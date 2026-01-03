Od HALa 9000 po ChatGPT. Kedy sa môžu stroje stať hrozbou pre ľudstvo?

Predstavy verejnosti o umelej inteligencii sú už desaťročia výrazne ovplyvnené filmami a literatúrou. V nich sa často objavujú stroje schopné samostatne myslieť, cítiť a konať proti ľuďom. Súčasný stav vývoja umelej inteligencie je však od týchto obrazov zásadne odlišný a stojí na úplne iných technologických princípoch.
Jedným z najznámejších fiktívnych príkladov je superpočítač, ktorý v klasickom sci-fi filme z konca 60. rokov riadi vesmírnu loď a postupne sa obráti proti ľudskej posádke. Tento príbeh však predstavuje čisto umeleckú predstavu a nemá priamu súvislosť s fungovaním dnešných technológií.
Ako funguje dnešná umelá inteligencia?
Moderné systémy umelej inteligencie, vrátane jazykových modelov a chatbotov, sú softvérové nástroje založené na štatistických metódach a strojovom učení. Pracujú s veľkým množstvom dát a ich úlohou je predpovedať najpravdepodobnejší výstup na základe predchádzajúcich vstupov.
Tieto systémy:
- nemajú vedomie ani sebauvedomenie
- nemajú vlastné ciele, úmysly ani motivácie
- nerozumejú obsahu v ľudskom zmysle
- neprežívajú emócie a nemajú schopnosť samostatného rozhodovania
Ich odpovede môžu pôsobiť presvedčivo, pretože boli trénované na textoch vytvorených ľuďmi, no ide o napodobňovanie jazykových vzorcov, nie o porozumenie.
Prečo môže AI pôsobiť „ľudsky“?
V minulosti sa viackrát ukázalo, že úlohy považované za dôkaz inteligencie možno vyriešiť čisto výpočtovými metódami. Príkladom je úspech počítačov v strategických hrách, kde stroje prekonali ľudí vďaka rýchlosti výpočtu a schopnosti spracovať obrovské množstvo možností.
Podobne aj dnešná umelá inteligencia:
- dosahuje vysoký výkon v úzko definovaných oblastiach
- dokáže analyzovať texty, obrazy a dáta
- zvláda niektoré odborné úlohy rýchlejšie než človek
- no nemá všeobecné chápanie sveta ani kontextu
Jej schopnosti sú vždy viazané na typ dát a spôsob, akým bola vytrénovaná.
Známe obmedzenia súčasných systémov
Súčasná umelá inteligencia má viacero jasne identifikovaných limitov:
- môže vytvárať nepravdivé alebo nepresné informácie
- nedokáže sama overovať fakty v reálnom svete
- má obmedzenú schopnosť plánovania a dlhodobého uvažovania
- neučí sa prostredníctvom priamej fyzickej skúsenosti
- nerozlišuje pravdu od fikcie tak, ako to robí človek
Tieto nedostatky sú predmetom intenzívneho výskumu a sú všeobecne známe v odbornej komunite.
Riziká umelej inteligencie: čo je potvrdené
V súčasnosti neexistuje dôkaz, že by umelá inteligencia mala schopnosť alebo tendenciu konať proti ľuďom z vlastnej iniciatívy. Scenáre, v ktorých by sa stroje samostatne rozhodli ohroziť ľudstvo, patria do oblasti fikcie.
Za reálne a preukázateľné riziká sa považujú najmä:
- zneužitie AI ľuďmi na podvody, manipuláciu alebo kybernetické útok
- šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií,
- vysoké energetické a environmentálne nároky dátových centier
- sociálne a ekonomické dôsledky automatizácie práce
Tieto riziká sú predmetom regulácie, etických diskusií a technologických opatrení.
Dnešná umelá inteligencia je výkonný nástroj, no nie samostatne mysliaca bytosť. Nemá vedomie, úmysly ani schopnosť konať nezávisle od ľudských rozhodnutí. Hoci jej schopnosti rýchlo rastú, zostávajú úzko zamerané a technicky ohraničené.