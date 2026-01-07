Odborníci varujú. Nie všetko patrí do prania so studenou vodou

Studená voda je dnes často prvou voľbou pri praní – šetrí energiu, je ohľaduplnejšia k farbám a jemným materiálom. Moderné pracie prostriedky sú navyše formulované tak, aby pôsobili aj pri nižších teplotách. To však neznamená, že studená voda je vhodná na všetko. Odborníci upozorňujú, že pri niektorých druhoch prádla môže nízka teplota spôsobiť nedostatočné odstránenie špiny či mikroorganizmov.
Kedy studená voda jednoducho nestačí?
Najväčší problém vzniká pri textíliách, ktoré sú výrazne znečistené alebo obsahujú mastnotu. Pracie enzýmy síce fungujú aj pri nízkych teplotách, no teplo výrazne urýchľuje ich aktivitu, čo vedie k lepšiemu rozpusteniu škvŕn a biologických nečistôt.
Do tejto skupiny patria najmä:
- oblečenie zo športu nasiaknuté potom
- pracovné oblečenie s olejom či mastnotou
- kúsky zašpinené od blata, trávy alebo hliny
Pri nízkych teplotách sa síce odstráni viditeľná špina, no v tkanine môžu zostať pachy alebo drobné častice, ktoré spôsobujú zašednutie a rýchlejšie opotrebovanie materiálu.