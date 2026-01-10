Ochráňte vodomer pred mrazom, aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom. Pozrite sa, ako na to

vodomer
vodomer Foto: František Stacho

Vodomery sú citlivé meracie zariadenia a pri nízkych teplotách sa môžu ľahko poškodiť. Ak k tomu dôjde, nepríjemnosti aj finančné náklady znáša odberateľ. Preto je dôležité vedieť, ako vodomer pred mrazom správne zabezpečiť – či už je umiestnený vo vonkajšej šachte, v pivnici alebo v technickej miestnosti bez vykurovania.

Prečo môže mráz vodomer poškodiť?

Voda pri zamrznutí zväčšuje objem. Ak zostane v tele vodomera alebo v jeho okolí, tlak vznikajúci pri mraze môže:

  • deformovať alebo prasknúť kryt vodomera
  • poškodiť vnútorný merací mechanizmus
  • spôsobiť poruchu merania alebo úplné zastavenie prietoku

Toto je fyzikálny jav a je spoľahlivo zdokumentovaný.

Kto zodpovedá za škodu na vodomere?

Podľa zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách zodpovedá za ochranu vodomera odberateľ – teda vlastník nehnuteľnosti, v ktorej je meracie zariadenie umiestnené.

To zahŕňa:

  • povinnosť zabezpečiť vodomer pred mrazom
  • povinnosť chrániť ho pred mechanickým poškodením
  • povinnosť umožniť riadny odpočet

Ak vodomer zamrzne a poškodí sa, odberateľ uhrádza:

  • výmenu alebo opravu vodomera
  • náklady na únik vody, ak k nemu došlo

Toto stanovisko uvádzajú všetky vodárenské spoločnosti na Slovensku aj v Česku.

Aké riziká hrozia pri poškodenom vodomere?

Ak vodomer praskne, môže:

  • dôjsť k úniku vody do okolitého priestoru
  • vzniknúť škody na stavbe alebo technickej miestnosti
  • výrazne narásť spotreba, ktorá bude účtovaná podľa zachyteného prietoku

Pri poškodení by mal odberateľ okamžite uzavrieť hlavný prívod vody a kontaktovať vodárenskú spoločnosť.

Ako vodomer pred mrazom spoľahlivo ochrániť?

Nižšie uvedené opatrenia sú odporúčané odborníkmi, vodárenskými spoločnosťami aj technickými normami. Ide o preverené postupy, ktoré reálne fungujú:

1. Zateplenie šachty alebo miestnosti

  • Utesnite okná, dvere a prieduchy, aby sa do priestoru nedostal studený vzduch.
  • Vodomer by mal byť chránený pred priamym mrazom aj pri silných mínusových teplotách.

2. Teplotné temperovanie

Ak nehnuteľnosť cez zimu neobývate:

  • nevypínajte vykurovanie na nulu
  • nastavte aspoň minimálnu teplotu (zvyčajne 5–10 °C)

To výrazne znižuje riziko zamrznutia potrubia aj vodomera.

3. Tepelná izolácia

Použiť možno:

  • penové izolačné návleky na potrubia
  • izolačné krabice alebo návleky na vodomer
  • minerálnu vlnu alebo špeciálne tepelné obaly

4. Vyhrievacie káble

Pri extrémnych teplotách možno potrubie a priestor okolo vodomera zabezpečiť:

  • samoregulačnou vyhrievacou páskou,
    ktorá automaticky udržiava teplotu nad bodom mrazu.

Toto riešenie sa používa na chatách, farmách aj v priemyselných objektoch.

Čo robiť, keď vodomer zamrzol?

Ak zariadenie zamrzlo, nikdy s ním nemanipulujte násilím.

Postup je nasledovný:

  1. Neotvárajte ventily a nepokúšajte sa vodomer otočiť.
  2. Počkajte, kým teplota prirodzene stúpne nad bod mrazu.
  3. Opatrne použite mierne, nepriame teplo – napríklad fén na nízkom výkone alebo prenosný ohrievač.
  4. Ak máte podozrenie na poškodenie, okamžite kontaktujte vodárenskú spoločnosť.
  5. Nepúšťajte vodu, kým zariadenie neprejde kontrolou.

Toto je oficiálne odporúčaný postup a zodpovedá bežnej praxi vodárenských prevádzkovateľov.

Záver

Ochrana vodomera pred mrazom je jednoduchá, lacná a vychádza z overených technických princípov. Majiteľ nehnuteľnosti tým predchádza:

  • poškodeniu zariadenia
  • zbytočným výdavkom
  • stratám vody
  • a komplikáciám s prerušením dodávky

Stačí správna izolácia, minimálne temperovanie a včasné zabezpečenie než oťukávať následky mrazov.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať