon často obchádzajú
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií tiež rieši sťažnosti, no spamových volaní je toľko, že ich úplné eliminovanie nie je realistické.
Je pravda, že odmietnutím hovoru dávate signál? Áno, ale s obmedzeniami
Často sa uvádza, že odmietnutie hovoru znamená pre automatický systém potvrdenie, že číslo je aktívne. Toto je fakticky správne:
- ak hovor aktívne odmietnete, auto-dialer vie, že číslo funguje
- ak hovor ignorujete, systém si nemusí byť istý, či je číslo používané
Treba však dodať, že nie všetky systémy fungujú rovnako. Niektoré volajú náhodne bez ohľadu na správanie príjemcu, takže ignorovanie hovoru nezaručí, že vás prestanú kontaktovať. No pre mnohé call centrá je ignorovanie skutočne menej atraktívny signál ako odmietnutie.
Najfaktickejší záver teda je:
Ignorovanie hovoru môže znížiť počet opakovaných pokusov, odmietnutie hovoru ho môže zvýšiť. Nie je to však stopercentné.
Najspoľahlivejší spôsob, ako obmedziť spamové hovory
Android ponúka funkciu, ktorá funguje veľmi účinne – dokáže filtrovať podozrivé hovory a skryť ich, aby vás nerušili.
Ako si zapnúť filtrovanie spamu v Androide:
- Otvorte aplikáciu Telefón.
- Kliknite na tri bodky vpravo hore → Nastavenia.
- Prejdite do sekcie Identifikácia volajúceho a spam.
- Aktivujte možnosť Filtrovať spamové hovory.
Keď systém rozpozná číslo ako podozrivé, hovor sa vám vôbec nezobrazí. Objaví sa iba v histórii volaní.
Ako Google identifikuje spamové čísla
Google využíva kombináciu viacerých zdrojov:
- nahlásenia od používateľov
- údaje od operátorov
- správanie volajúceho (masové vytáčanie)
- vlastné databázy, ktoré priebežne aktualizuje
Tieto systémy sú veľmi efektívne, ale nie dokonalé.
Reálne riziká a omyly:
- spamové čísla sa často menia, preto niektoré prejdú filtrom
- legitímne číslo môže byť výnimočne označené ako spam
- dôležitý volajúci má vždy možnosť ozvať sa SMS správou – tú filtre neblokujú
Ako minimalizovať počet otravujúcich hovorov
Overené kroky, ktoré skutočne fungujú:
- Neodmietajte podozrivé hovory – lepšie je nechať ich zvoniť bez reakcie.
- Nikdy nevolajte späť na čísla, ktoré nepoznáte.
- Zapnite filtre proti spamu v mobile.
- Nezadávajte svoje číslo, kde to nie je potrebné (súťaže, pochybné weby).
- Blokujte čísla, ktoré opakovane volajú.
- Nahláste spam v systéme Google – tým pomáhate sebe aj ostatným.
Zhrnutie
Spamové hovory nezmiznú, no existujú spoľahlivé a overené postupy, ako ich obmedziť. Najpresnejšie a najpraktickejšie riešenie je kombinácia pasívneho správania pri podozrivých volaniach a používania moderných filtrov v smartfónoch.
Odmietnutie hovoru môže byť pre automat signálom, že číslo je aktívne, zatiaľ čo ignorovanie môže znížiť pravdepodobnosť ďalších pokusov – hoci nie je to záruka. Najistejšou cestou je technické filtrovanie.