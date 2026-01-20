Odborníci prezradili, koľko hotovosti by ste mali mať vždy doma. Aká suma vás dokáže zachrániť pri kríze?

V posledných rokoch sa v Európe ukazuje jasný trend: v čase zvýšeného napätia alebo krízových situácií stúpa počet výberov z bankomatov. Ľudia sa tak pripravujú na možnosť, že by bezhotovostné platby nemuseli dočasne fungovať. Hoci sa väčšina bežných platieb dnes realizuje kartou alebo mobilom, odborníci upozorňujú, že hotovosť má v krízových momentoch stále nenahraditeľnú úlohu.

Prečo môže byť hotovosť nevyhnutná?

Elektronické platby sú závislé od technológií, internetu a energetickej infraštruktúry.
V prípadoch väčších výpadkov alebo kyberútokov sa už v minulosti stalo, že:

  • terminály prestali fungovať
  • bankomaty boli mimo prevádzky
  • online bankovníctvo bolo dočasne nedostupné

Tieto situácie sa vyskytli v rôznych európskych krajinách a ukázali, že mať doma hotovosť na základné výdavky je praktické a rozumné.

Odporúčania centrálnych bánk

Holandsko

Holandská centrálna banka (De Nederlandsche Bank) v roku 2025 odporučila obyvateľom mať malú hotovostnú rezervu pre prípad technických výpadkov.
Uviedla orientačnú sumu na tri dni základných výdavkov, a to:

  • 70 eur na dospelého
  • 30 eur na dieťa

Nejde o povinnosť, ale o odporúčanie vychádzajúce zo skúsenosti s výpadkami platieb.

Švédsko

Vo Švédsku sa v roku 2025 diskutovalo o legislatívnom návrhu, ktorý by zabezpečil, aby obchody prijímali hotovosť aspoň pri platbách za potraviny, lieky a verejné poplatky.
Cieľom bolo najmä chrániť seniorov a osoby bez prístupu k digitálnym službám.

Európska centrálna banka

ECB vo svojej analýze uviedla, že pri krízach výrazne rastie dopyt po hotovosti. Počas pandémie COVID-19 to bolo približne o 20 %, pri geopolitických napätiach ešte viac.
ECB zároveň upozorňuje, že hotovosť je dôležitá súčasť finančnej stability a má byť občanom dostupná aj v budúcnosti.

Situácia v ďalších európskych krajinách

  • Poľsko zaznamenalo zvýšený dopyt po hotovosti v obehovom systéme počas vojny na Ukrajine.
  • Rakúsko a Fínsko zahrnuli hotovosť do systému civilnej pripravenosti pre prípad veľkých výpadkov.
  • Spojené kráľovstvo posilňuje systémy ochrany pred kyberhrozbami, ktoré môžu ovplyvniť aj digitálne platby.

Tieto údaje vychádzajú z oficiálnych vyhlásení vládnych inštitúcií a centrálnych bánk.

Koľko hotovosti je vhodné mať doma?

Neexistuje univerzálne odporúčanie pre všetky krajiny ani domácnosti.
Odborníci sa však zhodujú, že hotovostná rezerva by mala pokryť 3 až 7 dní základných výdavkov.

To znamená:

  • potraviny
  • lieky a zdravotné potreby
  • dopravu alebo pohonné hmoty
  • základnú hygienu

Konkrétne sumy sa líšia od krajiny ku krajine aj od životnej situácie rodiny. Preto sú akékoľvek „fixné“ čísla iba orientačné – užitočné, no nie záväzné.

Ako hotovosť doma uložiť

Finanční odborníci odporúčajú:

  • používať bankovky nižšej hodnoty
  • mať uložené aj drobné mince
  • hotovosť rozdeliť podľa účelu (napríklad obálky „potraviny“, „doprava“, „lieky“)

Takto budete mať v kritickej chvíli prehľad a rýchly prístup k potrebným peniazom.

