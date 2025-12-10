Odborníci radia. Pri akej teplote prať posteľnú bielizeň, aby ste sa skutočne zbavili roztočov a alergénov?

Posteľná bielizeň je pre roztoče ideálnym miestom na rozmnožovanie. V teple a vlhku matraca či periny sa im mimoriadne darí, a preto odborníci dlhodobo zdôrazňujú, že jej pranie má svoje špecifiká. Nestačí s ňou zaobchádzať rovnako ako s bežným oblečením – nie všetky postupy, ktoré používame pri tričkách či dekách, dokážu zlikvidovať mikroorganizmy spôsobujúce alergické reakcie.
Video z YouTube: vysvetlenie prania pri rôznych teplotách
Prečo samotné pranie nestačí, ak zvolíte príliš nízku teplotu
Mnohí ľudia sa spoliehajú na to, že ak bielizeň prešla cyklom v práčke, je čistá. Z hľadiska odstránenia prachu či bežných nečistôt to síce platí, no roztoče a najmä alergény, ktoré produkujú (najmä ich výkaly a zvyšky tiel), zostávajú v textílii aj naďalej.
Vedci uvádzajú, že pranie na 30 °C ani 40 °C roztoče nezabíja. Tieto teploty síce textílie osviežia, ale prežije pri nich veľká časť neželaných mikroorganizmov. Preto je pri nižších teplotách potrebné použiť špecializované pracie prostriedky, ktoré obsahujú zložky aktívne aj v studenej vode.
Ako fungujú enzymatické pracie prostriedky
Enzymatické prípravky sa často zamieňajú s prostriedkami pre alergikov, no nejde o tú istú kategóriu. Enzýmy v pracom prostriedku pomáhajú pri rozkladaní organických nečistôt, ktoré bežné prášky odstrániť nedokážu. To znamená, že účinne rozpúšťajú:
- zvyšky kože
- pot
- výkaly a fragmenty tiel roztočov
Nezabíjajú ich však priamo. Ich prínos spočíva najmä v tom, že znižujú množstvo alergénov, a to aj pri teplotách okolo 30–60 °C.
Ak používate klasické pracie prostriedky, teplota je rozhodujúca
Ak chcete mať istotu, že roztoče v bielizni neprežijú, odborníci jednoznačne odporúčajú prať posteľnú bielizeň na 60 °C. Túto teplotu väčšina moderných materiálov zvláda bez poškodenia. Pri takomto praní už dochádza k likvidácii roztočov, čo potvrdzujú aj alergologické organizácie.
Po praní je vhodné zapnúť extra oplach, ktorý odstráni zvyšky pracieho prostriedku – tie môžu dráždiť pokožku aj dýchacie cesty. Ako alternatívu ku komerčnej aviváži môžete použiť ocot, ktorý pomáha neutralizovať pachy a z textílie uvoľniť zvyšky detergentov.
Sušenie a žehlenie ako ďalší krok likvidácie alergénov
Sušenie v sušičke pri vysokej teplote zvyšuje účinnosť likvidácie roztočov. Vlhkosť a znížená cirkulácia vzduchu im totiž vyhovujú, no extrémne teplo nie.
Podobne je to aj so žehlením. Ak to povaha materiálu umožňuje, žehlenie na najvyššej povolenej teplote má dezinfekčný účinok, pretože dodatočne zahrieva textíliu, v ktorej sa mohli udržať alergény po praní.
Ako minimalizovať výskyt roztočov v domácnosti
Správne pranie bielizne je len jedným z krokov. Odborníci odporúčajú aj ďalšie opatrenia:
1. Pranie posteľnej bielizne aspoň raz týždenne
Týka sa to najmä domácností, kde žijú alergici. U nich je týždenné pranie povinným základom.
2. Pravidelné vetranie spálne
Krátke a intenzívne vetranie znižuje vlhkosť v miestnosti, čím obmedzujete roztočom možnosti prežívania.
3. Používanie jedlej sódy
Na matrac ju môžete nasypať, nechať pôsobiť asi 15 minút a povysávať. Sóda absorbuje pachy a pomáha odstrániť časť organických nečistôt.
4. Pranie lôžkovín
Nie len obliečok, ale aj paplónov a vankúšov. Pre alergikov sa odporúča prať ich približne raz mesačne.
Môže pomôcť aj mraznička?
Áno — extrémne nízke teploty roztoče zabíjajú.
Teplota okolo –18 °C, ktorú dosahujú domáce mrazničky, dokáže roztoče usmrtiť približne po 24 hodinách. Táto metóda sa hodí najmä pri textíliách, ktoré neznesú vysoké teploty.
Treba však zdôrazniť, že mráz síce zabije samotné organizmy, ale ich alergény v materiáli zostávajú. Preto je následné pranie aj tak nevyhnutné.