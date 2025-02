Odborníci upozorňujú na dôležité riziká pri prikrmovaní vtáctva v zime

V zimnom období, najmä počas februára, veľa ľudí s radosťou sype zrnká vtáčikom na svoj balkón či do krmítka. Kým je zem premrznutá a pokrytá snehom, vtáky majú prirodzene sťažené hľadanie potravy, takže takáto pomoc človeka môže znamenať veľa. Lenže, ako pri všetkom, ani tu nie je všetko iba čiernobiele. Najnovšie varovania odborníkov hovoria o tom, že nedbanlivé prikrmovanie dokáže medzi vtákmi šíriť vážne ochorenia. V článku sa dozviete, prečo je potrebné byť pri prikrmovaní obozretný, ako postupovať, aby ste vtákom skôr neuškodili, a na čo sa zamerať, ak spozorujete príznaky choroby.

Prečo je prikrmovanie vtákov v zime populárne a dôležité

Veľa rodín sa teší, keď na krmítko priletí sýkorka, vrabec či iní operenci. Je krásne sledovať ich zblízka, vychutnávať si pestrofarebné operenie a počúvať veselé štebotanie. Navyše to v človeku môže vyvolať pocit, že aktívne pomáha prírode, a podobné zážitky majú radi najmä deti. Vtáky sú totiž za zimné prilepšenie zväčša veľmi vďačné, a tak vás často navštevujú znova a znova.

Ak by ste si chceli zhotoviť vlastné krmítko namiesto toho, aby ste ho kupovali, existuje veľa zaujímavých návodov aj na internete.

Potenciálne nebezpečenstvo: Šírenie závažných chorôb

Odborníci však stále častejšie upozorňujú na to, že prikrmovanie vtáctva môže mať i tienistú stránku. Jednou z najvážnejších hrozieb je šírenie trichomonózy, niekedy označovanej aj ako „krmítková choroba“. Tento problém sa dlhodobo sleduje vo Veľkej Británii, kde sa mu venuje charitatívna organizácia The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Práve jej výskumy poukazujú na to, že trichomonóza dokáže spôsobiť značný úbytok vtáčej populácie, najmä medzi pinkami či inými semenožravými druhmi.

Už v roku 1993 sa táto choroba rozšírila v Británii tak dramaticky, že populácia niektorých druhov vtákov (predovšetkým pinky) klesla o 37 %. Dnes sú preto na tzv. červenom zozname ohrozených druhov. Najčastejšie býva pôvodcom ochorenia parazitický prvok bičenka hydinová (lat. Trichomonas gallinae).

Čo je trichomonóza a prečo sa jej hovorí „krmítková choroba“?

Trichomonóza je parazitárne ochorenie, ktoré napáda hornú časť tráviaceho traktu vtákov. Prenáša sa niekoľkými spôsobmi:

Pri hniezdení a kŕmení mláďat – vtáky si navzájom predávajú potravu priamo zo zobáka do zobáka, pričom dochádza ku kontaktu slín. Cez kontaminovanú potravu a vodu – keď je krmítko alebo napájadlo zanedbané, môže sa v ňom hromadiť trus a sliny. Pri veľkej koncentrácii vtákov sa patogén rýchlo šíri.

Choroba sa najviac vyskytuje u druhov, ktoré rady konzumujú semená a zhromažďujú sa pri krmítkach (pinky, čížiky, zvončeky a podobne). Odborníci ju dokonca nazývajú „krmítková choroba“, pretože práve pri spoločnom kŕmení dochádza k najväčšiemu prenosu parazita.

Poznámka: Nezamieňajte si trichomonózu u vtákov s trichomoniázou u ľudí. Hoci názov znie podobne, u ľudí je trichomoniáza pohlavne prenosná choroba, zatiaľ čo trichomonóza vtákov je infekcia tráviaceho traktu spôsobená iným druhom bičenky.

Vhodné opatrenia: Čistota je základ

Dobrou správou je, že odborníci z RSPB nevyzývajú na úplné zastavenie prikrmovania vtákov. Naopak, prikrmovať môžete ďalej, no musíte dodržiavať zvýšenú hygienu v miestach, kde sa vtáky kŕmia. Ako na to?

Pravidelné čistenie krmítok

Raz týždenne by ste mali krmítko, parapety či balkónové zábradlie dôkladne vyumývať horúcou vodou. Tým odstránite zvyšky slín, trusu a krmiva, v ktorých by sa mohli množiť patogény. Vyhýbajte sa chémii

V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické prostriedky, ktoré môžu vtákom ublížiť. Ak už chcete dezinfikovať intenzívnejšie, vyberte si prostriedky určené špeciálne na čistenie okolia zvierat, prípadne sa poraďte s veterinárom či iným odborníkom na chov vtáctva. Dbajte na kvalitu krmiva

Snažte sa zaobstarať kvalitné krmivo bez plesní a nečistôt. Zmes semien, slnečnicových jadier či prosa by nemala byť pokazená. Reagujte pri podozrení na chorobu

Ak si všimnete vtáka s nápadne načuchraným perím, letargického, s mokrým okruhom okolo zobáka alebo so slinami na perí, môže to naznačovať infekciu. Vtedy dočasne prestaňte s prikrmovaním, aby ste neprispievali k ďalšiemu šíreniu choroby.

Ako rozpoznať chorého vtáka

Ak vás zaujíma, ako môžete spoľahlivo identifikovať chorého jedinca, tu je niekoľko typických príznakov:

Načuchrané perie : vták vyzerá väčší, akoby naježený.

: vták vyzerá väčší, akoby naježený. Apatia a malátnosť : prestáva byť ostražitý, môže sa zdržiavať na jednom mieste dlhší čas.

: prestáva byť ostražitý, môže sa zdržiavať na jednom mieste dlhší čas. Sliny či tekutiny okolo zobáka : niekedy môže vyzerať, akoby mal mokrý golierik.

: niekedy môže vyzerať, akoby mal mokrý golierik. Nezvyčajné dýchanie či ťažkosti pri prijímaní potravy: choré vtáky majú problémy zobať či prehĺtať.

Ak spozorujete viacero takýchto príznakov, je vhodné kontaktovať ochranárske alebo ornitologické združenie, ktoré vám môže poradiť, ako postupovať.

Prečo neprestať prikrmovať úplne?

Množstvo ľudí sa môže zľaknúť a pri prvých zmienkach o trichomonóze či iných chorobách radšej kŕmidlá zlikviduje. Avšak úplné zastavenie kŕmenia môže oslabiť predovšetkým tie druhy vtákov, ktoré v zime zápasia s nedostatkom prirodzenej potravy. Mnohé populácie sa takto spoliehajú na zimné prikrmovanie, najmä v mrazoch či pri dlhotrvajúcej snehovej pokrývke. Prikrmovanie teda samo osebe zmysel má, treba sa však starať o čistotu a pozorne sledovať stav operencov.

Čo si z toho odniesť

Krmítka majte pravidelne vyčistené horúcou vodou, aby ste znížili riziko prenosu parazitov.

horúcou vodou, aby ste znížili riziko prenosu parazitov. Minimalizujte kontakt chorých vtákov so zdravými. Ak spozorujete nákazu, prikrmovanie dočasne zastavte.

chorých vtákov so zdravými. Ak spozorujete nákazu, prikrmovanie dočasne zastavte. Nepoužívajte chémiu na čistenie, ktorá by mohla vtáčikom ešte viac uškodiť.

na čistenie, ktorá by mohla vtáčikom ešte viac uškodiť. Dávajte kvalitné krmivo , aby ste neprivodili ďalšie zdravotné komplikácie.

, aby ste neprivodili ďalšie zdravotné komplikácie. Monitorujte správanie vtákov: ak sú nepokojné či vykazujú podozrivé príznaky, vyhľadajte radu ornitológa.

Prikrmovanie vtáčikov je síce pekná tradícia, no nesmieme zabúdať, že aj dobrým úmyslom môžeme spôsobiť viac škody než úžitku. Preto je dôležité dodržiavať základné hygienické zásady a byť pozorný k správaniu vtákov, ktoré nás navštevujú. Takto si nielen vychutnáte ich prítomnosť, ale zároveň prispejete k tomu, aby zostali zdravé a v bezpečí počas najchladnejšieho obdobia roka.