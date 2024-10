Odborníci upozorňujú: pranie bielizne na 40 stupňoch môže byť obrovským rizikom!

Experti z oblasti hygieny bijú na poplach. Ak periete spodnú bielizeň na nižších teplotách, vystavujete sa riziku, že sa baktérie, najmä tie fekálneho pôvodu, rozšíria aj na ostatné odevy v práčke. Tieto mikróby totiž dokážu prežiť teploty pod 60 stupňov Celzia a môžu kontaminovať aj ďalšie textílie, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Preto je pranie spodnej bielizne na vyšších teplotách kľúčové. „Nenechávajte utierky a spodnú bielizeň spolu v práčke na nízkej teplote, pretože fekálne baktérie zo spodného prádla môžu ľahko prejsť na utierky, ktoré následne používate v kuchyni,“ varuje hygienička Lisa Ackerleyová. Zdôrazňuje, že spodná bielizeň by mala byť praná minimálne na 60 stupňov.

Aj keď však nastavíte práčku na túto teplotu, nie vždy je to záruka, že všetky baktérie budú zničené. Imunologička Jenna Macciochiová vysvetľuje: „Nie každá práčka udržiava teplotu 60 stupňov po celú dobu prania, takže niektoré baktérie môžu prežiť aj tento cyklus.“

Ak je vaša bielizeň z jemných materiálov, ktoré neznášajú vysoké teploty, ideálnou voľbou sú špeciálne dezinfekčné prostriedky. „Nebojte sa, vaše oblečenie nezhrubne alebo nepoškodí sa kvôli použitiu týchto dezinfekčných prostriedkov,“ ubezpečuje Ackerleyová.

Okrem správnej teploty je dôležitá aj frekvencia prania. Napríklad rifle by mali ísť do práčky po štyroch až piatich noseniach, aby si zachovali farbu. Podprsenky by ste mali prať po dvoch až troch použitiach, no pyžamo je vhodné vyprať dvakrát týždenne. Počas spánku sa totiž z pokožky odlupuje mŕtva koža a dochádza k poteniu, čím sa stáva ideálnym prostredím pre množenie baktérií.

Dbajte na správnu starostlivosť o vašu bielizeň, aby ste si zabezpečili nielen čisté, ale aj zdravšie prostredie.