Odborníci varujú. V Nemecku sa šíri nový škodca zemiakov. Čo to znamená pre Európu?

Európske poľnohospodárstvo v posledných rokoch čoraz častejšie čelí škodcom, ktorí sa dokážu rýchlo adaptovať na klimatické zmeny a intenzívny spôsob pestovania plodín. Najnovšie sa v Nemecku dostáva do centra pozornosti drobný cicavý hmyz Pentastiridius leporinus, známy aj ako sklenenokrídlec trstinový. Tento druh síce nie je v Európe nový, no jeho význam pre poľnohospodárstvo narastá.

Prečo je tento hmyz problémom?

Pentastiridius leporinus nie je typický „požierač listov“ a nespôsobuje výrazné priame poškodenie rastlín. Problém nastáva inde — slúži ako prenášač nebezpečných patogénov.

Najdôležitejšie z nich sú:

  • Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus – baktéria spájaná so syndrómom nízkeho obsahu cukru (SBR) v cukrovej repe
  • Candidatus Phytoplasma solani – fytoplazma, ktorá môže spôsobovať choroby v rôznych plodinách, vrátane zemiakov

Tieto patogény spôsobujú:

  • žltnutie a deformácie listov
  • poruchy rastu
  • celkové oslabenie rastlín
  • zníženie kvality a množstva úrody

Vedecky je potvrdené, že Pentastiridius leporinus má rozhodujúcu úlohu najmä pri šírení chorôb cukrovej repy, ktoré v Nemecku a Francúzsku spôsobujú veľké ekonomické škody.

Aktuálne sa skúma, do akej miery dokáže poškodzovať aj zemiaky, pretože patogény prenášané týmto hmyzom môžu ovplyvniť aj túto plodinu.

Ako vyzerá a ako sa správa?

Hmyz je:

  • drobný, svetlý a nenápadný
  • najčastejšie sedí na spodnej strane listov
  • veľmi rýchlo odskočí alebo odletí pri vyrušení

Práve jeho nenápadnosť spôsobuje, že si ho pestovatelia všimnú až vtedy, keď sa na poliach objavia symptómy infekcií.

Situácia v Nemecku

Za posledné roky bol Pentastiridius leporinus zaznamenaný vo viacerých poľnohospodárskych oblastiach, najmä tam, kde sa strieda pestovanie cukrovej repy a obilnín – čo sú podmienky, ktoré mu mimoriadne vyhovujú.

Nemecké výskumné inštitúcie potvrdili:

  • rýchle rozširovanie populácie
  • rastúci podiel nakazených rastlín
  • zvýšené straty v úrodách repy v dôsledku šírenia patogénov

Zároveň prebiehajú výskumy, ktoré majú presne určiť, aký je dopad na zemiaky. Zatiaľ neexistuje dôkaz o masívnom poškodení ako pri repe, ale potenciál rizika je vysoký.

Je to dôsledok klimatických zmien?

Odborníci sa zhodujú, že áno — miernejšie zimy a dlhšie teplé obdobia pomáhajú tomuto hmyzu úspešne prezimovať a rýchlejšie sa množiť.

Rastúce teploty tak nepriamo podporujú šírenie patogénov, ktoré prenáša.

Dá sa proti nemu brániť?

Zatiaľ neexistuje jednoduchý a univerzálny postup. Opatrenia sa sústreďujú najmä na:

🔹 Zmeny v osevnom postupe

Striedanie plodín má významný vplyv – kombinácia obilnín a cukrovej repy podporuje výskyt škodcu.

🔹 Monitoring a včasná diagnostika

Poľnohospodári využívajú lapače hmyzu, vizuálne kontroly a testy na prítomnosť patogénov.

🔹 Podpora prirodzených predátorov

Lienky, pavúky a dravé ploštice môžu znižovať početnosť škodcu.

🔹 Šľachtenie odolných odrôd

V Nemecku sa už testujú odrody repy aj zemiakov, ktoré by boli menej citlivé na prenášané patogény.

Chemická ochrana zatiaľ nie je spoľahlivá, keďže hmyz žije prevažne na spodnej strane listov a jeho populácie sa rýchlo obnovujú.

Čo to znamená pre pestovateľov?

Zatiaľ nejde o kalamitu ohrozujúcu celú Európu, ale:

  • výskyt škodcu sa reálne zvyšuje
  • patogény, ktoré prenáša, spôsobujú ekonomické škody
  • je potrebné sledovať situáciu aj v okolitých krajinách
  • pri zemiakoch stále prebieha výskum presného dopadu

Pentastiridius leporinus je teda nie nový škodca, ale rastúca hrozba, ktorá si žiada pozornosť a ďalšie vedecké skúmanie.

