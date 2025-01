Od faraónskych lovcov až po kráľovských spoločníkov. Najstaršie psie plemená na svete

Aké psie plemená sprevádzajú ľudstvo najdlhšie? Viete, ktoré z nich sú najstaršie? Tieto psy bývali na dvoroch faraónov, v palácoch šejkov a podľa legendy slúžili aj bohom.

Psy a ľudské puto na rovnakej frekvencii

Vzťah medzi psami a ľuďmi je naozaj fascinujúci. Psy vynikajú svojou schopnosťou vytvárať s ľuďmi hlboké emocionálne spojenie. Biológ Jaroslav Petr spomenul, že ľudia a psy dokážu synchronizovať svoje mozgové vlny. Táto unikátna schopnosť nielenže robí psy výnimočnými, ale aj mimoriadne blízkymi ľuďom. Iné zvieratá túto schopnosť nedisponujú. Napríklad vlci nemajú túto schopnosť synchronizácie a ani divoké psy dingo sa s človekom nezhodujú takýmto spôsobom.

Možno si myslíte, že je to len zázrak, ako sa psy naučili túto schopnosť. Vedci však tvrdia, že psy túto schopnosť nenaučili. Niektoré psy jednoducho prirodzene vynikali v spolupráci s ľuďmi a mali schopnosť ich porozumieť. Tieto vlastnosti viedli k tomu, že si ich ľudia obľúbili a začali ich selektívne šľachtiť. Tak vznikli práve tie plemená, ktoré sú dnes medzi nami.

Tisíce rokov priateľstva

Priateľstvo medzi človekom a psom pretrváva už tisíce rokov a počas tohto obdobia ľudia objavili a ocenili rôzne vlastnosti psov. V posledných 200 rokoch sa šľachtenie psov zameriavalo najmä na zlepšenie vzhľadu a vytvorenie špecifických vizuálnych rozdielov medzi plemenami. Ľudia investovali veľké úsilie do výberu nielen vzhľadu, ale aj charakteru psov, čo viedlo k rozmanitosti plemien, aké poznáme dnes.

Ako sa však najviac zmenené plemená psov vyvíjali v priebehu posledných sto rokov? Odpoveď nájdete v príspevku z YouTube kanála 4 Ever Green.

Najstaršie psie plemená – spoločníci ľudstva po celé tisícročia

Čo sa týka psích rás, v minulosti, keď boli pohyby ľudí a ich domácich zvierat obmedzené, kríženie psov a iných zvierat prebiehalo prevažne lokálne. Týmto spôsobom sa predišlo miešaniu jedincov s výrazne odlišnou srsťou, stavbou kostry či inými charakteristikami. Tieto psy boli „stavané“ alebo prirodzene vyselektované podľa podmienok, v ktorých žili.

Aj keď si ľudia mohli vyberať psy s určitými talentmi, napríklad na lov alebo inú prácu, tieto psy boli predovšetkým prispôsobené špecifickým podmienkam miesta, kde žili po celé generácie. Práve tak vznikli aj saluki. Tieto psy obývali povodie Níl už pred viac ako 6 000 rokmi so starými Egypťanmi.

Saluki – Perzský chrt

Saluki, dnes tiež známy ako perzský chrt, je vysoký a štíhly pes s vyváženou stavbou tela. Jeho hlava a telo sú veľmi elegantné a štíhle. Srsť môže byť buď veľmi krátka, alebo dlhá a jemná. Saluki sú temperamentní, nezávislí, ale zároveň veľmi lojálni ku svojim majiteľom.

Vzhľadom na svoju nezávislú povahu môže byť ich výcvik náročný. Egypťania a kočovné Beduínske kmene ocenili tieto psy najmä pre ich schopnosti v love. Vďaka svojej rýchlosti a vytrvalosti boli výbornými loveckými psami a neskôr aj úspešne pôsobili v dostihových závodoch. Saluki boli veľmi cenené a často patrili faraónom a neskôr významným šejkom.

Basendži – Neštekajúci pes zo Strednej Afriky

Medzi najstaršie známe psie plemená patrí bezpochyby aj Basendži , neštekajúci pes pochádzajúci zo Strednej Afriky. Tento pes je známy svojou schopnosťou nešiť a je zobrazený na staroegyptských artefaktoch. Predpokladá sa, že Basendži sa dostali z ich pôvodnej domoviny do Egypta ako dary miestnym vládcom.

Staroveké plemená v Ázii

Tisíce rokov staré plemená psov nájdeme aj v Ázii. Japonsko je domovom akita-inu, ktorý bol skôr pracovným psom a používal sa na lov aj na stráženie. Lovecký shiba-inu bol využívaný najmä v horských oblastiach a je to odvážny a nezávislý pes, ktorý dokáže prežiť v náročných podmienkach.

Z Tibetu pochádza doslova „mamlas“ medzi psami. Tibetský mastif je ohromný kluďas s veľmi silnými ochranárskymi inštinktmi, hoci je zároveň nezávislý. Predstavujeme si ho najmä na zasnežených horských svahoch, no pre čínskych cisárov bol tento pes veľmi cenným darom, čo viedlo k tomu, že rasa získala veľkú prestíž. História tohto plemena sa odhaduje na 5 000 až 3 000 rokov.

Mexický naháč – Pes boha Xolotla

Aj keď boli saluki považované za takmer posvätné, v nedotknuteľnosti ich predčili mexickí naháči, známi aj ako Xoloitzcuintli. Toto plemeno je známe minimálne 3 000 rokov, ale odborníci sa domnievajú, že jeho korene siahajú až 4 000 rokov. Názov psa pochádza z aztéckeho jazyka nahuatl a doslova znamená „pes boha Xolotla“, boha podsvetia a ohňa. Verilo sa, že tento pes sprevádza duše mŕtvych na ceste do podsvetia a chráni ich pred zlými duchmi. Psík mal mať tiež liečivé schopnosti.

Napriek tomu, že bol pre pôvodných obyvateľov Mexika veľmi dôležitý, po príchode Európanov do Ameriky plemeno takmer zaniklo spolu s tradíciami miestnych obyvateľov. Plemeno sa však dostalo do popredia až v 20. storočí, čo viedlo k obnovenému záujmu o rasu Xolo, ako ju miestni skracujú. Tento pes vlastnili napríklad Diego Rivera so svojou manželkou Fridou Kahlo. Dnes sa Xolo chová aj na Slovensku a je populárny po celom svete.

Najstaršie psie plemená majú bohatú históriu a hlboké korene v rôznych kultúrach sveta. Od starovekého Egypta cez Áziu až po Mexiko, tieto psy nielenže sprevádzali ľudí počas tisícročí, ale tiež zohrávali dôležité úlohy v spoločnostiach, v ktorých žili. Ich jedinečné vlastnosti a schopnosti z nich robia neoddeliteľnú súčasť ľudského života a kultúry dodnes.