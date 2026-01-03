Od januára platí v časti Európy nová povinná výbava v aute. Výstražný trojuholník tam končí

V Európe sa často objavujú správy o tom, že klasický výstražný trojuholník má skončiť a nahradí ho moderné svetelné zariadenie. Pravda je však podstatne užšia a presnejšia. K zásadnej zmene skutočne dochádza, no iba v jednej krajine a iba pre určité vozidlá.
Ako funguje výstražný maják V16 v praxi
Používanie majáku V16 si možno pozrieť aj na oficiálnych ukážkach. Video zverejnené na platforme YouTube názorne ukazuje, ako sa zariadenie aktivuje, kam sa umiestňuje a akým spôsobom upozorňuje ostatných vodičov na stojace vozidlo.
Vo videu je vidieť, že maják sa vďaka magnetickému uchyteniu jednoducho položí na strechu auta a po zapnutí okamžite začne blikať. Zároveň sa automaticky odošle poloha vozidla do španielskeho dopravného systému, čo umožňuje rýchlejšiu reakciu záchranných a asistenčných služieb.
Ukážkové video
Ktorá krajina mení pravidlá ako prvá?
Ako prvé sa na úplné vyradenie výstražného trojuholníka rozhodlo Španielsko. Podľa rozhodnutia tamojšieho Generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (DGT) bude od 1. januára 2026 povinnou súčasťou výbavy španielskych registrovaných vozidiel nové výstražné svetlo označované ako V16.
Dôležité je zdôrazniť, že nejde o celoeurópske pravidlo a nejde ani o povinnosť pre všetky autá pohybujúce sa po španielskych cestách.
Čo je výstražný maják V16 a prečo vznikol?
Maják V16 je oranžové blikajúce svetlo, ktoré sa pomocou magnetu umiestňuje na strechu vozidla. Jeho hlavnou výhodou je to, že vodič nemusí vystupovať z auta a chodiť po vozovke, čo je najmä na diaľniciach mimoriadne nebezpečné.
Schválené modely majákov V16 majú tieto vlastnosti:
- silné oranžové výstražné svetlo viditeľné na veľkú vzdialenosť
- magnetické uchytenie na karosériu
- integrované pripojenie na systém DGT 3.0
- automatické odoslanie polohy vozidla do dopravného systému po aktivácii
Práve posledný bod je kľúčový – dopravné centrá, záchranné zložky a asistenčné služby tak okamžite vedia, kde sa nepojazdné vozidlo nachádza, aj keď vodič nestihne zavolať pomoc.
Musí mať maják každý vodič v Španielsku?
Nie. Povinnosť sa týka výlučne vozidiel registrovaných v Španielsku.
Zahraniční vodiči, ktorí do krajiny prichádzajú autom (napríklad zo Slovenska alebo Česka), nemajú povinnosť vlastniť maják V16. Pre nich naďalej platia pravidlá ich domovskej krajiny, teda povinnosť mať:
- výstražný trojuholník
- reflexnú vestu
- ďalšiu povinnú výbavu podľa národnej legislatívy
Španielsko totiž nemôže jednostranne meniť povinnú výbavu áut registrovaných v iných štátoch.
Je možné zariadenie zneužívať na sledovanie vodičov?
Obavy z narušenia súkromia sa objavili najmä pre prítomnosť geolokačnej technológie. Podľa oficiálnych vyjadrení však:
- zariadenie nezbiera osobné údaje
- pri kúpe ani používaní sa nezadáva meno, ŠPZ ani identita vodiča
- lokalizačný signál sa aktivuje len pri zapnutí majáku v núdzovej situácii
Údaje slúžia výhradne na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Aké sankcie hrozia v Španielsku?
Ak vozidlo registrované v Španielsku nebude mať od roku 2026 schválený maják V16, hrozí vodičovi pokuta. Výška sankcie sa podľa dostupných informácií pohybuje približne:
- od 80 do 200 eur.
Výstražný trojuholník už nebude uznávaný ako náhrada.
Plánuje sa podobná zmena aj v Česku alebo na Slovensku?
Nie.
České ani slovenské ministerstvo dopravy v súčasnosti neplánujú zrušenie výstražného trojuholníka. Ten zostáva povinnou súčasťou výbavy.
Moderné výstražné svetlá je možné používať len ako doplnok, pričom platí, že:
- nesmú oslňovať ostatných účastníkov cestnej premávky
- nenahrádzajú zákonom predpísaný trojuholník
Ako správne postupovať pri nehode u nás
Na Slovensku aj v Česku platí tento overený postup:
- Vozidlo odstaviť čo najviac k pravému okraju cesty.
- Zapnúť výstražné smerové svetlá.
- Obliecť si reflexnú vestu.
- Umiestniť výstražný trojuholník:
- minimálne 50 metrov za vozidlo,
- na diaľnici aspoň 100 metrov.
Ak si vodič nie je istý vzdialenosťou, odporúča sa odmerať ju približne 70 – 80 krokmi.
Správy o „novej povinnej výbave v Európe“ sú často nepresné. Výstražný trojuholník zatiaľ nekončí plošne, ale len v jednom štáte a len pre jeho vlastné vozidlá. Španielsko tým reaguje na vysoké riziko úrazov pri nehodách na rýchlostných cestách, no ostatné krajiny zatiaľ podobný krok nechystajú.