Odborníci varujú. V Nemecku sa šíri nový škodca zemiakov. Čo to znamená pre Európu?

Európske poľnohospodárstvo v posledných rokoch čoraz častejšie čelí škodcom, ktorí sa dokážu rýchlo adaptovať na klimatické zmeny a intenzívny spôsob pestovania plodín. Najnovšie sa v Nemecku dostáva do centra pozornosti drobný cicavý hmyz Pentastiridius leporinus, známy aj ako sklenenokrídlec trstinový. Tento druh síce nie je v Európe nový, no jeho význam pre poľnohospodárstvo narastá.
Prečo je tento hmyz problémom?
Pentastiridius leporinus nie je typický „požierač listov“ a nespôsobuje výrazné priame poškodenie rastlín. Problém nastáva inde — slúži ako prenášač nebezpečných patogénov.
Najdôležitejšie z nich sú:
- Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus – baktéria spájaná so syndrómom nízkeho obsahu cukru (SBR) v cukrovej repe
- Candidatus Phytoplasma solani – fytoplazma, ktorá môže spôsobovať choroby v rôznych plodinách, vrátane zemiakov
Tieto patogény spôsobujú:
- žltnutie a deformácie listov
- poruchy rastu
- celkové oslabenie rastlín
- zníženie kvality a množstva úrody
Vedecky je potvrdené, že Pentastiridius leporinus má rozhodujúcu úlohu najmä pri šírení chorôb cukrovej repy, ktoré v Nemecku a Francúzsku spôsobujú veľké ekonomické škody.
Aktuálne sa skúma, do akej miery dokáže poškodzovať aj zemiaky, pretože patogény prenášané týmto hmyzom môžu ovplyvniť aj túto plodinu.
Ako vyzerá a ako sa správa?
Hmyz je:
- drobný, svetlý a nenápadný
- najčastejšie sedí na spodnej strane listov
- veľmi rýchlo odskočí alebo odletí pri vyrušení
Práve jeho nenápadnosť spôsobuje, že si ho pestovatelia všimnú až vtedy, keď sa na poliach objavia symptómy infekcií.
Situácia v Nemecku
Za posledné roky bol Pentastiridius leporinus zaznamenaný vo viacerých poľnohospodárskych oblastiach, najmä tam, kde sa strieda pestovanie cukrovej repy a obilnín – čo sú podmienky, ktoré mu mimoriadne vyhovujú.
Nemecké výskumné inštitúcie potvrdili:
- rýchle rozširovanie populácie
- rastúci podiel nakazených rastlín
- zvýšené straty v úrodách repy v dôsledku šírenia patogénov
Zároveň prebiehajú výskumy, ktoré majú presne určiť, aký je dopad na zemiaky. Zatiaľ neexistuje dôkaz o masívnom poškodení ako pri repe, ale potenciál rizika je vysoký.
Je to dôsledok klimatických zmien?
Odborníci sa zhodujú, že áno — miernejšie zimy a dlhšie teplé obdobia pomáhajú tomuto hmyzu úspešne prezimovať a rýchlejšie sa množiť.
Rastúce teploty tak nepriamo podporujú šírenie patogénov, ktoré prenáša.
Dá sa proti nemu brániť?
Zatiaľ neexistuje jednoduchý a univerzálny postup. Opatrenia sa sústreďujú najmä na:
🔹 Zmeny v osevnom postupe
Striedanie plodín má významný vplyv – kombinácia obilnín a cukrovej repy podporuje výskyt škodcu.
🔹 Monitoring a včasná diagnostika
Poľnohospodári využívajú lapače hmyzu, vizuálne kontroly a testy na prítomnosť patogénov.
🔹 Podpora prirodzených predátorov
Lienky, pavúky a dravé ploštice môžu znižovať početnosť škodcu.
🔹 Šľachtenie odolných odrôd
V Nemecku sa už testujú odrody repy aj zemiakov, ktoré by boli menej citlivé na prenášané patogény.
Chemická ochrana zatiaľ nie je spoľahlivá, keďže hmyz žije prevažne na spodnej strane listov a jeho populácie sa rýchlo obnovujú.
Čo to znamená pre pestovateľov?
Zatiaľ nejde o kalamitu ohrozujúcu celú Európu, ale:
- výskyt škodcu sa reálne zvyšuje
- patogény, ktoré prenáša, spôsobujú ekonomické škody
- je potrebné sledovať situáciu aj v okolitých krajinách
- pri zemiakoch stále prebieha výskum presného dopadu
Pentastiridius leporinus je teda nie nový škodca, ale rastúca hrozba, ktorá si žiada pozornosť a ďalšie vedecké skúmanie.