S príchodom septembra a chladnejších večerov sa myši a potkany čoraz častejšie sťahujú bližšie k obydliam ľudí. Hľadajú teplo, úkryt a samozrejme potravu. To môže byť pre domácnosti, chalupy aj záhrady nepríjemná správa. Títo drobní škodcovia nespôsobujú len materiálne škody – prehryzené káble, rozhrabané zásoby alebo poškodený nábytok. Predstavujú aj vážne zdravotné riziko, pretože môžu prenášať rôzne choroby.
Mnohí ľudia siahajú po pasciach či jedovatých návnadách. Ich účinnosť však nebýva vždy stopercentná a zároveň prinášajú aj nevýhody – môžu byť nebezpečné pre deti, psy či mačky a navyše vyžadujú pravidelnú kontrolu. A ani ten najlepší kocúr nedokáže mať pod dohľadom celý dom či záhradu.
Našťastie, existuje jednoduchý a lacný spôsob, ktorý si môžete pripraviť doma bez toho, aby ste kupovali drahé chemické prípravky. Potrebujete iba dve ingrediencie, ktoré má väčšina ľudí stále poruke – ocot a mleté chilli.
Prečo je čuch slabinou hlodavcov
Myši a potkany majú čuch niekoľkonásobne citlivejší než človek. Práve vďaka nemu nachádzajú potravu aj v úplnej tme a dokážu sa rýchlo vyhnúť nebezpečenstvu. Tento dar sa však môže obrátiť proti nim – ak narazia na silný, prenikavý a nepríjemný zápach, radšej sa miestu vyhnú.
Práve na tom je založený jednoduchý trik s octom a chilli, ktorý si ľahko pripravíte doma. Ich kombinácia vytvára taký silný odér, že hlodavce okamžite zmenia smer.
Ako si vyrobiť domáci repelent proti hlodavcom
Budete potrebovať:
- 1 šálku obyčajného octu
- 1 – 2 polievkové lyžice mletého chilli
Postup:
- Ocot nalejte do nádoby a pridajte mleté chilli.
- Dôkladne premiešajte a nechajte odstáť cez noc. Počas tohto času sa z chilli uvoľnia všetky aromatické látky.
- Na druhý deň zmes sceďte cez jemnú gázu alebo bavlnenú látku. Takto získate číru, no silne aromatickú tekutinu.
Použitie:
Roztok nalejte do fľaše s rozprašovačom a nastriekajte na miesta, kde ste si všimli pohyb hlodavcov – pri dverách, oknách, v pivniciach, garáži, v kôlni či pri komposte. Výborne sa hodí aj na vytieranie podláh v priestoroch, ktoré neslúžia na bývanie.
Ako často aplikovať?
Zápach sa časom vytráca, preto je potrebné postrek opakovať každé 3 až 5 dní. Ak máte pocit, že vôňa slabne rýchlejšie, pokojne aj častejšie.
Alternatívy, ak nemáte chilli alebo vám prekáža ocot
Nie každému vyhovuje silná aróma octu. V tom prípade môžete použiť aj iné varianty, ktoré hlodavce rovnako odpudzujú:
- Esenciálne oleje – obľúbené sú eukalyptus, klinček alebo mäta. Stačí pridať pár kvapiek do vody, octu alebo alkoholu a nastriekať rovnakým spôsobom.
- Kafrová masť – bežne sa používa pri nádche a problémoch s dýchaním. Jej intenzívna vôňa však hlodavcom vôbec nevonia. Stačí ju natrieť na miesta, kde sa myši pohybujú, alebo rozpustiť a premiešať s octom.
Prevencia je rovnako dôležitá
Repelenty sú účinné, ale najlepšou obranou je zabrániť hlodavcom vôbec vo vstupe. Skontrolujte všetky možné otvory a štrbiny v stenách, pivnici či podkroví. Vetracie otvory prekryte jemnou kovovou sieťkou, ktorú hlodavce neprehryzú.
Na jeseň, keď sa hlodavce snažia dostať do teplejších priestorov, sa oplatí venovať pozornosť aj skladovaniu potravín. Uchovávajte ich v uzavretých nádobách a pravidelne vynášajte smeti.
Záver
Septembrové ochladenie prináša so sebou zvýšené riziko, že si myši alebo potkany nájdu cestu aj k vám. Vďaka jednoduchému triku s octom a chilli však môžete svoj dom či záhradu ochrániť bez chemikálií a bez rizika pre deti či domáce zvieratá.
Pozrite si aj video, ktoré ukazuje postup prípravy a aplikácie domáceho repelentu:
Stačí trochu trpezlivosti a pravidelnosti a presvedčíte sa, že boj s hlodavcami nemusí byť zložitý ani drahý.