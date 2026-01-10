Ochráňte vodomer pred mrazom, aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom. Pozrite sa, ako na to

Vodomery sú citlivé meracie zariadenia a pri nízkych teplotách sa môžu ľahko poškodiť. Ak k tomu dôjde, nepríjemnosti aj finančné náklady znáša odberateľ. Preto je dôležité vedieť, ako vodomer pred mrazom správne zabezpečiť – či už je umiestnený vo vonkajšej šachte, v pivnici alebo v technickej miestnosti bez vykurovania.
Prečo môže mráz vodomer poškodiť?
Voda pri zamrznutí zväčšuje objem. Ak zostane v tele vodomera alebo v jeho okolí, tlak vznikajúci pri mraze môže:
- deformovať alebo prasknúť kryt vodomera
- poškodiť vnútorný merací mechanizmus
- spôsobiť poruchu merania alebo úplné zastavenie prietoku
Toto je fyzikálny jav a je spoľahlivo zdokumentovaný.
Kto zodpovedá za škodu na vodomere?
Podľa zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách zodpovedá za ochranu vodomera odberateľ – teda vlastník nehnuteľnosti, v ktorej je meracie zariadenie umiestnené.
To zahŕňa:
- povinnosť zabezpečiť vodomer pred mrazom
- povinnosť chrániť ho pred mechanickým poškodením
- povinnosť umožniť riadny odpočet
Ak vodomer zamrzne a poškodí sa, odberateľ uhrádza:
- výmenu alebo opravu vodomera
- náklady na únik vody, ak k nemu došlo
Toto stanovisko uvádzajú všetky vodárenské spoločnosti na Slovensku aj v Česku.
Aké riziká hrozia pri poškodenom vodomere?
Ak vodomer praskne, môže:
- dôjsť k úniku vody do okolitého priestoru
- vzniknúť škody na stavbe alebo technickej miestnosti
- výrazne narásť spotreba, ktorá bude účtovaná podľa zachyteného prietoku
Pri poškodení by mal odberateľ okamžite uzavrieť hlavný prívod vody a kontaktovať vodárenskú spoločnosť.
Ako vodomer pred mrazom spoľahlivo ochrániť?
Nižšie uvedené opatrenia sú odporúčané odborníkmi, vodárenskými spoločnosťami aj technickými normami. Ide o preverené postupy, ktoré reálne fungujú:
1. Zateplenie šachty alebo miestnosti
- Utesnite okná, dvere a prieduchy, aby sa do priestoru nedostal studený vzduch.
- Vodomer by mal byť chránený pred priamym mrazom aj pri silných mínusových teplotách.
2. Teplotné temperovanie
Ak nehnuteľnosť cez zimu neobývate:
- nevypínajte vykurovanie na nulu
- nastavte aspoň minimálnu teplotu (zvyčajne 5–10 °C)
To výrazne znižuje riziko zamrznutia potrubia aj vodomera.
3. Tepelná izolácia
Použiť možno:
- penové izolačné návleky na potrubia
- izolačné krabice alebo návleky na vodomer
- minerálnu vlnu alebo špeciálne tepelné obaly
4. Vyhrievacie káble
Pri extrémnych teplotách možno potrubie a priestor okolo vodomera zabezpečiť:
- samoregulačnou vyhrievacou páskou,
ktorá automaticky udržiava teplotu nad bodom mrazu.
Toto riešenie sa používa na chatách, farmách aj v priemyselných objektoch.
Čo robiť, keď vodomer zamrzol?
Ak zariadenie zamrzlo, nikdy s ním nemanipulujte násilím.
Postup je nasledovný:
- Neotvárajte ventily a nepokúšajte sa vodomer otočiť.
- Počkajte, kým teplota prirodzene stúpne nad bod mrazu.
- Opatrne použite mierne, nepriame teplo – napríklad fén na nízkom výkone alebo prenosný ohrievač.
- Ak máte podozrenie na poškodenie, okamžite kontaktujte vodárenskú spoločnosť.
- Nepúšťajte vodu, kým zariadenie neprejde kontrolou.
Toto je oficiálne odporúčaný postup a zodpovedá bežnej praxi vodárenských prevádzkovateľov.
Záver
Ochrana vodomera pred mrazom je jednoduchá, lacná a vychádza z overených technických princípov. Majiteľ nehnuteľnosti tým predchádza:
- poškodeniu zariadenia
- zbytočným výdavkom
- stratám vody
- a komplikáciám s prerušením dodávky
Stačí správna izolácia, minimálne temperovanie a včasné zabezpečenie než oťukávať následky mrazov.