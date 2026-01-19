Odborníčka ukazuje 3 miesta v domácnosti, kde Slováci dokážu najrýchlejšie znížiť spotrebu elektriny

Rast cien energií núti čoraz viac domácností hľadať spôsoby, ako znížiť spotrebu elektriny bez veľkých investícií. Odborné analýzy aj dlhodobé merania ukazujú, že najväčší potenciál úspor sa neskrýva v extrémnych opatreniach, ale v bežnom každodennom používaní spotrebičov. Práve malé zmeny návykov dokážu v súčte priniesť citeľné zníženie účtov.
Najviac energie sa pritom spotrebúva v troch oblastiach domácnosti, ktoré mnohí považujú za samozrejmé.
1. Chladnička a mraznička: nepretržitá spotreba počas celého roka
Chladnička a mraznička patria medzi málo spotrebičov, ktoré fungujú 24 hodín denne, 365 dní v roku. Ich podiel na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti sa bežne pohybuje medzi 10 až 15 %, v prípade starších modelov aj viac.
Čo je preukázateľne správne a úsporné:
- Optimálna teplota v chladničke je 4 až 6 °C – nižšie hodnoty nezlepšujú skladovanie potravín, ale zvyšujú spotrebu.
- Mraznička má byť nastavená na −18 °C, čo je medzinárodne uznávaný štandard. Každý stupeň navyše zvyšuje spotrebu približne o 5 %.
- Spotrebiče by mali stáť mimo zdrojov tepla – rúra, sporák, radiátor či priame slnečné žiarenie zvyšujú zaťaženie kompresora.
- Prach na zadnej mriežke (kondenzátore) zhoršuje odvod tepla a môže zvýšiť spotrebu o 5 až 10 %.
- Poškodené alebo netesniace dvere vedú k úniku studeného vzduchu a častejšiemu spínaniu chladenia.
- Námraza v mrazničke hrubšia než 3–5 mm môže zvýšiť spotrebu až o tretinu, preto sa oplatí pravidelné odmrazovanie.
2. Osvetlenie: aj úsporné svetlo treba používať rozumne
Vďaka LED technológiám má dnes osvetlenie menší podiel na spotrebe než v minulosti, no stále ide o oblasť, kde sa dá jednoducho šetriť.
Overené fakty:
- LED žiarovky spotrebujú o 80–90 % menej energie než klasické žiarovky.
- Ich životnosť je násobne dlhšia, čo znižuje aj náklady na výmenu.
Ako znížiť spotrebu v praxi:
- Nesvietiť zbytočne, ani v interiéri, ani vonku.
- Vyberať len takú intenzitu svetla, akú skutočne potrebujete – silnejšia žiarovka znamená vyššiu spotrebu bez reálneho prínosu.
- Stmievanie svetla (či už manuálne alebo pomocou inteligentných systémov) znižuje spotrebu približne úmerne zníženému jasu.
Aj keď sú úspory pri jednotlivých svetlách malé, pri viacerých miestnostiach a dlhodobom používaní sa môžu výrazne nazbierať.
3. Sporák a rúra: veľký odber počas krátkeho času
Elektrické varenie patrí medzi energeticky najnáročnejšie činnosti v domácnosti, pokiaľ sa elektrinou zároveň nekúri. Indukčná varná doska je z elektrických riešení najúčinnejšia, pretože teplo vzniká priamo v dne hrnca a účinnosť dosahuje 80–90 %.
Čo má reálny a merateľný efekt:
- Varenie s pokrievkou skracuje čas prípravy a môže znížiť spotrebu až o 30 %.
- Správna veľkosť hrnca na správnu platničku zabraňuje zbytočným stratám energie.
- Rozohrev rúry je energeticky najnáročnejší, preto sa oplatí piecť viac jedál naraz.
- Príprava väčších porcií znižuje potrebu opakovaného varenia.
- Využívanie zvyškového tepla (vypnutie platne o pár minút skôr) je účinné najmä pri indukcii a sklokeramike.
- Prílohy ako ryža, strukoviny či pohánka možno bezpečne nechať dôjsť v uzavretom hrnci bez ďalšieho ohrevu.
Čo skutočne funguje?
✔ Správne nastavené teploty chladničky a mrazničky
✔ Pravidelná údržba spotrebičov
✔ Rozumné používanie osvetlenia aj LED technológií
✔ Efektívne varenie s minimálnymi stratami energie
✔ Kombináciou týchto krokov možno znížiť spotrebu elektriny o jednotky až desiatky percent, v závislosti od pôvodných návykov domácnosti