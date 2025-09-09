Odborníci varujú. Plastové napojenie k umývadlu je pozvánka pre potkany do vášho bytu

potkan
potkan Foto: www.shutterstock.com

S príchodom chladného obdobia sa potkany čoraz častejšie presúvajú do budov, kde nachádzajú teplo a dostatok potravy. Najčastejšie prenikajú cez škáry v stenách, podlahách alebo cez kanalizačné a odpadové potrubie. Ak je odpad napojený pomocou plastových dielov, predstavuje to zvýšené riziko – potkany ich dokážu svojimi silnými zubami poškodiť a cez otvor si nájsť cestu do interiéru.

Prečo sú plastové diely rizikové

Rezáky potkanov rastú počas celého života a hlodavec si ich musí neustále obrusovať. Dokáže sa tak prehrýzť cez mäkké materiály, ako je plast alebo drevo. Kovové potrubia či spevnené diely sú odolnejšie a potkany ich nepoškodzujú s takou ľahkosťou.
Preto odborníci odporúčajú nepoužívať plastové napojenia k umývadlu alebo WC, najmä ak sa nachádzajú v starších objektoch, kde je vyššie riziko výskytu hlodavcov.

Potkany v domácnostiach: čo spôsobujú

Potkany patria medzi najrozšírenejšie synantropné hlodavce – žijú v blízkosti ľudí a prispôsobujú sa prostrediu, v ktorom majú prístup k potrave a úkrytu.

V domácnostiach a hospodárskych budovách môžu:

  • znehodnocovať potraviny tým, že ich ohryzú alebo kontaminujú
  • poškodzovať elektrické káble, izolácie a konštrukcie
  • šíriť choroboplodné zárodky a parazity
  • spôsobovať stres a nepríjemné pocity obyvateľov

Potkany sa rozmnožujú veľmi rýchlo – samica je pohlavne dospelá už približne v 2 mesiacoch života a môže mať niekoľko vrhov ročne. Každý vrh má v priemere 6–10 mláďat. Aj preto dokáže ich populácia rásť veľmi rýchlo, ak sa nezasiahne včas.

Ako sa ich zbaviť

Ak sa potkan objaví v dome či byte, je potrebné konať okamžite. Hlodavce sa samé nestratia a pri dostatku potravy si vytvoria stále útočisko.

Možnosti zásahu sú rôzne:

  • Mechanické pasce – klasické pružinové pasce usmrtia hlodavca okamžite.
  • Živé pasce – potkan zostane v klietke živý a môže byť vypustený ďaleko od obydlí.
  • Jedovaté nástrahy – používajú sa profesionálne prípravky, ktoré pôsobia oneskorene. Ich aplikácia patrí do rúk deratizéra, pretože nesprávne dávkovanie je nebezpečné pre ľudí i domáce zvieratá.
  • Elektronické plašiče – na niektorých miestach môžu pomôcť ultrazvukové zariadenia, ich účinnosť je však obmedzená.
  • Prirodzení predátori – prítomnosť mačky alebo psa môže potkany odradiť, aj keď to nie je spoľahlivé riešenie.

Prevencia je základ

Najdôležitejšie je zabrániť tomu, aby potkany mali dôvod zdržiavať sa v okolí domácnosti.

Odporúčania odborníkov:

  • nenechávať voľne prístupné potraviny ani krmivá pre zvieratá
  • udržiavať smetné nádoby uzavreté
  • pravidelne kontrolovať pivnice, špajze a technické priestory
  • utesniť všetky praskliny, škáry a diery
  • nepoužívať plastové napojenia potrubia v rizikových priestoroch, ale uprednostniť kovové riešenia

Potkany sú veľmi prispôsobivé a vytrvalé zvieratá. Ak sa objavia v dome, sami od seba nezmiznú. Preto je dôležité myslieť najmä na prevenciu – obmedziť prístup k potrave, zamedziť možnosti prenikania do budov a v prípade potreby využiť služby odborníkov na deratizáciu.

