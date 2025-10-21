Odborníci varujú. Nikdy nelejte mlieko do umývadla. Dôvod vás možno prekvapí

V mnohých domácnostiach sa to deje úplne bežne – otvoríte chladničku, zistíte, že mlieko už prekyslo alebo mu uplynula doba spotreby, a tak ho jednoducho vylejete do umývadla. Na prvý pohľad logický krok – veď ide o tekutinu, nie? Lenže odborníci upozorňujú, že tento zlozvyk by sme si mali odnaučiť.
Nie je to katastrofa, ale nie je to ani správne
Ak do odpadu vylejete malé množstvo mlieka, napríklad z hrnčeka po raňajkách, nič hrozné sa nestane. Moderné kanalizačné systémy si s tým poradia. Problém však nastáva v momente, keď sa mlieko vylieva vo väčších množstvách alebo pravidelne – napríklad keď ľudia likvidujú celé litre pokazeného mlieka.
Takéto množstvá predstavujú záťaž pre čističky odpadových vôd aj životné prostredie.
Prečo mlieko škodí v kanalizácii
Mlieko obsahuje tuky, bielkoviny a cukry (laktózu) – všetko látky, ktoré sú biologicky rozložiteľné. Pri ich rozklade spotrebúvajú baktérie vo vode kyslík, ktorý je nevyhnutný pre zdravý ekosystém. Tento proces sa nazýva biologická spotreba kyslíka (BOD).
Ak sa do kanalizácie alebo čističky dostane príliš veľa mlieka, mikroorganizmy spotrebujú viac kyslíka, než je k dispozícii. To spomaľuje proces čistenia vody a môže spôsobiť, že sa voda musí dodatočne okysličovať – čo zvyšuje spotrebu energie a náklady.
Hrozba pre rieky a jazierka
Ak sa neúplne vyčistená voda dostane do riek alebo jazier, znížený obsah kyslíka ohrozuje ryby a iné vodné živočíchy. Hoci niekoľko mililitrov mlieka z domácnosti tento efekt nespôsobí, problém vzniká, keď to robia tisíce ľudí denne. V súčte ide o stovky litrov mlieka, ktoré zaťažujú čistiace procesy a zhoršujú kvalitu vody.
A čo samotné potrubie?
Na rozdiel od tukov z mäsa alebo olejov mlieko neupcháva potrubie priamo. Neobsahuje dostatok stužených tukov, ktoré by vytvorili nánosy, ako je to napríklad pri vylievaní fritovacieho oleja.
Problém teda nie je v tom, že by sa mlieko prilepilo na steny rúrok, ale v tom, čo sa s ním stane po tom, ako opustí váš drez – teda v kanalizácii a čističkách.
Ako sa mlieka zbaviť ekologicky
Ak vám ostane pokazené mlieko, existuje niekoľko jednoduchých možností, ktoré nezaťažia prírodu ani kanalizáciu:
- Použite ho ako hnojivo.
Mlieko obsahuje vápnik, fosfor a bielkoviny, ktoré môžu pôsobiť priaznivo na rastliny. Stačí ho zriediť vodou (v pomere 1:4) a použiť na zalievanie okrasných alebo poľnohospodárskych rastlín.
Neodporúča sa však používať vo veľkom množstve, pretože by mohlo začať zapáchať.
- Vylejte ho do komunálneho odpadu.
Ak nemáte záhradu, môžete pokazené mlieko vyliať do nádoby s domovým odpadom (napríklad ho absorbovať do zvyškov jedla alebo papierového odpadu). Takto sa likviduje spolu s bežným odpadom bez ekologického rizika.
- Minimalizujte plytvanie.
Najlepším riešením je mlieko nevyhadzovať. Sledujte dátum spotreby, kupujte len toľko, koľko stihnete vypiť, alebo ho využite v receptoch – napríklad na palacinky či domáci chlieb.
Malé zmeny majú veľký význam
Možno sa zdá, že pár decilitrov mlieka nemôže mať žiadny dopad. No keď sa takto správa väčšina domácností, účinok sa znásobuje. Z pohľadu ochrany vôd je preto vždy lepšie nevylievať mlieko do drezu – nie preto, že by hrozilo upchatie, ale preto, že jeho rozklad v kanalizácii zhoršuje kvalitu vody a zvyšuje energetickú záťaž čističiek.
Zhrnutie pravdivých faktov:
- Malé množstvo mlieka v odpade nepredstavuje okamžité riziko.
- Väčšie množstvá mlieka zaťažujú čističky odpadových vôd.
- Mlieko neupcháva potrubie, no jeho rozklad znižuje obsah kyslíka vo vode.
- Najlepšie riešenie: použiť ho ako hnojivo alebo zlikvidovať v komunálnom odpade.