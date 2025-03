Odborníci varujú. Prečo by ste párky a iné mäsové výrobky nemali ohrievať v mikrovlnke?

Mikrovlnná rúra je praktický kuchynský pomocník, ktorý väčšine ľudí uľahčuje prípravu a ohrievanie jedál. Napriek tomu však môže v určitých prípadoch predstavovať zdravotné riziko a spôsobiť viac škody než úžitku. Ak radi zohrievate zvyšky jedla z predchádzajúceho dňa, vo väčšine prípadov sa nie je čoho obávať – mikrovlnka tento účel splní. Existujú však potraviny, pri ktorých sa dôrazne odporúča siahnuť po iných spôsoboch ohrevu. Nižšie nájdete dôvody a vysvetlenia, prečo by ste im mali venovať zvýšenú pozornosť.

1. Huby a riziko karcinogénov

V prípade húb nejde iba o samotné použitie mikrovlnky. Huby by sa mali zjesť čo najskôr po ich tepelnej úprave. Ak ich skladujete dlhšie než 24 hodín, môžu sa v nich tvoriť látky, ktoré môžu vyvolávať tráviace ťažkosti a potenciálne predstavujú karcinogénne riziko. Preto sa odporúča huby konzumovať ihneď, príp. do jedného dňa od ich prípravy, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom by ste ich inak zohrievali.

2. Kuracie mäso zohrejte radšej v rúre

Pri ohrievaní kuracieho mäsa je lepšie zvoliť konvenčnú rúru alebo panvicu na sporáku. V prípade, že ho dáte do mikrovlnky, môže dôjsť k nerovnomernému ohriatiu a zmenám v zložení bielkovín. Navyše, aby bolo mäso bezpečné, musíte zaistiť, že sa dôkladne prehreje. Na to je bežná mikrovlnka často nedostatočná, keďže jej ohrievanie môže byť príliš rýchle a nevyrovnané.

3. Mateřské mlieko a možnosť popálenia

Ak zohrievate materské alebo dokonca umelé mlieko, mikrovlnku by ste mali zo svojho zoznamu možností vyškrtnúť. Dôvod je jednoduchý – v mikrovlnke sa tekutina nezohrieva rovnomerne. Jedna časť môže ostať vlažná a druhá môže byť veľmi horúca, čo môže spôsobiť popálenie dieťaťa. Okrem toho hrozí aj kontaminácia baktériou E. coli, ak sa mlieko v mikrovlnke zahrieva v nevyhovujúcich nádobách alebo za príliš vysokej teploty.

4. Voda či mlieko: radšej tradičný ohrev

Mikrovlnka môže byť nevyspytateľná, pokiaľ ide o tekutiny, ako je voda alebo mlieko. Čaj, ktorý ochladol, môže vyjsť z mikrovlnky stále vlažný, ale hrnček bude neznesiteľne rozpálený. V prípade mlieka môže ľahko dôjsť k pretečeniu. Práve preto mnohí odborníci odporúčajú používať klasický ohrev na sporáku či v rýchlovarnej kanvici (v prípade vody).

5. Bravčové a hovädzie párky, či iné mäsové produkty

Párky a ďalšie mäsové výrobky často v mikrovlnke popraskajú. Ak ich napriek tomu chcete ohrievať mikrovlnným žiarením, zvoľte nižší stupeň ohrievania a majte na pamäti, že riziko prasknutia je pomerne vysoké. Ideálnou voľbou je ohriať tieto produkty vo vode na sporáku. Alternatívou je vložiť ich do vhodnej nádoby s vodou aj pri ohreve v mikrovlnke, aby nestratili šťavnatosť a zároveň sa neprepálili.

6. Zemiaky a botulotoxín

Zemiaky chutia najlepšie hneď po uvarení, pričom ich zohrievanie v mikrovlnke môže zhoršiť chuť, no nielen to. V niektorých prípadoch sa môže objaviť riziko vzniku botulotoxínu, najmä ak boli uvarené zemiaky dlhší čas skladované pri nevhodnej teplote. Preto je bezpečnejšie zemiaky uvariť čerstvé, prípadne ich zohriať v rúre, kde sa rovnomerne prehrejú.

7. Vajíčka v škrupine

Nikdy sa nepokúšajte skrátiť si prípravu vajec v škrupine tým, že ich vložíte do mikrovlnky. V dôsledku rýchleho ohrievania a tlaku, ktorý vzniká pod škrupinou, môže vajce doslova vybuchnúť už počas ohrievania alebo aj po vybratí z mikrovlnky. Nehovoriac o tom, že tento experiment sa väčšinou končí nielen poškodeným jedlom, ale aj neporiadkom v kuchyni.

8. Mrazené ovocie a zelenina

Pri mrazenom ovocí a zelenine dochádza v mikrovlnnej rúre k významnej zmene konzistencie aj chuti. Navyše sa môžu tvoriť látky, ktoré majú negatívny vplyv na imunitný systém. Ideálnym postupom je nechať ovocie či zeleninu pomaly rozmraziť pri izbovej teplote, prípadne ich jemne zahriať na sporáku s trochou tekutiny (pri dusení). Takto si udržia lepšiu chuť, vôňu a zároveň sa minimalizuje riziko vzniku škodlivých látok.

Zhrnutie: Hoci je mikrovlnná rúra pohodlným a rýchlym riešením na ohrev väčšiny jedál, existujú potraviny, ktorým tento spôsob zohrievania jednoducho neprospieva – či už kvôli rizikám spojeným so zdravím, alebo zhoršenej chuti a vône. Najmä pri mäse, vajciach v škrupine, hubách, materskom mlieku či mrazenom ovocí sa vyplatí siahnuť po šetrnejšej alebo rovnomernejšej forme ohrevu. Pokiaľ ide o párky, najistejšie je vložiť ich do horúcej vody na sporáku alebo použiť aspoň nádobu s vodou aj pri mikrovlnnom ohrievaní, aby ste predišli nepríjemnému praskaniu a zachovali ich kvalitu. Z dlhodobého hľadiska ide totiž o najlepšiu možnosť pre vaše zdravie aj chuťové bunky.