Odhaľte jednoduché tajomstvo neodolateľnej chuti. Postačí vám iba jedna bylinka

Hľadáte bylinku, ktorá dokáže pozdvihnúť chuť takmer každého jedla, a pritom vám nebude zaberať priveľa miesta ani práce? Petržlen je presne to, čo potrebujete. Naši predkovia ho pestovali bežne na záhradách a nevedeli si bez neho predstaviť ani jeden z tradičných pokrmov. Prečo je petržlen v kuchyni taký nepostrádateľný a aké sú spôsoby jeho pestovania?

Nenáročná stálica v bylinkovej záhrade

Petržlen (Petroselinum crispum) sa pýši pôvodom v oblasti Stredomoria a je príbuzný so zeleninou, ako je mrkva či kôpor. Má vysoký obsah vitamínu C a železa, takže okrem vynikajúcej chuti dokáže prispieť aj k posilneniu organizmu. Hovorí sa, že je prospešný na boj proti nepríjemnému zápachu z úst a môže tiež prispieť k čistejšej pokožke.

Petržlen je botanicky dvojročná rastlina, no väčšina pestovateľov sa k nemu správa ako k jednoročnej bylinke. V prvom roku vytvára bujnú ružicu listov, ktoré sú zdrojom nenahraditeľnej chuti. Ak ho však necháte v záhone druhý rok, vyrastie mu kvetenstvo, z ktorého neskôr získate aj semienka na ďalšie pestovanie.

Využitie v kuchyni

Listy petržlenu sú skvelé čerstvé aj sušené. Perfektne sa hodia do polievok, omáčok, šalátov a výborne doplnia chuť cestovinových jedál. Čerstvými zelenými lístkami môžete pokrm nielen dozdobiť, ale aj dodať živiny. V kuchyni sa navyše využije celá rastlina – napríklad pri koreňovej petržlene môžete listy použiť namiesto vňate a koreň ako základ vývarov či dusených jedál.

Doplnková rastlina do záhrady

Petržlen nie je len nenahraditeľný v kuchyni, ale je aj výborným spoločníkom pre iné druhy zeleniny a byliniek. Jeho kvety priťahujú opeľovače a užitočný hmyz, čo pomáha v záhrade udržať prirodzenú rovnováhu. Navyše je pomerne odolný, vďaka čomu zvládne rôzne podmienky.

Druhy listového petržlenu a ich charakteristika

Plocholistý (alebo taliansky) petržlen

– Má väčšie, ploché listy a intenzívnejšiu, o čosi sladšiu arómu než iné odrody.

– V kuchyni sa často používa práve vďaka svojej výraznej chuti.

– Lepšie znáša teplotné výkyvy a v horúcom počasí tak rýchlo nevädne. Kučeravý petržlen

– Takzvaná „kudrnka“ má zvlnené kučeravé listy a jemnejšiu chuť.

– Najčastejšie sa používa na ozdobu hotových jedál, pretože na tanieri vyzerá veľmi atraktívne. Koreňová petržlen

– Patrí do „svätej trojice“ stredoeurópskej kuchyne spolu s mrkvou a zelerom.

– Je nevyhnutná v polievkach, omáčkach či do zimných jedál.

– Aj jej vňať možno využiť ako bylinku, no zväčša pestovatelia oceňujú predovšetkým jej koreň.

V tomto článku sa venujeme najmä prvým dvom typom petržlenu, ktoré sú obľúbené pre listy. Ukážeme si, ako si ich môžete vypestovať či už na záhone, alebo v črepníku.

Ako pestovať petržlen zo semien

Plocholistý aj kučeravý petržlen vysievajte priamo do pôdy alebo do kvetináčov. Semienka môžete zasiať do riadkov hlbokých približne 1 cm a nechajte medzi nimi rozostupy zhruba 30 cm. Po výseve ich jemne prisypte vrstvou zeminy a dôkladne polejte. Dôležité je udržiavať substrát stále vlhký, aby semienka mohli v pokoji klíčiť – to môže trvať aj niekoľko týždňov, bežne až šesť.

Ak pestujete v črepníkoch, môžete siahnuť po výsevnom substráte. Semienka zasypte jemnou vrstvou pôdy a pravidelne roste. Po vyklíčení presádzajte rastlinky do jednotlivých nádob s výživnejšou zeminou. Petržlenu sa bude dariť na balkóne, na terase alebo na kuchynskom parapete, kde mu zabezpečíte dostatok svetla (hoci zvládne aj polotieň).

Starostlivosť a hnojenie

Petržlen sa odvďačí za slnečné či polotienisté miesto. Pôda by mala byť pravidelne vlhká, ale nie premokrená. Ak ho pestujete ako jednoročnú bylinku, stačí dopriať zmesi pôdy dostatok kompostu alebo iné organické hnojivá. Skvelou voľbou je aj žihľavová zálievka či vermikompostový „čaj“. Tie zaistia, že petržlen získa všetky potrebné živiny bez chemických prísad.

Zber listov

Listy petržlenu môžete zberať priebežne podľa potreby. Preto sa často odporúča, aby ste mali viacero rastlín. Pokiaľ si výsev rozvrhnete na viaceré etapy (napríklad každých pár týždňov), získate neustále čerstvú vňať. Tá chutí najlepšie, keď sú listy mladé a svieže.

Skladovanie a uchovanie čerstvosti

Najlepšie je využívať petržlen čerstvý, či už na dozdobenie hotových pokrmov alebo do šalátov. Ak ho chcete uskladniť v chladničke, vydrží tam vo vrecúšku alebo nádobke približne 1 až 2 týždne. Ak máte dostatok priestoru, môžete stonky s listami ponoriť ako rezané kvety do pohára s vodou.

Pre dlhšie uskladnenie je dobré petržlen zamraziť – buď vcelku, alebo ho predtým nakrájať nadrobno. Takto budete mať kedykoľvek po ruke chuťovo plnohodnotnú bylinku, ktorá si zachová arómu. Veľmi obľúbené je aj sušenie. Sušené lístky uchovávajte v dobre uzatvorených nádobách, aby zostali chránené pred vlhkosťou. Kedykoľvek potom varíte napríklad polievku, stačí si trochu sušeného petržlenu prisypať a hneď dodáte jedlu intenzívnejšiu chuť.

Škodcovia a prírodné riešenia

Petržlen niekedy môžu napadnúť vošky alebo iní škodcovia. Ak sa chcete vyhnúť chemickým postrekom, použite prírodné metódy, ako napríklad postrek z mydlovej vody alebo žihľavový výluh. Drobní škodcovia sa dajú často regulovať aj zvýšením pestovateľskej hygieny (odstránenie starých a napadnutých listov) a pritiahnutím užitočného hmyzu, ktorý sa živí larvami či voškami.

Prečo si petržlen zamilujete?

Okrem toho, že má široké využitie a uľahčuje každodenné varenie, je petržlen aj skvelým riešením pre tých, ktorí túžia po bylinkovej záhradke, no nemajú veľa priestoru. Darí sa mu v nádobách na balkónoch alebo dokonca na parapetoch. Jeho pestovanie vám prinesie radosť a pri varení získate vždy čerstvú bylinku na dosah ruky.

Zhrnutie na záver

– Petržlen (Petroselinum crispum) je nenáročný na pestovanie, vhodný do záhonov aj kvetináčov.

– Existuje viacero druhov: plocholistý (silnejšia aróma), kučeravý (jemnejšia chuť, vhodný na ozdobu) a koreňová (okrem listov využijete aj koreň).

– Najlepšie rastie vo vlhkej, dobre priepustnej pôde, na slnku alebo v polotieni.

– Na hnojenie používajte ekologické metódy, napríklad kompost alebo žihľavovú zálievku.

– Zberajte priebežne, aby ste si zaistili dostatočné zásoby vňate po celý rok.

– Skladovať ho môžete v chladničke, sušený v uzavretej nádobe alebo zamrazený.

Keď nabudúce uvidíte v recepte vetu „dochutíme petržlenovou vňaťou“, budete presne vedieť, ako túto bylinku pestovať a uchovávať tak, aby ste z nej dostali maximum. Vyskúšajte jej pestovanie aj u vás doma a doprajte si nielen chuť, ale aj štipku zelenej krásy v kuchyni.