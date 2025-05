Odhalenie. Korytnačky dýchajú zadkom, v navigácii prekonajú modernú GPS a najstaršia sa dožila 188 rokov

Korytnačky si väčšina z nás predstavuje ako pomalé zvieratá s pancierom, ktoré žijú veľmi dlho. Ale čo keby sme vám povedali, že tieto fascinujúce tvory majú schopnosti, ktoré by mohli pokojne patriť do sveta sci-fi? A verte či nie, ich zadné partie dokážu oveľa viac, než by ste čakali!

Tieto plazy sú v skutočnosti prírodnými experimentátormi, ktorí už milióny rokov skúšajú, čo všetko im príroda dovolí. Zatiaľ čo ostatné živočíchy išli „na istotu“, korytnačky si zrejme povedali: „Prečo nevyskúšať niečo úplne iné?“ A výsledok je neuveriteľný.

Dýchanie zadkom ako záložný plán prírody

Niektoré druhy korytnačiek sú schopné získať až 70 % potrebného kyslíka prostredníctvom kloaky, teda otvoru, ktorý slúži aj na vylučovanie. Inými slovami, naozaj dokážu „dýchať zadkom“. Táto zvláštna metóda spočíva v tom, že do kloaky nasávajú vodu, z ktorej špeciálne bunky extrahujú kyslík. Predstavte si to ako akýsi núdzový dýchací prístroj umiestnený presne tam, kde by ste ho určite nehľadali.

Táto zvláštna schopnosť im umožňuje bez problémov prečkať zimu pod zamrznutou hladinou bez jediného nádychu. Napríklad korytnačka bahenná vydrží takto „zadkom dýchať“ aj celé štyri mesiace v úplnom pohodlí na dne jazera. Je to, akoby ste vy strávili celú zimu pod vodou, pričom by ste na dýchanie používali… no, viete čo myslíme.

Korytnačí pancier je citlivejší, ako ste čakali

Ich pancier nie je žiadna obyčajná schránka – je to živý orgán plný nervových zakončení. Korytnačka cíti každý dotyk rovnako intenzívne ako my pokožkou. Ide vlastne o sofistikovaný biologický exoskelet, vybavený citlivými senzormi, ktoré zaznamenávajú všetko, čo sa deje v okolí.

Pancier navyše rastie počas celého života a je schopný do určitej miery samoliečenia. Malé praskliny a zranenia sa pomaly samy zaceľujú, a okrem toho pancier slúži aj ako biologický kalendár – podobne ako podľa letokruhov stromov dokážu vedci z panciera korytnačky spoľahlivo určiť jej vek.

Superhrdinské schopnosti korytnačiek, ktoré sú málo známe

Korytnačky skrývajú ešte viac fascinujúcich schopností, ktoré znejú neuveriteľne:

V ich hlave je zabudovaný kompas citlivý na magnetické pole Zeme. Teplotné určovanie pohlavia: O tom, či sa narodí samec alebo samička, rozhoduje teplota piesku počas inkubácie vajec.

Niektoré druhy dokážu prežiť úplné zamrznutie a po rozmrazení pokračujú v živote ako predtým. Ultrazvukový sluch: Počujú frekvencie, ktoré ľudské ucho nedokáže zachytiť.

Vedia rozpoznať iné korytnačky podľa pachových stôp, podobne ako psy. Viditeľnosť UV žiarenia: Ich oči dokážu zachytiť ultrafialové žiarenie, ktoré je pre ľudí neviditeľné.

Živá fosília, ktorá prežila dinosaury

Korytnačky sa objavili na Zemi už pred viac ako 220 miliónmi rokov a prežili všetky veľké hromadné vymierania vrátane toho, ktoré ukončilo éru dinosaurov. Kým T-rex či triceratops skončili ako skameneliny, korytnačky pokračovali pokojne ďalej vo svojej existencii. Sú to teda doslova žijúce fosílie a majstri v umení prežitia.

Najstaršia zdokumentovaná korytnačka sa dožila neuveriteľných 188 rokov a uhynula až v roku 2006. Predstavte si, že tento tvor si pamätal ešte obdobie Napoleona Bonaparta, zažil vynález telefónu, automobilu, lietadla, internetu – a pritom celý čas pokojne žuval šalátové listy.

Vlastný korytnačí internet pod hladinou

Málokto vie, že korytnačky si dávno pred ľuďmi vytvorili vlastnú komunikačnú sieť podobnú internetu. Pomocou nízkych frekvencií, ktoré sa pod vodou šíria na kilometre ďaleko, si dokážu odovzdávať informácie o nebezpečenstve, vhodných miestach na kladenie vajec alebo dokonca hľadaní partnerov.

Morské korytnačky sú tiež majsterkami navigácie. Dokážu sa po desaťročiach vrátiť presne na pláž, kde sa vyliahli, s presnosťou len niekoľkých metrov. Ich navigačný systém je taký prepracovaný, že by im mohli závidieť aj tie najmodernejšie GPS systémy. Kombinujú totiž magnetické pole Zeme, chemické stopy v oceáne a dokonca aj orientáciu podľa hviezd.

Korytnačky teda nie sú len zvláštne a pomalé zvieratá s pancierom. Sú to fascinujúce tvory plné tajomstiev, ktoré nám ukazujú, že príroda je vždy minimálne o krok pred technológiou, ktorú vymyslel človek.